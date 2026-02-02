Investment Returns News: लोग अपने भविष्य और जरूरी कामों के लिए कमाई से कुछ रुपयों की बचत करते हैं. वे इन पैसों के निवेश के लिए अच्छी स्कीम की तलाश में होते हैं. कई लोग अपने पैसों को शेयर बाजार में लगाते हैं तो कई लोग बैंक एफडी करके पैसा निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं. कुछ लोग पोस्ट ऑफिस योजना में निवेश करते हैं तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश कर अच्छा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं. खैर, यहां हम आपको निवेश की तो सलाह नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद ले सकते हैं, लेकिन हम यहां बीते पांच और तीन वर्षों में रिटर्न देने वाले निवेश की योजनाओं की बात कर रहे हैं. इनमें हम जानेंगे कि निवेश पर रिटर्न के मामले में एफडी, शेयर मार्केट (सेंसेक्स), पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड में किसने तगड़ा रिटर्न दिया है.

शेयर मार्केट में सेंसेक्स का रिटर्न

शेयर मार्केट का हाल पिछले दिनों काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा था. सरकार के द्वारा बजट में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद इसमें एक फरवरी को भारी गिरावट दिखी. वहीं, पिछले कई महीनों से ग्लोबल अनिश्चितता, टैरिफ और विदेशी निवेशकों के द्वारा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट दिखी. खैर, निवेश और इसके रिटर्न के नजरिए से देखें तो पिछले पांच वर्षों में Sensex ने 16 फीसदी का रिटर्न दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन साल में इसने 11 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है.

बैंक एफडी

अब बात बैंक एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) की करते हैं. कई लोग होते हैं जो एक बार में ही बैंक के अन्य-अन्य एफडी योजनाओं कुछ समय के लिए पैसे जमा कर देते हैं. इन योजनाओं पर अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग ब्याज दर होती हैं. ओवरऑल बैंक एफडी के रिटर्न की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में इसमें 6 से लेकर 7 फीसदी तक का रिटर्न देखा गया है. वहीं, पिछले तीन साल में एफडी से निवेशकों को 6 से 7.5 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स

अब बात पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की करते हैं. देश के कई लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी अपना निवेश करते हैं. इन योजनाओं के रिटर्न की बात करें तो पिछले पांच साल में इसमें 7 से 7.5 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. वहीं, बीते तीन साल में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ने अपने पात्र निवेशकों को 7 से 7.5 फीसदी तक का ही रिटर्न दिया है. हालांकि, अगर एक साल की बात करें तो इसमें 7 से 8 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

ईपीएफ का रिटर्न

ईपीएफ यानी Empolyees Provident Fund, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते हैं. यह भारत सरकार की एक योजना है. इस योजना में देश में नौकरी करने वालों की सैलरी से हर महीने एक तय राशि जमा होती है, उतनी ही राशि उनकी कंपनी से भी इसमें जमा होती है. सरकार के द्वारा इसपर एक तय ब्याज दर से रिटर्न दिया जाता है. अगर इसके पांच साल, तीन साल या एक साल के रिटर्न की बात करें तो ईपीएफ पर बीते इन वर्षों में 8.25 फीसदी का ही रिटर्न मिला है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिला सबसे अधिक रिटर्न

अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का. जी हां, रिपोर्ट के अनुसार, इस म्यूचुअल फंड से बीते पांच वर्षों या तीन वर्षों में तगड़ा रिटर्न मिला है. देश में हजारों की संख्या में ऐसे निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं और तगड़ा रिटर्न पाते हैं. अब बात आंकड़ों की करें तो बीते तीन साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड से पात्र निवेशकों को 15 से 22 फीसदी तक का मोटा रिटर्म मिला है. वहीं, पिछले पांच वर्षों में इससे निवेशकों को 15 से 25 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. यह रिटर्न ऊपर बताए गए अन्य निवेश योजनाओं से अधिक है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल में कितना रिटर्न मिला है?

इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले पांच साल में 15 से 25 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

2. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पिछले एक साल में कितना रिटर्न मिला है?

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पिछले एक साल में 7 से 8 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

3. ईपीएफ पर कितना फीसदी का ब्याज मिलता है?

ईपीएफ पर सालाना 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है.

4. सरकारी बॉन्ड्स में पिछले पांच साल में कितना रिटर्न मिला है?

सरकारी बॉन्ड्स में पिछले पांच साल में 6.5 से 7 फीसदी का रिटर्न मिला है.

5. इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल में कितना रिटर्न मिला है?

इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल में करीब 8 से 15 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.