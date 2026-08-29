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हिमालय में 9000 से अधिक ग्लेशियल झीलें और 56 हाई-रिस्क जोन, अगर फट पड़े ये 'ग्लेशियर बम' तो भारत में क्या होगा?

How many Glaciers in Himalayas? नेपाल में एक ग्लेशियर फटने से तबाही मची हुई है. लेकिन हिमालय में इस तरह की 9000 से अधिक ग्लेशियल झीलें हैं. सवाल है कि क्या भारत इन 'ग्लेशियर बमों' के मुकाबले के लिए तैयार है?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 03:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:06 AM IST
हिमालय में 9000 से अधिक ग्लेशियल झीलें और 56 हाई-रिस्क जोन, अगर फट पड़े ये 'ग्लेशियर बम' तो भारत में क्या होगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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