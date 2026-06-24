जिंदगी की दौड़ में तल्खियां न बढ़ाइए,
निभ रही है तो ठीक, वरना सुकून बचाइए!
किसी की जिंदगी खत्म करने से इंसान नहीं संवरता,
इससे बेहतर है कि आप अपना वजूद बचाइए!
किसी को मिटा देने से कोई मसला कभी हल नहीं होता,
हर अंधेरी रात के बाद सवेरा है, इस सच को अपनाइए!
कड़वाहट को छोड़ जीवन में मिठास बढ़ाइए,
निभ रही तो ठीक, वरना अलग हो जाइए!
ऊपर लिखी लाइनें जितनी सहजता से कही जा सकती हैं, हमारे समाज की वर्तमान जमीनी हकीकत उतनी ही डरावनी और हिंसक हो चुकी है. आज के दौर में एक बुनियादी और बेहद गंभीर सवाल हर संवेदनशील इंसान को परेशान कर रहा है कि आखिर किसी के साथ रिश्ता तोड़ने से ज्यादा आसान, उसकी जान ले लेना क्यों हो गया है?
हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया मंगेतर केतन अग्रवाल हत्याकांड, जहां मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर उसे लोहगढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में सिर्फ इसलिए धकेल दिया, क्योंकि वह सगाई तोड़कर परिवार की बदनामी नहीं चाहती थी. बदनामी के डर से सगाई न तोड़ना, लेकिन एक हंसते-खेलते इंसान को मौत के घाट उतार देना. यह कैसी सामाजिक समझ है? क्या एक टूटी हुई सगाई या टूटी हुई शादी, किसी की हत्या करने से ज्यादा बड़ी बदनामी होती?
क्रूरता की हदें...
पुणे वाली घटना कोई इकलौती घटना नहीं है. यह एक ऐसी खौफनाक मानसिकता का हिस्सा बन चुकी है, जहां रिश्तों से निकलने के लिए लोग 'परफेक्ट मर्डर' की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. ठीक एक साल पहले, मई 2025 में इंदौर के राजा रघुवंशी के साथ भी यही हुआ था. शादी के महज कुछ दिनों बाद हनीमून के बहाने मेघालय के वेई सावदोंग फॉल्स ले जाकर पत्नी सोनम रघुवंशी ने सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा को 100 फीट गहरी खाई में फेंक दिया. इस प्लानिंग में सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल था. 11 दिनों बाद ड्रोन की मदद से राजा का क्षत-विक्षत शव मिला.
जब खाई में धकेलने से भी मन नहीं भरता, तो समाज में आफताब पूनावाला और मुस्कान रस्तोगी जैसे कैरेक्टर सामने आते हैं. दिल्ली का महरौली इलाका श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़ों से सहम उठा था. वहीं, मार्च 2025 में मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की और लाश के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में कंक्रीट और सीमेंट से भर दिया.
इस तरह के ना जाने कितने ही मामले हैं, जो चिल्ला-चिल्लाकर इंसानी संवेदनाओं के मर जाने की गवाही दे रहे हैं. ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहां प्रेम, विवाह और विश्वास जैसे शब्द अब खौफनाक साजिशों के मुखौटे के पीछे छिपते जा रहे हैं.
समाज की बदनामी का डर या स्वार्थ की पराकाष्ठा?
पुणे पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन ने बताया है कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे परिवार की बदनामी होगी. चेतन का यह बयान हमारी सामाजिक बुनावट पर एक करारा तमाचा है. हम किस खोखली प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? समाज क्या कहेगा, इस डर से अलग होने का कानूनी और सम्मानजनक रास्ता चुनने के बजाय, लोग हत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं.
कानून ने हर इंसान को रिश्ते से बाहर निकलने का अधिकार दिया है. यदि आपके विचार नहीं मिल रहे, यदि आप किसी और से प्यार करते हैं, या यदि आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो सम्मानपूर्वक अलग हो जाना ही एकमात्र मानवीय और समझदारी भरा रास्ता है.
किसी को मिटा देने से मसले हल नहीं होते...
किसी की जिंदगी की रील को हमेशा के लिए 'डिलीट' कर देने से आपकी अपनी जिंदगी कभी 'परफेक्ट' नहीं हो सकती. हत्या की इन साजिशों का अंत सिर्फ दो परिवारों की तबाही, एक बेगुनाह की मौत और आरोपियों के लिए जेल की सलाखों के रूप में ही होता है.
वक्त आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को रिश्तों की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी सिखाएं. उन्हें यह समझाना बेहद जरूरी है कि जीवन में रिजेक्शन को स्वीकार करना सीखें. कड़वाहट को पालने, किसी को खाई में धकेलने, ड्रम में कंक्रीट से दबाने या टुकड़े करके फ्रिज में भरने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी राहें अलग कर लें. निभ रही है तो पूरी शिद्दत से निभाएं और अगर नहीं निभ रही, तो एक-दूसरे को दुआएं देते हुए गरिमा के साथ अलग हो जाएं, क्योंकि किसी को मिटा देने से कभी कोई मसला हल नहीं होता.