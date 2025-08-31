DNA Explainer: पाकिस्तान की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
DNA Explainer: पाकिस्तान की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'

भारत को दुनिया के साथ अच्छे संबंधों के साथ अपनी बॉर्डर सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है. हाल में पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए अब भोलेनाथ के उग्र रूप भैरव के तौर पर कमांडोज को बॉर्डर पर उतारने की तैयारनी है. हां, ये दुश्मन में खौफ पैदा करेंगे. पढ़िए क्या कुछ होने वाला है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:45 AM IST
DNA Explainer: पाकिस्तान की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'

भारत की सैन्य शक्ति को लेकर शुभ समाचार है. भारतीय सेना की एक स्पेशल यूनिट तैयार हो रही है जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करेगी. ये भय के स्वामी होंगे. जी हां, इस यूनिट को नाम दिया गया है भैरव कमांडो फोर्स. क्या हैं ये भैरव कमांडो. इनकी खासियत क्या है और क्यों इस नई फोर्स को बनाया जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत तक भैरव कमांडोज़ की 5 यूनिट पूरी तरह तैयार और तैनात हो जाएंगी. माना जा रहा है कि इन यूनिट्स की तैनाती लेह, श्रीनगर, नगरोटा, पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अलग-अलग कोर में की जाएगी. सेना का लक्ष्य ऐसी कुल 23 से 25 कमांडो यूनिट्स तैयार करना है जिनका पहला हिस्सा दिसंबर 2025 तक तैनात हो जाएगा. 

  1. ज़ी न्यूज़ को जो EXCLUSIVE जानकारी मिली है. इसके मुताबिक इन भैरव कमांडोज़ की ट्रेनिंग, इनके अपने रेजीमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स पर मिलेगी और इसके लिए अलग-अलग रेजीमेंट्स से उन जवानों और अफसरों के नाम मांग लिए गए हैं जो भैरव कमांडो ट्रेनिंग कोर्स के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं. आखिर भारतीय सेना को भैरव कमांडो फोर्स तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी हम आपको देंगे लेकिन पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इस कमांडो यूनिट को भैरव का नाम ही क्यों दिया गया है?
  2. भारतीय मान्यताओं में भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है. भैरव का शाब्दिक अर्थ है भय के स्वामी. इसी वजह से नई कमांडो यूनिट को भैरव नाम दिया गया है ताकि शत्रु के अंदर इनका भय सदा बना रहे. मान्यताओं के मुताबिक भैरव धर्म के रक्षक हैं यानी ये दुष्ट शक्तियों से धर्म की रक्षा करते हैं. ये भी एक वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस तैयारी को भैरव के प्रतीक से जोड़ा गया है. 
  3. भारतीय सेना की इंफैंट्री यानी पैदल जवानों की टुकड़ियों के लिए पहले से घातक कमांडो मौजूद हैं और स्पेशल ऑपरेशंस यानी शत्रु के इलाके में जाकर हमला करने या फिर बड़े आतंक रोधी अभियानों के लिए पैरा कमांडोज़ भी मौजूद हैं तो फिर भैरव कमांडो यूनिट क्यों खड़ी की जा रही है? इस सवाल का जवाब है घातक कमांडो और पैरा कमांडोज के बीच एक ऐसी यूनिट खड़ी करना जो घातक कमांडोज़ से ज्यादा सक्षम हों और पैरा कमांडोज की जिम्मेदारियों को सीमित कर सकें. 
  4. घातक कमांडोज हर प्लाटून में तैयार किया गया जवानों का एक गुट होता है जो प्लाटून को रिपोर्ट करता है. और जहां प्लाटून तैनात होती है, वहां ये गुट अपनी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन भैरव कमांडो किसी प्लाटून के अंतर्गत तैनात नहीं  किए जाएंगे. ये कमांडोज एक स्वतंत्र गुट होंगे जिनकी तैनाती सीधे आर्मी हेडक्वार्टर से की जाएगी. इसी तरह पैरा कमांडोज़ को घाटी में आतंक रोधी अभियानों में प्रयोग किया जा रहा है. तैनाती के बाद भैरव कमांडोज़ ऐसी भूमिकाओं को संभालेंगे ताकि पैरा कमांडोज को सिर्फ ऐसी जिम्मेदारियां दी जा सकें जिन्हें सैन्य भाषा में CRITICAL या CONFIDENTIAL ऑपरेशन कहा जाता है. 
  5. जिन घातक कमांडोज से एक लेवल ऊपर की फोर्स तैयार की जा रही है वो घातक कमांडोज भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, खासकर कश्मीर में इन कमांडोज ने बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं. अब हम आपको सेना के इन घातक कमांडोज़ का शौर्य से भरा इतिहास दिखाने जा रहे हैं. आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं.
  6. करगिल के युद्ध में घातक कमांडोज़ ने चार बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था. इन अभियानों के लिए कमांडोज को 3 परमवीर चक्र और 1 महावीर चक्र से नवाजा गया था. 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज की मदद के लिए घातक कमांडोज़ को तैनात किया गया था. 2017 में घातक कमांडोज के एक गुट ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया था और 2020 के गलवान टकराव में घातक कमांडोज ने चीन की फौज को पीछे खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी.
  7. घातक कमांडोज की तर्ज पर भारतीय सेना ने जिस भैरव कमांडो फोर्स को खड़ा करने का प्लान तैयार किया है, उनके हथियार और ट्रेनिंग भी खास होगी. भैरव कमांडोज़ को स्पेशल फोर्सेज़ की ही तरह AK-47 जैसी ऑटोमैटिक राइफल और DRAGUNOV जैसी SNIPER RIFLE दी जाएंगी. इसके साथ ही साथ, इन्हें खास किस्म के सैन्य ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी लेकिन भैरव कमांडो फोर्स का सबसे अहम हथियार होगा ड्रोन अब हम आपको भैरव कमांडोज़ के ड्रोन वॉरफेयर की जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपको भी बेहद गौर से देखनी चाहिए.
