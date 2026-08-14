‘सुगौली संधि’ के असली कागजात हुए 'गायब'! क्या खत्म हो जाएगा 'कालापानी' पर नेपाल का दावा? जानिए भारत पर इसका असर

Where Original Documents of Treaty of Sugauli go Missing? नेपाल से भारत-नेपाल सीमा तय करने वाले 'सुगौली संधि' के असली कागजात खो गए हैं. ये कागज कहां गुम हो गए, बालेन शाह सरकार के पास इसका कोई सुराग नहीं है. इन कागजातों के बल पर ही वह भारत के कालापानी वाले इलाके को अपना बताता था. सवाल है कि अब जब उसके पास ये कागज ही नहीं हैं तो वह किस आधार पर अब अपने दावे को आगे बढ़ा सकेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, जिस 'सुगौली संधि' के आधार पर नेपाल आज भारत के साथ अपनी सीमाओं की नपाई और दावे तय करता है, नेपाल सरकार उसी के असली (ओरिजिनल) दस्तावेज गंवा बैठी है. दो सौ साल पुराने इस ऐतिहासिक समझौते के असली कागजात कहां गायब हो गए, इसका सरकार कोई पता नहीं लगा पाई है. संसद में विदेश मंत्री के इस खुलासे के बाद नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है.
नेपाल की प्रतिनिधि सभा (संसद) में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने माना कि सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती कि उसके पास 1816 की 'सुगौली संधि' की मूल हस्ताक्षरित प्रति सुरक्षित है या नहीं.
विदेश मंत्री के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को अब तक वह मूल दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं. हालांकि, राष्ट्रीय अभिलेखागार में इससे जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स और प्रतिलिपियां मौजूद हैं. सुगौली संधि के दस्तावेजों का गायब होना भारत के साथ जारी सीमा वार्ताओं में नेपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इस खुलासे के बाद देश के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों के रख-रखाव और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
इन कागजातों के खोने से नेपाल को बड़ा झटका लगा है. सवाल उठ रहा है कि अब उसके कालापानी-लिंपियाधुरा दावे पर क्या होगा. नेपाल दावा करता है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिंपियाधुरा है, इसलिए कालापानी, लिपुलेख और आसपास के इलाके उसके हैं. वह इस दावे का मुख्य आधार 'सुगौली संधि' को बताता है.
गंडक (नारायणी) नदी के बदलते बहाव के कारण सुस्ता क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच खींचतान चलती आ रही है. इस मामले में भी नेपाल 'सुगौली संधि' को आधार बताकर क्षेत्र को अपना बताता रहा है.
ऐसे में जब उसके पास सुगौली संधि से जुड़े असली कागजात ही नहीं है तो वह अब किस आधार पर दावा कर सकेगा. उसके पास मौजूद संधि की प्रमाणित प्रतियों की कितनी अहमियत होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है.
बताते चलें कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच 1814-1816 तक चले एंग्लो-नेपाली युद्ध को समाप्त करने के लिए यह संधि हुई थी. सुगौली की संधि पर 2 दिसंबर, 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे. इसके बाद 4 मार्च, 1816 को इस संधि को मंज़ूरी दे दी गई. इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ और नेपाल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राजगुरु गजराज मिश्र और चंद्र शेखर उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए थे.
इस संधि के कारण तराई के बड़े उपजाऊ हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया. हालांकि बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया गया था. नेपाल को काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजीडेंट रखने पर मजबूर होना पड़ा. साथ ही, विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने पर पाबंदियां झेलनी पड़ीं.
हालांकि, राहत की बात यह रही कि विशाल भूभाग और राजनीतिक अधिकार गंवाने के बावजूद, नेपाल कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना. वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा.
एक्सपर्टों का कहना है कि ब्रिटेन और दूसरे अभिलेखागारों में इस संधि की प्रतियां और दूसरे कागजात मौजूद हैं. ऐसे में उसके कागजात पूरी तरह खत्म हो गए हैं, यह एकदम से नहीं कहा जा सकता. फिर भी, देश का नक्शा तय करने वाली 'सुगौली संधि' के ओरिजनल कागजातों को गंवा देना एक अक्षम्य प्रशासनिक लापरवाही मानी जा रही है.
दोनों मुल्कों के बीच कालापानी-लिंपियाधुरा और लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद 1816 की ऐतिहासिक 'सुगौली संधि' की अलग-अलग व्याख्याओं से जुड़ा है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई इस संधि में 'काली नदी' (महाकाली) को दोनों देशों के बीच की सीमा माना गया था. विवाद की असली वजह यह है कि नदी का वास्तविक उद्गम कहाँ से है.
नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिंपियाधुरा से होता है, इसलिए लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का संपूर्ण पूर्व-क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है. वहीं, भारत का कहना है कि काली नदी का मुख्य उद्गम कालापानी के पास से ही होता है, जहां से यह नदी बहती है; इसलिए कालापानी और उसके पश्चिम का पूरा इलाका भारत की सीमा में आता है.
जिस ट्राई जंक्शन एरिया पर दोनों देशों में विवाद है, वह करीब 370 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है. यह स्थान भारत, नेपाल और तिब्बत के 'ट्राई-जंक्शन' (Tri-junction) के बेहद करीब स्थित है. रणनीतिक दृष्टि से लिपुलेख दर्रा और कालापानी घाटी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसकी वजह ये है कि यह क्षेत्र प्रसिद्ध कैलाश-मानसरोवर यात्रा का सबसे छोटा और सुगम पारंपरिक मार्ग प्रदान करता है. दूसरा, भारत-चीन व्यापार के लिए भी लिपुलेख दर्रा प्रमुख रास्तों में से एक रहा है.
भारत किसी भी सूरत में इस क्षेत्र को नेपाल को नहीं दे सकता. इसकी वजह ये है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है. यही वजह है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों (ITBP) की स्थायी तैनाती रही है. यह इलाका काफी ऊंचाई वाला है. जिससे भारतीय सेना को तिब्बत क्षेत्र में मौजूद चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने का 'रणनीतिक लाभ' मिलता है. अगर नेपाल के दबाव में भारत इस रणनीतिक स्थिति से पीछे हटता है, तो चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना की पकड़ कमजोर हो जाएगी. यह उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के सामने बड़ा खतरा साबित होगा.
भारत और नेपाल के बीच यह विवाद वर्षों से शांत था. लेकिन मई 2020 में यह तब भड़क उठा जब भारत ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए धारचूला से लिपुलेख तक बनी एक रणनीतिक लिंक रोड का उद्घाटन किया. नेपाल ने इस निर्माण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. साथ ही, नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया. उस नक्शे में भारत के नियंत्रण वाले कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में दर्शाया गया. भारत ने नेपाल की इस हरकत का कड़ा विरोध जताया. इसके बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव गहरा गया.
इस पूरे विवाद पर भारत का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट और अडिग रहा है. भारत का कहना है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से उसका संप्रभु इलाका है और वर्षों से इस पर उसका निर्बाध प्रशासनिक नियंत्रण रहा है. भारत ने नेपाल के नए नक्शे को एकतरफा और तथ्यों से परे बताकर खारिज किया. साथ ही कहा कि सीमा विवादों का समाधान किसी एकतरफा नक्शे से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सबूतों, नक्शों और द्विपक्षीय कूटनीतिक बातचीत के ज़रिए होना चाहिए.
इसके बाद नेपाल में जेन-जेड क्रांति हुई, जिसमें ओली सरकार गिर गई और उसके बाद हुए चुनाव में बालेन शाह वहां के नए प्रधानमंत्री बने. उनका इस मुद्दे पर अभी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है. इसलिए फिलहाल पता नहीं है कि नई सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है. क्या बालेन भी केपी शर्मा ओली के रास्ते पर चलते हुए तनाव को आगे बढ़ाते हैं या फिर बीच का कोई रास्ता निकालकर भारत के साथ संबंध मजबूत करते हैं. फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि सुगौली संधि के असली दस्तावेज खोने से नेपाल सरकार को बड़ा झटका लगा है.