Advertisement
trendingNow13095449
Hindi NewsExplainerशेयर बाजार या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स नहीं, पांच साल में यहां म‍िला सबसे ज्‍यादा र‍िटर्न; मालामाल हो गए इनवेस्‍टर

शेयर बाजार या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स नहीं, पांच साल में यहां म‍िला सबसे ज्‍यादा र‍िटर्न; मालामाल हो गए इनवेस्‍टर

लोगों को निवेश के लिए कई योजनाओं की तलाश होती है. कई लोग कम निवेश में अधिक रिटर्न की सोच रखते हैं और इस नजरिए से वे योजनाओं को खोजकर उनमें पैसे लगाते हैं. शेयर मार्केट से लेकर एफडी तक, पोस्ट ऑफिस से लेकर ईपीएफ तक लोग अलग-अलग योजनाओं में निवेश करते हैं.   

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेयर बाजार या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स नहीं, पांच साल में यहां म‍िला सबसे ज्‍यादा र‍िटर्न; मालामाल हो गए इनवेस्‍टर

Investment Returns News: लोग अपने भविष्य और जरूरी कामों के लिए कमाई से कुछ रुपयों की बचत करते हैं. वे इन पैसों के निवेश के लिए अच्छी स्कीम की तलाश में होते हैं. कई लोग अपने पैसों को शेयर बाजार में लगाते हैं तो कई लोग बैंक एफडी करके पैसा निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं. कुछ लोग पोस्ट ऑफिस योजना में निवेश करते हैं तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश कर अच्छा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं. खैर, यहां हम आपको निवेश की तो सलाह नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद ले सकते हैं, लेकिन हम यहां बीते पांच और तीन वर्षों में रिटर्न देने वाले निवेश की योजनाओं की बात कर रहे हैं. इनमें हम जानेंगे कि निवेश पर रिटर्न के मामले में एफडी, शेयर मार्केट (सेंसेक्स), पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड में किसने तगड़ा रिटर्न दिया है.

 शेयर मार्केट में सेंसेक्स का रिटर्न
शेयर मार्केट का हाल पिछले दिनों काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा था. सरकार के द्वारा बजट में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद इसमें एक फरवरी को भारी गिरावट दिखी. वहीं, पिछले कई महीनों से ग्लोबल अनिश्चितता, टैरिफ और विदेशी निवेशकों के द्वारा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट दिखी. खैर, निवेश और इसके रिटर्न के नजरिए से देखें तो पिछले पांच वर्षों में Sensex ने 16 फीसदी का रिटर्न दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन साल में इसने 11 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है. 

बैंक एफडी
अब बात बैंक एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) की करते हैं. कई लोग होते हैं जो एक बार में ही बैंक के अन्य-अन्य एफडी योजनाओं कुछ समय के लिए पैसे जमा कर देते हैं. इन योजनाओं पर अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग ब्याज दर होती हैं. ओवरऑल बैंक एफडी के रिटर्न की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में इसमें 6 से लेकर 7 फीसदी तक का रिटर्न देखा गया है. वहीं, पिछले तीन साल में एफडी से निवेशकों को 6 से 7.5 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- गांव और किसानों के लिए खुशखबरी, वीबी-जी राम जी से लेकर PM-KISAN तक; इन 7 योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना

 

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स
अब बात पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की करते हैं. देश के कई लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी अपना निवेश करते हैं. इन योजनाओं के रिटर्न की बात करें तो पिछले पांच साल में इसमें 7 से 7.5 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. वहीं, बीते तीन साल में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ने अपने पात्र निवेशकों को 7 से 7.5 फीसदी तक का ही रिटर्न दिया है. हालांकि, अगर एक साल की बात करें तो इसमें 7 से 8 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. 

ईपीएफ का रिटर्न
ईपीएफ यानी Empolyees Provident Fund, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते हैं. यह भारत सरकार की एक योजना है. इस योजना में देश में नौकरी करने वालों की सैलरी से हर महीने एक तय राशि जमा होती है, उतनी ही राशि उनकी कंपनी से भी इसमें जमा होती है. सरकार के द्वारा इसपर एक तय ब्याज दर से रिटर्न दिया जाता है. अगर इसके पांच साल, तीन साल या एक साल के रिटर्न की बात करें तो ईपीएफ पर बीते इन वर्षों में 8.25 फीसदी का ही रिटर्न मिला है. 

इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिला सबसे अधिक रिटर्न
अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का. जी हां, रिपोर्ट के अनुसार, इस म्यूचुअल फंड से बीते पांच वर्षों या तीन वर्षों में तगड़ा रिटर्न मिला है. देश में हजारों की संख्या में ऐसे निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं और तगड़ा रिटर्न पाते हैं. अब बात आंकड़ों की करें तो बीते तीन साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड से पात्र निवेशकों को 15 से 22 फीसदी तक का मोटा रिटर्म मिला है. वहीं, पिछले पांच वर्षों में इससे निवेशकों को 15 से 25 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. यह रिटर्न ऊपर बताए गए अन्य निवेश योजनाओं से अधिक है.  

यह भी पढ़ें- सरकार का रक्षा बजट पर फोकस, आठ साल में हुआ दोगुना! साल-दर-साल कैसे बढ़ा आंकड़ा

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल में कितना रिटर्न मिला है?
इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले पांच साल में 15 से 25 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

2. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पिछले एक साल में कितना रिटर्न मिला है?
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पिछले एक साल में 7 से 8 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

3. ईपीएफ पर कितना फीसदी का ब्याज मिलता है?
ईपीएफ पर सालाना 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है.

4. सरकारी बॉन्ड्स में पिछले पांच साल में कितना रिटर्न मिला है?
 सरकारी बॉन्ड्स में पिछले पांच साल में 6.5 से 7 फीसदी का रिटर्न मिला है.

5. इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल में कितना रिटर्न मिला है?
 इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल में करीब 8 से 15 फीसदी तक का रिटर्न मिला है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Investment Returns NewsBest Investment Returns

Trending news

'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?