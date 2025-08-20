Vice President Election: 25 साल में 5 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, सिर्फ एक शख्स को मिली 2 बार जीत

Vice President Election 2025:राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है. बुधवार (20 अगस्त) की सुबह लगभग 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक होंगे. 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और इसी तारीख में इसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे. बीते 25 सालों में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कुल 5 बार चुनाव हुए हैं. इसमें से एक ही उम्मीदवार ऐसा रहा है जिसने दो बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है. आइए आपको बताते हैं इस शख्स के अलावा और कौन-कौन से उम्मीदवार पिछले 25 सालों में देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हुए हैं.

इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन ने के बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. सीपी राधाकृष्णन जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं तो वहीं के बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं. आंकड़ों की माने तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है. उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीते 25 सालों का आंकड़ा देखें तो हर बार सत्तापक्ष का उम्मीदवार ही विजयी हुआ है, सिर्फ एक उम्मीदवार हामिद अंसारी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दो बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है. हामिद अंसारी के अलावा बीते 25 सालों में इस संवैधानिक पद पर और कौन-कौन आसीन हुए आइए आपको बताते हैं.

साल 2002 में पहली बार बीजेपी उम्मीदवार ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता

साल 2002 में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. इस साल हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भैरो सिंह शेखावत एनडीए के उम्मीदवार थे. उनके खिलाफ कांग्रेस के सुशील शिंदे मैदान में थे. इस चुनाव में भैरो सिंह शेखावत ने सुशील शिंदे को हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था. इसके साथ ही ये पहला मौका था जब बीजेपी का कोई नेता इस बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हुआ था. साल 2007 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में वो एनडीए के उम्मीदवार बने लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस की प्रतिभा देवी पाटिल से शिकस्त मिली थी.

हामिद अंसारी ने लगातार 2 बार जीता उपराष्ट्रपति पद का चुनाव

इसके बाद साल 2004 में यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने. 2007 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने थे. इस साल यूपीए ने हामिद अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया साल 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और 2007 में उपराष्ट्रपति चुनाव हुए। इस चुनाव में यूपीए की तरफ से हामिद अंसारी को प्रत्याशी बनाया. इस चुनाव में बीजेपी की ओर से नजमा हेप्तुल्ला को मैदान में उतारा था. इस चुनाव में हामिद अंसारी जीते. इसके बाद साल 2012 में एक बार फिर हामिद अंसारी ने एनडीए के उम्मीदवार यशवंत सिंह को हराया. हामिद अंसारी संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे.

2017 में NDA ने मारी बाजी वेंकैया नायडू बने उपराष्ट्रपति

इसके बाद साल 2014 में देश की सियासत ने करवट बदली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की. इसके 3 साल बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ. इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया. इस चुनाव में यूपीए ने गोपाल कृष्ण गांधी को मैदान में उतारा था. इस चुनाव में वेंकैया नायडू जीते और बीजेपी के दूसरे नेता बने जो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की बागडोर संभाली.

2022 उपराष्ट्रपति चुनावः जगदीप धनखड़ जीते

इसके 5 साल बाद 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने बाजी मारी. एनडीए ने इस बार जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया. वहीं यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा मैदान में थीं. जगदीप धनखड़ इस चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति थे. उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल कर मार्गरेट अल्वा को शिकस्त दी. वो बीजेपी के तीसरे ऐसे नेता बने जिन्हें इस संवैधानिक पद को संभाला. हालांकि वो अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाए और स्वास्थ्य कारणों की वजह से 21 जुलाई को ही इस्तीफा दे दिया था.

