‘सुगौली संधि’ के असली कागजात हुए 'गायब'! क्या खत्म हो जाएगा 'कालापानी' पर नेपाल का दावा? जानिए भारत पर इसका असर

भारत किसी भी सूरत में इस क्षेत्र को नेपाल को नहीं दे सकता. इसकी वजह ये है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है. यही वजह है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों (ITBP) की स्थायी तैनाती रही है. यह इलाका काफी ऊंचाई वाला है. जिससे भारतीय सेना को तिब्बत क्षेत्र में मौजूद चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने का 'रणनीतिक लाभ' मिलता है. अगर नेपाल के दबाव में भारत इस रणनीतिक स्थिति से पीछे हटता है, तो चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना की पकड़ कमजोर हो जाएगी. यह उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के सामने बड़ा खतरा साबित होगा.