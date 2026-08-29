हिमालय में 9000 से अधिक ग्लेशियल झीलें और 56 हाई-रिस्क जोन, अगर फट पड़े ये 'ग्लेशियर बम' तो भारत में क्या होगा?

How many Dangerous Glaciers in Himalayas? नेपाल में ग्लेशियर फटने से बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है. हर साल यहां पर ग्लेशियर फटने से हादसे होते हैं. पिछले साल भी इसी भोटेकोशी नदी में ग्लेशियर का सैलाब आया था जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत हुई थी. लेकिन इस बार ग्लेशियर फटने से आई आपदा ने लोगों को डरा दिया है. साथ ही साथ भारत को भी एक ऐसी वॉर्निंग दी है कि अगर भारत ने नेपाल की इस आपदा से नहीं सीखा तो आने वाले दिनों में ग्लेशियर बम जब फटेगा तो नेपाल से भी बड़ी तबाही होगी.
नेपाल-तिब्बत सीमा पर शुक्रवार को आई अचानक बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय में ग्लेशियरों से जुड़े खतरे की ओर ध्यान खींचा है या यूं कहें कि ग्लेशियरों से जुड़े खतरे पर अलर्ट किया है. भारत में ग्लेशियर बम का सबसे बड़ा खतरा हिमालयी क्षेत्रों में है. इन इलाकों में झील पर बने मोरेन यानी बांध के टूटने का खतरा रहता है. जब ये मोरेन यानी बांध टूटता है तो पानी का तेज़ बहाव नीचे के इलाकों को तबाह कर देता है.
भारत में भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की कई नदी घाटियां खतरे की जद में हैं. वहीं उत्तराखंड में खतरा सिर्फ ग्लेशियल झीलों से नहीं, बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियरों से भी है. अलकनंदा बेसिन में हुए एक दूसरे अध्ययन में 219 हैंगिंग ग्लेशियर मिले हैं. इनके टूटने पर बर्फ के साथ चट्टान और मलबा तेजी से नीचे आ सकता है, जिससे बद्रीनाथ-माणा समेत निचले इलाकों को खतरा हो सकता है. इन्हीं ग्लेशियर के टूटने से 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी. केदारनाथ में भी चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बनी झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में विनाशकारी सैलाब आया था.
वैज्ञानिक शब्दावली में इस प्रकार की घटनाओं को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो ग्लेशियर खुद किसी गुब्बारे की तरह नहीं फटता, बल्कि ग्लेशियर के पिघलने से उसके आसपास बर्फ, मिट्टी और पत्थरों की मदद से एक अस्थाई प्राकृतिक झील बन जाती है. फिर ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, तो इन झीलों में पानी का भार सीमा से अधिक हो जाता है. जब कोई भूकंपीय झटका आता है या भारी बर्फ खिसककर गिरती है, तो ये मोरेन यानी कच्चा बांध टूट जाता है.
यही वजह है कि भारत सरकार 2,485 ग्लेशियर झीलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. इन झीलों में 56 ग्लेशियल झीलें हाई रिस्क कैटेगरी की हैं. जो कभी भी तबाही ला सकती हैं.
केंद्रीय जल आयोग रिपोर्ट में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली 432 ग्लेशियल झीलें अचानक विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं. इसलिए इनकी गहन निगरानी की जरूरत है. यहां खतरा सिर्फ झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ तक सीमित नहीं है. संभावित बाढ़ के रास्ते में सड़कें, पुल, आबादी और जलविद्युत परियोजनाएं भी हैं.
यानी अचानक आने वाला पानी सिर्फ नदी के बहाव को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि रास्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है. रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है कि भारत में ग्लेशियल झीलों का कुल क्षेत्रफल भी बीते दशक में तेजी से बढ़ा है. जानकारी के मुताबिक 2011 में इनका क्षेत्रफल 1,917 हेक्टेयर था जो 2025 में बढ़कर 2,508 हेक्टेयर हो गया है.
नेपाल में आई आपदा पर USGS की रिपोर्ट ने पूरे घटना क्रम का खुलासा कर दिया है. USGS की रिपोर्ट के मुताबिक कल यानी 26 अगस्त को नेपाल के समय के मुताबिक सुबह करीब 8:37 बजे नेपाल-चीन सीमा के पास ऐसी भूकंपीय गतिविधि दर्ज हुई थी, जिसे शुरू में 4.4 तीव्रता का भूकंप माना गया. बाद के आकलन में एजेंसी ने कहा कि वहां कोई भूकंप नहीं आया था बल्कि ये कंपन एक भूस्खलन था.
भूस्खलन इतना शक्तिशाली था कि इससे करीब 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर भूकंपीय ऊर्जा पैदा हुई. इसी भूकंपीय ऊर्जा की वजह से बर्फ और चट्टानों के ग्लेशियल ढहने से पैदा हुए मलबे के बहाव ने नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया. सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण में भी संकेत मिला कि बर्फ और चट्टानों का विशाल हिस्सा ल्हेंडे खोला नदी में जा गिरा. इससे मलबे से भरी बाढ़ आई, जो तिब्बत से नेपाल की ओर बहने वाली इस नदी के रास्ते नीचे की बस्तियों तक पहुंच गई.
दुनिया के कई देशों में ग्लेशियर फटने की वजह से कई बार बड़ी तबाही आ चुकी है. जैसे कि नेपाल में तबाही आई है. जिस जगह पर नेपाल में ये सैलाब आया है वहां बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. लैंडस्लाइड की वजह से ग्लेशियर टूटकर नीचे बनी किसी झील से टकराया होगा और झील टूटने से नीचे की ओर विनाशकारी सैलाब आया है. लेकिन यही एक वजह नहीं होती है ग्लेशियर के टूटने की.
उत्तराखंड को बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और नदियों के राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले 30 साल में इसकी जमीन की तस्वीर तेजी से बदली है. 1992 से 2022 के बीच बर्फ का क्षेत्र घटा, प्राकृतिक वनस्पति कम हुई और करीब 13 गुना रफ्तार से निर्माण कार्य हुआ है. इसी दौरान बारिश और तापमान के पैटर्न में भी बदलाव दिखाई दिया. इसीलिए उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने का खतरा ज्यादा रहता है.
वहीं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिसर्च के मुताबिक, हिमालय में अभी 8,357 से 9,280 ग्लेशियल झीलें हैं. इनमें 1990 के बाद 1,052 नई झीलें बनी हैं. ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमा होने की नई जगहें बन रही हैं. पुरानी झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। इनके क्षेत्रफल में 17%, 20%, 20% और 76% तक बढ़ोतरी हुई है. सबसे तेज बढ़ोतरी 2010 से 2020 के बीच देखी गई. 4,000 से 5,000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज्यादा रही.
कोसी नदी घाटी के अरुण क्षेत्र में 1,125 झीलें गई हैं. यारलुंग जांगबो में 773, मानस की दांगमे चू घाटी में 715 और ऊपरी सिंधु घाटी में 619 झीलें हैं. पूरे हिमालय में 221 महत्वपूर्ण झीलों में कोसी घाटी की 47 झीलें शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा हैं. स्टडी के मुताबिक, भारत की चिनाब, झेलम, तीस्ता और व्यास नदी घाटियां संवेदनशील हैं.
नेपाल की कोसी, भूटान की मानस और तिब्बत की यारलुंग जांगबो घाटियों की झीलों से आने वाला पानी भारत के डाउनस्ट्रीम इलाकों को भी प्रभावित कर सकता है. ग्लोबल वार्मिंग के चलते मैदानी इलाकों के मुकाबले ऊंचे पहाड़ों का तापमान हर साल ज्यादा बढ़ रहा है. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. इससे नई झीलें बनती हैं और पुरानी झीलें और बड़ी हो जाती हैं. फिर एक दिन से ऐसा होता है कि जब ग्लेशियर का मोरेन टूट जाता है और तबाही आती है.
इसके साथ ही भूस्खलन या हिमस्खलन की वजह से जब कोई बड़ा बर्फ का टुकड़ा सीधे झील में गिर जाए, तो झील में एक बड़ी लहर बनती है और झील का नेचुरल ठहराव टूट जाता है. तेजी से नीचे की ओर मलबा और तबाही आती है.
पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश भी ग्लेशियर के टूटने की प्रमुख वजहों में से एक हैं. कई बार भारी बारिश के चलते झील का पानी बढ़ता है और उसका नेचुअल डैम टूट जाता है. पिछले साल जुलाई में भी भोटेकोशी नदी में बाढ़ आने के पीछे यही वजह थी. बारिश के चलते इस झील में पानी जमा हो गया, जबकि 3 महीने पहले तक इस झील का नामोनिशान तक नहीं था.
