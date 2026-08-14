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‘सुगौली संधि’ के असली कागजात हुए 'गायब'! क्या खत्म हो जाएगा 'कालापानी' पर नेपाल का दावा? जानिए भारत पर इसका असर

Sugauli Treaty Original Documents News: नेपाल ने भारत-नेपाल सीमा तय करने वाले 'सुगौली संधि' के असली कागजात 'खो' दिए हैं! नेपाल सरकार ने संसद में इस बात को स्वीकार किया है. सवाल उठ रहे हैं कि जब संधि के असली कागज ही गायब हो गए हैं तो अब उसके कालापानी वाले दावे का क्या होगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:08 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:14 AM IST
‘सुगौली संधि’ के असली कागजात हुए 'गायब'! क्या खत्म हो जाएगा 'कालापानी' पर नेपाल का दावा? जानिए भारत पर इसका असर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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