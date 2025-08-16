'नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को...' ट्रंप-पुतिन मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला, मुलाकात की INSIDE स्टोरी

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित बैठक आखिरकार अलास्का में हुई. दुनियाभर के एक्सपर्ट्स की निगाहें अलास्का पर थीं. अब इस मुलाकात के रिजल्ट और इसके मायने निकाले जा रहे हैं. कोई इसे फुस्स बता रहा है तो कोई इसे शुरुआत बता रहा है. यह सही है कि कोई बड़ा रिजल्ट नहीं निकल पाया लेकिन मीटिंग में यूक्रेन युद्ध और रूस अमेरिका संबंध समेत सहयोग के संभावित रास्तों पर चर्चा की गई है. बैठक करीब ढाई घंटे चली. नतीजा ज्यादा ठोस नहीं निकला है. लेकिन इस मीटिंग को रूस के नजरिए से जरूर समझने की जरूरत है.

पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार

असल में यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की रणनीति रूस को अलग थलग करने की रही. मगर अलास्का समिट ने एक बाद फिर रूस को साबित कर दिया कि शांति की पहल बिना रूस के संभव नहीं है. यह बहुचर्चित मीटिंग ढाई घंटे से ज्यादा चली. लेकिन इसके बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 12 मिनट तक चली और इसमें दोनों नेताओं ने सिर्फ बयान दिए. पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.

माना कि पिछले सालों में रिश्ते बिगड़े

बैठक के दौरान पुतिन ने अलास्का का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अलास्का अमेरिका और रूस के साझा इतिहास का प्रतीक है. द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने माना कि पिछले सालों में रिश्ते बिगड़े हैं लेकिन यह आमने सामने की बातचीत लंबे समय से जरूरी थी. पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस और अमेरिका महासागर से अलग होने के बावजूद करीबी पड़ोसी हैं. आर्थिक और सामरिक सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं.

बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा- यूक्रेन संकट

फिलहाल यूक्रेन संकट बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा. पुतिन ने साफ किया कि रूस ईमानदारी से युद्ध को समाप्त करना चाहता है और यूरोप या यूक्रेन को वार्ता बाधित नहीं करनी चाहिए. उन्होंने ट्रंप की इस इच्छा की सराहना की कि वे संघर्ष की असल वजहों को समझना चाहते हैं. पुतिन ने यह भी कह दिया कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यह जंग कभी शुरू ही नहीं होती. साथ ही उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र और कारोबारी निवेश में सहयोग की संभावनाओं पर भी जोर दिया.

'कोई सौदा तब तक नहीं जब तक पूरा न हो'

वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि कोई सौदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा सौदा न हो. उन्होंने माना कि बातचीत सार्थक रही और शांति स्थापित करने की संभावनाएं हैं. हालांकि अभी समझौते की जमीन पूरी तरह तैयार नहीं हुई है. ट्रंप ने यह भी बताया कि वे जल्द ही नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से इस बैठक के नतीजों पर चर्चा करेंगे.

'नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को'

प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिलचस्प पल तब आया जब ट्रंप ने पुतिन से जल्द मिलेंगे कहा. इस पर पुतिन ने अंग्रेजी में जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को. फिर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा ओह दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन. यानी अगली मुलाकात रूस की राजधानी में हो सकती है. इस संकेत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य की वार्ता में नाटो और यूक्रेन की भी भागीदारी हो सकती है.

किसी ठोस नतीजे पर नहीं

करीब 2 घंटे 45 मिनट चली इस बैठक और कुछ मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलास्का शिखर सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका. लेकिन शुरुआत जरूर हुई. जिस सीजफायर की उम्मीद ट्रंप ने लगा रखी थी वह भी नहीं हुआ. हालांकि दोनों नेताओं ने माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की और आगे वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई. पुतिन ने ट्रंप को रचनात्मक और गहन बातचीत के लिए धन्यवाद कहा और उन्हें मॉस्को आमंत्रित किया है.

FAQ

Q1: ट्रंप और पुतिन की अलास्का मुलाकात कितनी देर चली?

Ans: यह बैठक करीब 2 घंटे 45 मिनट चली और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की रही.

Q2: मुलाकात का मुख्य फोकस किस मुद्दे पर रहा?

Ans: बातचीत का सबसे बड़ा हिस्सा यूक्रेन युद्ध और शांति स्थापित करने की संभावनाओं पर केंद्रित रहा.

Q3: पुतिन ने ट्रंप को अगली मुलाकात के लिए कहां आमंत्रित किया?

Ans: मॉस्को में अगली मुलाकात के लिए आमंत्रित किया.

Q4: क्या अलास्का मुलाकात से कोई ठोस नतीजा निकला?

Ans: इस बैठक से कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ. लेकिन आगे की वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी.