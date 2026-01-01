कभी कानपुर की गलियों में चलाया टेंपो, आज Shankh Airlines के हैं मालिक; कितने अमीर हैं श्रवण कुमार जो अब भरेंगे आसामां की उड़ान

Advertisement
Shankh Airlines: श्रवण कुमार विश्वकर्मा यूपी के कानपुर से आते हैं. मिडिल क्लास फैमली में जन्मे श्रवण कुमार का मन पढ़ाई में उतना खास नहीं लगा और एक ऐसा समय आया, जब उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दी. उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कानपुर में ऑटो चलानी पड़ी.

 

Jan 01, 2026
Shravan Kumar Vishwakarma: कभी कानपुर की गलियों से लेकर सड़कों तक एक टेंपो चलाया और अब एक एयलाइन का मालिक बनकर आसमान में उड़ान भरने को तैयार हैं. किसी आम ऑटो चालक से अब देश में एयरलाइन कंपनी का मालिक बनने की यह कहानी श्रवण कुमार विश्वकर्मा (Shravan kumar vishwakarma) की है. यह कहानी हकीकतों से परे नहीं बल्कि हकीकत ही है. हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन में दिक्कतें आईं थी. इस वजह से तीन हजार से अधिक फ्लाइटों को एयरलाइन को कैंसिल करना पड़ा था. इससे हजारों की संख्या में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. इस दिकक्त से लोगों को देश में और भी एयरलाइन्स की जरूरत महसूस हुई. तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आने वाले Shravan Kumar Vishwakarma ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को बता दिया कि अब वे सड़कों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं बल्कि अब वे आसमान में भी उड़ान भरने को तैयार हैं. उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात भी की थी. आइए जानते हैं कौन हैं श्रवण कुमार और यह कितनी संपत्तियों के मालिक हैं.

कौन हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा?
श्रवण कुमार शंख एयर के अलावा एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं. यह कंपनी साल 2022 में बनी. अभी यह बिल्डिंग मैटेरियल, होलसेल, सीसे, सिरेमिक और कंक्रीट के क्षेत्र में काम करती है. इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है. कंपनी का दावा है कि सर्विस शुरू करने के बाद कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग और बेहतर कस्टमर सर्विस को प्रियोरिटी दी जाएगी. श्रवण कुमार विश्वकर्मा यूपी के कानपुर से आते हैं. मिडिल क्लास फैमली में जन्मे श्रवण कुमार का मन पढ़ाई में उतना खास नहीं लगा और एक ऐसा समय आया, जब उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दी. उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कानपुर में ऑटो चलानी पड़ी. वे कहते हैं, "मुझे यह बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि मैंने सालभर तक टेंपो चलाया था." उसके बाद समय धीरे-धीरे बदलता गया और वे सफलता के शिखर पर चढ़ने लगे. कानपुर के बाद श्रवण यूपी की राजधानी लखनऊ में शिफ्ट हो गए. यहां उन्होंने सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम संभाला और तरक्की की ओर बढ़ गए. 

400 से अधिक ट्रक
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, श्रवण ने लखनऊ में सीमेंट का काम शुरू किया और फिर छड़ यानी टीएमटी के काम में लग गए. उसके बार उन्होंने माइनिंग का काम संभाला, जहां उन्हें खूब तरक्की मिली. इसके बाद वे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गए और आज उनके पास 400 से अधिक ट्रक हैं , जिनका वे बिजनेस में यूज करते हैं. अब श्रवण कुमार विश्वकर्मा देश में अपनी नई एयरलाइन शंख एयरलाइन लेकर आ रहे हैं. 

Shravan Kumar Vishwakarma Net Worth: कितने अमीर हैं श्रवण?
अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, श्रवण कुमार विश्वकर्मा की नेटवर्थ को लेकर आधिकारिक रूप से संपत्ति की जानकारी पब्लिक के बीच में नहीं है. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्टों में इनकी नेटवर्थ को लेकर अनुमानित जानकारी दी गई है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, श्रवण कुमार का सालाना बिजनेस का टर्नओवर करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक है. हालांकि, अब चूंकि वे एयरलाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनकी नेटवर्थ में काफी बढ़ोतरी होने की भी संभावना है. न्यूज रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि श्रवण अपनी व्यक्तिगत कुल संपत्ति के बारे में सार्वजनिक रूस से जानकारी अभी शेयर नहीं किए हुए हैं. 

जल्‍द ही एयरलाइन का ऑपरेशन 
श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने बीते दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की थे. तब उन्होंने बताया था क‍ि शंख एयर ने उड़ान मंजूरी के लिए डीजीसीए के पास आवेदन क‍िया है और मंजूरी का इंतजार है. उन्होंने आगे कहा था कि हम जल्‍द एयरलाइन का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में हैं. इसके ल‍िए हम नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इससे हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे क‍ि हमारी विस्तार योजनाएं राष्ट्रीय विमानन लक्ष्यों के ह‍िसाब से हों.

इन शहरों के लिए शुरू होगी उड़ान
मिली जानकारी के अनुसार, नई एयरलाइन कंपनी की शुरुआत होने के बाद सबसे पहले देश के कुछ शहरों में इसकी उड़ान को शुरू करने की बात कही गई है. बताया गया कि यह उड़ान सेवा लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून समेत अन्य शहरों के लिए शुरू हो सकती है. उसके बाद देश के अन्य शहरों के लिए इसको विस्तार दिया जा सकता है. 

 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

Shravan Kumar Vishwakarma Shankh Airlines

