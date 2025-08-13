क्रीमीलेयर पर कैंची! बदल जाएगा OBC आरक्षण का फॉर्मूला, सरकार कर रही बड़ी तैयारी

आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से डिबेट जारी है. अब सरकार इसमें एक नया चैप्टर जोड़ने की तैयारी में है. केंद्र सरकार OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के नियम बदलने का प्रस्ताव लाने वाली है. ऐसा इसलिए ताकि सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार के संस्थानों में एक जैसा मानक लागू हो सके. आसान भाषा में इसका मतलब है कि किस पद या आय सीमा पर आने वाले OBC वर्ग के लोग आरक्षण के लाभ से बाहर होंगे. यह अब सभी क्षेत्रों में एक समान तरीके से तय किया जाएगा. इससे जाति प्रमाणपत्र जारी करने में आने वाली दिक्कतें कम होंगी और आरक्षण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकेगा. इसे समझने की जरूरत है.

कई दौर की बैठकों के बाद तैयार किया गया

असल में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तृत बताया गया है. यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DoPT, विधि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के बीच हुई कई दौर की बैठकों के बाद तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में एक समान मापदंड तय कर OBC प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.

कैसे हुई थी शुरुआत..

क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार मंडल आयोग के फैसले के बाद लागू हुई थी. शुरुआत में 1993 में आय सीमा 1 लाख रुपये वार्षिक तय की गई थी जिसे 2004, 2008, 2013 में संशोधित किया गया और 2017 में यह सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई. इसके तहत उच्च पदों पर आसीन OBC वर्ग के वे लोग जिनकी आय या पद लिमिट इस मापदंड से ऊपर है वे आरक्षण के लाभ से बाहर हो जाते हैं.

जाति प्रमाणपत्र जारी करने में दिक्कतें

2017 में कुछ केंद्रीय PSUs में पद समानता का निर्धारण हो गया था. इसके बाद भी निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में यह लंबित रहा. इसके कारण कई बार OBC वर्ग के लोगों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने में दिक्कतें आती थीं.

किन पदों को क्रीमी लेयर में शामिल करने का प्रस्ताव?

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि विश्वविद्यालयों के शिक्षण पद जैसे सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का वेतनमान आमतौर पर लेवल-10 या उससे ऊपर से शुरू होता है. जो सरकार के ग्रुप-A पदों के बराबर है. ऐसे में प्रस्ताव है कि इन पदों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए. जिससे इनके बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ न मिले. वहीं प्राइवेट सेक्टर में पद और वेतनमान में काफी अंतर होने के कारण पद समानता का निर्धारण मुश्किल है. इसलिए वहां आय/संपत्ति मानदंड के आधार पर निर्णय लेने का सुझाव है.

वेतनमान और स्तर के आधार पर पद

केंद्र राज्य के स्वायत्त और सांविधिक निकायों में पद समानता केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतनमान और स्तर के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है. इसी तरह विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी उनके पद-स्तर-वेतनमान के अनुसार क्रीमी लेयर में रखा जा सकता है.

राज्य PSUs के लिए प्रस्ताव है कि केंद्रीय PSUs की तरह 2017 के मानक लागू हों जिसमें सभी कार्यकारी स्तर यानि कि executive level के पद बोर्ड स्तर के अधिकारी और प्रबंधकीय पदों पर तैनात अफसर क्रीमी लेयर में आएं. हालांकि यदि इन अधिकारियों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तो उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल नहीं किया जाएगा.

क्लियर पॉलिसी की आवश्यकता

सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों aided institutions के मामले में प्रस्ताव है कि चूंकि वे आम तौर पर संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के वेतनमान और सेवा शर्तों का पालन करते हैं. इसलिए उनके स्टाफ को पद समानता के आधार पर क्रीमी लेयर में रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट में इस विषय पर बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. इसलिए क्लियर पॉलिसी की आवश्यकता बताई जा रही है. इस कदम से OBC समुदाय को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा.