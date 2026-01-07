बुलेट स्पीड से दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, US, चीन और जर्मनी के क्या हैं हाल; IMF Data से जानें कौन आगे और कौन पीछे

Indian Economy Forecast: दुनिया इस समय कई भू-राजनीतिक चुनौतियों (Geopolitical challenges) से गुजर रही है. इनमें ताजा मामला अमेरिका-वेनेजुएला टेंशन है. इसके अलावा विश्व में पहले से ही कई घटनाएं हो रही हैं जिनमें रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-गाजा टेंशन, बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल समेत अन्य चीजें शामिल हैं. वहीं, इस बीच भारत को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है. मालूम हो कि ट्रंप पहले से ही भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाए हुए हैं. खैर, दुनिया में इतनी चुनौतियों और ट्रंप के भारी टैरिफ के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था कमाल कर रही है. इसकी रफ्तार मानों किसी किसी बुलेट से कम नहीं है. इस बीच आज The National Statistics Office (NSO) के आए ताजा आंकड़ों ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी दी है. यह खुशखबरी ऐसी है कि इसके सामने बीते अक्टूबर में आए IMF Growth Projections for 2025 भी बौना दिख रहा है. आईएमफ ने भारत के अलावा अमेरिका, रूस, जर्मनी समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर 2025 के साथ 2026 के लिए भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बताया था. आइए इन दोनों रिपोर्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि किस देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और क्या अनुमान हैं.

FY 26 में 7.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान- NSO

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा बुधवार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया गया. इसके अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) 187.97 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी के 357.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ रुपये था.

भारत पर 2026 के लिए IMF का अनुमान

अब हम बात International Monetary Fund (IMF) के अनुमानों की करते हैं. जी हां, पिछले साल अक्टूबर में आईएमएफ ने विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों की जीडीपी को लेकर अनुमान पर एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें भारत के अलावा अमेरिका, चीन और जर्मनी समेत कई देश शामिल थे. IMF के अनुमान के मुताबिक, साल 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2 फीसदी रहने की संभावना है. भारतीय अर्थव्यवस्था की यह ग्रोथ रेट अमेरिका, चीन और जर्मनी की ग्रोथ रेट से काफी अधिक और तेज है. इसकी तेजी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर ली है. अब तैयारी दुनिया में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान को पाने की है.

अमेरिका, चीन, जर्मनी पर IMF का अनुमान

अब हम अमेरिका, चीन और जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पर IMF के अनुमानों की बात करते हैं. IMF के अनुमान के अनुसार, साल 2026 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.1 फीसदी रहने की संभावना है. चीन की बात करें तो 2026 में इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2 फीसदी रहने का अनुमान है. जर्मनी की बात करें तो IMF के आंकड़ों के अनुसार, 2026 में इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9 फीसदी रहने की संभावना है. IMF के आंकड़ों में अमेरिका और जर्मनी को दुनिया में एडवांस अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि भारत और चीन को इमर्जिंग मार्केट एंव विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखा गया है. लगे हाथों रूस की भी बात कर लेते हैं. IMF ने 2026 के लिए रूस की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का अनुमान 1.0 फीसदी लगाया है.

NSO ने रिपोर्ट में और क्या कहा?

NSO ने भारत के लिए कहा कि विकास की गति मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (Real Gross Value Added) में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है. वित्तीय, अचल संपत्ति और प्रोफेशनल्स सर्विसेज के साथ-साथ सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में स्थिर कीमतों पर वर्ष के दौरान 9.9% की मजबूत वृद्धि का अनुमान है.

मैन्युफक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र से भी समग्र विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, सेकेंडरी सेक्टर में 7.0% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन, कम्यूनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है. इसके विपरीत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.1% की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि का अनुमान है.