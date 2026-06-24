Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /Opinion: रिश्ता तोड़ने से आसान जान लेना क्यों हो गया? ड्रम, फ्रिज और खाई से बेहतर था अलग हो जाना

Opinion: रिश्ता तोड़ने से आसान 'जान लेना' क्यों हो गया? ड्रम, फ्रिज और खाई से बेहतर था अलग हो जाना

कड़वाहट को पालने, किसी को खाई में धकेलने, ड्रम में कंक्रीट से दबाने या टुकड़े करके फ्रिज में भरने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी राहें अलग कर लें. निभ रही है तो पूरी शिद्दत से निभाएं और अगर नहीं निभ रही, तो एक-दूसरे को दुआएं देते हुए गरिमा के साथ अलग हो जाएं.

Written BySumit Rai
Published: Jun 24, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:31 PM IST
Opinion: रिश्ता तोड़ने से आसान 'जान लेना' क्यों हो गया? ड्रम, फ्रिज और खाई से बेहतर था अलग हो जाना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ENG vs NZ: नाइटक्लब कांड के बाद बदले नजर आए Ben Stokes, सरेआम किससे मांगी माफी?
Ben Stokes58 min ago
2
trade deal1 hr ago
3
Anil Kumar Rastogi1 hr ago
4
India-US trade deal1 hr ago
5
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago