हिमालय में 9000 से अधिक ग्लेशियल झीलें और 56 हाई-रिस्क जोन, अगर फट पड़े ये 'ग्लेशियर बम' तो भारत में क्या होगा?

भारत में भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की कई नदी घाटियां खतरे की जद में हैं. वहीं उत्तराखंड में खतरा सिर्फ ग्लेशियल झीलों से नहीं, बल्कि खड़ी ढलानों पर मौजूद हैंगिंग ग्लेशियरों से भी है. अलकनंदा बेसिन में हुए एक दूसरे अध्ययन में 219 हैंगिंग ग्लेशियर मिले हैं. इनके टूटने पर बर्फ के साथ चट्टान और मलबा तेजी से नीचे आ सकता है, जिससे बद्रीनाथ-माणा समेत निचले इलाकों को खतरा हो सकता है. इन्हीं ग्लेशियर के टूटने से 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी. केदारनाथ में भी चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बनी झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में विनाशकारी सैलाब आया था.