इसके अलावा भूकंप, पहाड़ी इलाकों में खनन, पेड़ों की कटाई और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट वगैरह के चलते झील के इलाके की स्थिरता बिगड़ सकती है और झील का बांध टूट सकता है.
यही वजह है कि 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा, 2021 में उत्तराखंड में चमोली आपदा, 2021 में नेपाल में मेलमची बाढ़, 2023 में सिक्किम में साउथ ल्होनक झील आपदा आई और 2026 में नेपाल में आपदा आई.
जिस हिमालय को कभी कवच कहा जाता था. आज वही काल बनता जा रहा है. पिछले 15 साल की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में 15 साल में 5 महातबाही आ चुकी हैं. आने वाले दिनों में यही हिमालय और बड़ा खतरा बन जाएगा. जो बड़ी तबाही के साथ बड़ी जनहानि ला सकता है.
पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के विशाल नदी नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं. लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल और टूट रहे हैं. सवाल है कि क्या ग्लेशियर को टूटने से रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो वो उपाय कौन कौन से जो इस तबाही से इंसानों को बचा सकते हैं.
ग्लेशियरों का टूटना अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है. इसीलिए इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है. लेकिन ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और अस्थिर होने की रफ्तार को कम किया जा सकता है. ये सब इंसान के हाथ में है.
ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ग्लोबल वार्मिंग रोकना. अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर लिया जाए तो ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का कम इस्तेमाल, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन घटाना लंबे समय में ग्लेशियरों को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं.
इसके अलावा वैज्ञानिक ग्लेशियरों की लगातार निगरानी करते हैं. सैटेलाइट तस्वीरों, ड्रोन, सेंसर और जमीन पर लगाए गए उपकरणों की मदद से बर्फ की मोटाई, तापमान और दरारों में होने वाले बदलावों का पता लगाया जाता है. इससे संभावित ग्लेशियर टूटने या ग्लेशियल झील फटने जैसी घटनाओं के लिए समय रहते चेतावनी जारी की जा सकती है और एक बड़ी तबाही को कम किया जा सकता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी ग्लेशियर को बांधकर या किसी एक तकनीक से स्थायी रूप से टूटने से रोकना संभव नहीं है. असली समाधान है तापमान वृद्धि को सीमित करना और हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करना. यानी ग्लेशियरों को बचाने की लड़ाई सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लड़ी जानी है. कम प्रदूषण, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर वैज्ञानिक निगरानी यही ग्लेशियरों के भविष्य को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी उम्मीद और संभावित महातबाही से बचने का उपाय भी.
भारत में "ग्लेशियर बम" यानी GLOF (Glacial Lake Outburst Flood — ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़) का ख़तरा हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है. जब पिघलते ग्लेशियरों से बनी झील का मोरेन टूटता है, तो पानी का तेज़ बहाव नीचे के इलाकों को तबाह कर देता है.
सरकार 2,485 ग्लेशियल झीलों पर नज़र रख रही है, जिनमें से 56 को "बेहद उच्च जोखिम" श्रेणी में रखा गया है. 2025 में किए गए वैज्ञानिक आकलन में इनमें 56 झीलों को ‘बहुत अधिक जोखिम’ वाली श्रेणी में रखा गया है.
केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने अपनी नई मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 400 से अधिक ग्लेशियर झीलों का तेजी से विस्तार हो रहा है जो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है. रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रलय से बचने के लिए इनकी गहन निगरानी की आवश्यकता है.
हाल ही में सार्वजनिक की गई ग्लेशियल लेक्स एंड वॉटर बॉडीज फॉर जून 2025 नाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल आयोग ने कहा है कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली 432 ग्लेशियल झीलें अचानक विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं. इसलिए इनकी गहन निगरानी की जरूरत है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियल लेक एटलस-2023 के मुताबिक भारत में स्थित 681 में से) 432 झीलों का विस्तार हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में इन झीलों की सबसे ज्यादा (197) संख्या हैं। वहीं लद्दाख (120), जम्मू और कश्मीर (57), सिक्किम (47), हिमाचल प्रदेश (6) और उत्तराखंड (5) की भी झीलें इस सूची का हिस्सा हैं.
यह खुलासा भी हुआ है कि भारत में ग्लेशिया झीलों का कुल क्षेत्रफल भी बीते दशक में तेजी से बढ़ा है. जानकारी के मुताबिक 2011 में इनका क्षेत्रफल 1,917 हेक्टेयर था जो 2025 में बढ़कर 2,508 हेक्टेयर हो गया है.
अस्थिर और कमज़ोर प्राकृतिक मोरेन बांध
ज़्यादा भूकंपीय एक्टिविटी और भूकंप का खतरा
एवलांच(हिमस्खलन), चट्टानों के गिरने और भूस्खलन के कारण होने वाले असर
खराब मौसम की घटनाएं जैसे तेज़ मॉनसून बारिश या बादल फटना
ग्लेशियर फटना और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड पिछले कुछ सालों में बार-बार हुआ है. ये उस स्थिति को कहते हैं जब ग्लेशियर पिघलने से बनी झील का नेचुरल बांध अचानक टूट जाता है.
ऐसी स्थिति में पानी का सैलाब, बर्फ और मलबा तेजी से घाटियों की ओर बहता है. साइंस के नजरिए से समझें तो जब ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं तो वे अपने साथ रेत, बजरी और चट्टानों के मलबे के ढेर को छोड़ते जाते हैं जो बड़ा टीला बन जाता है. इसे मोरेन कहा जाता है.
ग्लेशियर का पानी इसी के अंदर जमा होता है, इससे एक झील बन जाती है. जब झील में पानी ज्यादा भर जाता है या कोई विशाल पहाड़ टूटकर गिर जाता है तो ये मोरेन यानी नेचुरल बांध टूट जाता है और कुछ ही मिनटों में पानी तबाही अपने साथ लेकर घाटियों में बहने लगता है.
ग्लोबल वार्मिंग के चलते मैदानी इलाकों के मुकाबले ऊंचे पहाड़ों का तापमान हर साल ज्यादा बढ़ रहा है. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नई झीलें बनती हैं और पुरानी झीलें और बड़ी हो जाती हैं.
साइंस मैगजीन 'नेचर' की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो अगले करीब 70 सालों में हिमालय-काराकोरम इलाके की करीब 65% बर्फ खत्म हो सकती है, जिससे झीलों की संख्या और साइज दोनों बढ़ेंगे.
भूस्खलन या हिमस्खलन, यानी पहाड़ का चट्टानी या मिट्टी वाला हिस्सा या फिर कोई बड़ा बर्फ का टुकड़ा सीधे झील में गिर जाए, तो झील में एक बड़ी लहर बनती है और झील का नेचुरल ठहराव टूट जाता है.
नेचर मैगजीन की एक स्टडी के मुताबिक, हिमालय-काराकोरम इलाके में अब तक दर्ज 388 से ज्यादा GLOF मामलों में हिमस्खलन को सबसे आम वजह माना गया है.
कई बार भारी बारिश के चलते झील का पानी बढ़ता है और उसका नेचुअल डैम टूट जाता है. पिछले साल जुलाई में भी भोटेकोशी नदी में बाढ़ आने के पीछे यही वजह थी. बारिश के चलते इस झील में पानी जमा हो गया, जबकि 3 महीने पहले तक इस झील का नामोनिशान तक नहीं था.
इसके अलावा भूकंप, पहाड़ी इलाकों में खनन, पेड़ों की कटाई और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट वगैरह के चलते झील के इलाके की स्थिरता बिगड़ सकती है और झील का बांध टूट सकता है।
यह ग्लेशियर फटने से हिमालय क्षेत्र में आई इतिहास की सबसे बड़ी घटना है. इसमें चोराबाड़ी ग्लेशियल झील का बांध टूट गया था. ऐसा भारी बारिश और ग्लेशियर की पिघलने की वजह से हुआ. इससे जो सैलाब आया उसने मंदाकिनी नदी में जलस्तर को अचानक बहुत बढ़ा दिया था. इससे केदारनाथ घाटी और नीचे की बस्तियां पूरी तरह डूब गईं थीं. इस आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी. उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों में ही 5700 से ज्यादा लोगों को जान जाने की पुष्टि की गई थी.
बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 6054 कर दी गई थी. मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री थे जो केदारनाथ दर्शन करने गए थे. ये सैलाब अपने साथ पुल, सड़कों को बहा ले गया था. केदारनाथ मंदिर तक जाने वाला 14 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग भी बुरी तरह तबाह हो गया था.
3 और 4 अक्टूबर को सिक्किम में साउथ ल्होनक ग्लेशियल झील के फटने से भारी तबाही आई थी. ऐसा तब हुआ था जब झील को रोकने वाला नेचुरल बांध यानी मोरेन का एक बड़ा हिस्सा झील में गिरा. इससे तकरीबन 20 मीटर ऊंची सुनामी जैसी लहर उठने की बात कही गई थी, जिससे झील टूट गई और तीस्ता नदी के रास्ते आए सैलाब ने तबाही मचाई.
इस आपदा में पहले 30 से 32 लोगों के मारे जाने की संभावना जताई गई थीं, हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारिक तौर पर 70 से ज्यादा मौतें दर्ज की हैं. 100 से 120 लोगों को लापता बताया गया है. यह आपदा तकरीबन 60 हजार लोगों के प्रभावित होने की वजह बनी थी. सैलाब में 13 पुल बह गए थे, सड़कें टूट गईं थीं और राष्ट्रीय राजमार्ग-10 को क्षति पहुंची थी.
चमोली जिले में 7 फरवरी को आया सैलाब अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहाकर ले गया था. ऐसा तब हुआ था जब बर्फ की चट्टान का एक बड़ा टूकड़ा टूटकर झील में गिरा और उससे रौतीं, ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में सैलाब आ गया. इस आपदा में तकरीबन 200 से ज्यादा लेागों के मारे जाने के सरकारी आंकड़े जारी किए गए थे. बाद से 80 से 85 लोगों के शव और बरामद हुए थे.
इनमें ज्यादातर वे थे जो पास ही चल रही पनबिजली परियोजना में मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे. सैलाब की वजह से 13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को पूरी तरह नष्ट कर दिया था. ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम के पास एक पुल भी बह गया, और कई अन्य पुल टूट गए थे.
सिंधुपालचोक में 15 जुलाई को मेलमची नदी में आया भीषण सैलाब कई लोगों की मौत का कारण बना था. लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने की वजह से पेमधुम त्सो झील में आए उफान को इसका कारण बताया गया था. इस आपदा में नेपाल की ओर से 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों में 17 मौतें दर्ज थीं. बाढ़ में सैकड़ों घर बह गए थे और कई बस्तियों का सड़क संपर्क कट गया था. सैलाब इतना भीषण था कि मेलमची बाजार में मलबे की 10 मीटर ऊंची परत जम गई थी.
भोटेकोशी नेपाल के उत्तरी हिस्से में चीन-तिब्बत सीमा से निकलने वाली हिमालयी नदी है. यह सिंधुपालचोक क्षेत्र से होकर बहती है. यह नीचे उतरते हुए सुनकोशी, सप्तकोशी नदी में मिलती है. नेपाल के हनुमान नगर के पास भीमनगर बराज से बिहार में प्रवेश करती है. यह सुपौल जिले के बीरपुर के पास है। तब इसका नाम कोसी नदी हो जाता है। जिसे बिहार में शोक की नदी कहा जाता है.
यह आगे चलकर कटिहार के कुरसेला के पास गंगा में मिलती है। कोसी में कमला और बागमती नदी का पानी भी मिलता है. इसलिए भोटेकोशी में अधिक पानी आने पर उसका पानी सुनकोशी और फिर कोसी नदी तंत्र में शामिल हो सकता है. इससे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जिले काफी प्रभावित हो सकते हैं.
2008 में नेपाल के कुसहा में कोसी नदी का तटबंध टूट गया था. इसके बाद कोसी नदी अपने नए/प्राकृतिक रास्ते को छोड़कर सैकड़ों साल पुराने पूर्व की ओर वाले रास्ते पर बहने लगी. इससे अचानक नदी का रुख घनी आबादी और नए इलाकों की तरफ मुड़ गया, जिससे बिहार के 34 लाख से अधिक लोग बिना किसी पूर्व चेतावनी के भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए.
हालांकि, इस बार रसुवा में लैंडस्लाइड, भूस्खलन या हिम झील टूटने से अचानक नदी में भारी मात्रा में पानी आ गया है. लेकिन नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला है. वह अपने तय रास्ते पर बह रही है. इस कारण एक्सपर्ट तटबंध टूटने की संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं.
पानी के भारी दबाव और संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं. बिहार के 8 जिलों में हाईअलर्ट जारी किया गया है. ये जिले पश्चिमी चंपारण (बगहा), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर हैं.