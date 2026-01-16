ट्रंप की खुशामद में जुटा पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में गिरवी रख दी अपनी तिजोरी; USD1 की क्रिप्टो डील के पीछे क्या है मुनीर की चाल?

Crypto deal: वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल दुनिया में इसी तरह से टोकन बेचने का काम करती है, जिससे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमली की तगड़ी कमाई होती है. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से नेट कमाई का करीब 75 फीसदी का हिस्सा ट्रंप फैमली को मिलता है.
Pakistan Crypto deal News: बीते साल ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पटखनी खा चुका पाकिस्तान अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हर तरीके से खुश करने में लगा हुआ है. ट्रंप ने यह बार-बार दावा किया है कि उन्होंने ही भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष को रुकवाया था. लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस दावे को भारत हमेशा खारिज करते रहा है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात कर इस घातक ऑपरेशन को रोक देने का आग्रह किया था. भारत के इस रुख से ट्रंप नाखुश दिखे, लेकिन पाकिस्तान उन्हें हमेशा खुश रखना चाहता है.
अब पाक ने एक और बड़ा चाल चला है, जिससे यह रणनीति रूप से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी ट्रंप के साथ मजबूती से जुड़ सके. जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ट्रंप फैमली से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी के साथ बड़ी डील की साइन की गई है. पाक और मुनीर ने ट्रंप परिवार से जुड़ी इस क्रिप्टोकरेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (World Liberty Financial) से समझौता किया है. इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर. यह डील 14 जनवरी को हुई है.
'USD1' स्टेबलकॉइन के लिए डील
वैसे ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थित चरमरा गई है, लेकिन वह फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. वहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के फाइनेंस में एक तरह से अपनी घुसपैठ के मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाह रहे. जी हां, पाकिस्तान ने ट्रंप फैमली से जुड़ी World Liberty Financial के साथ एक बड़ी बिजनेस डील की है. इस डील का उदे्श्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाने के लिए बताया जा रहा है. इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाक के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उपस्थिति में एक समझौते (MoU) पर साइन किया है.
पाकिस्तान ने इस डील में 'USD1' स्टेबलकॉइन के लिए साइन किया है. इस समझौते से 'USD1' स्टेबलकॉइन पाकिस्तान के नेशनल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा. इस डील के बाद पाकिस्तान अब डिजिटल पेमेंट के लिए ट्रंप फैमली से जुड़े स्टेबलकॉइन का यूज करेगा. इससे ट्रंप फैमली को सीधा फायदा होने की भी बात कही जा रही है. यह डील वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की सहयोगी एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान सरकार की कंपनी पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने की है और इसके लिए मेमौरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइ किया है.
क्या है 'USD1' स्टेबलकॉइन ?
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'USD1' स्टेबलकॉइन एक डिजिटल टोकन है. इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है. इसे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLF) जारी करता है. 'USD1' स्टेबलकॉइन की वैल्यू स्थिर रहती है, जो एक क्रिप्टो करेंसी की तरह वोलेटाइल नहीं है. वैसे तो पाकिस्तान इस 'USD1' स्टेबलकॉइन सीमा पार पेमेंट के लिए और रेमिटेंस के लिए बता रहा है लेकिन जानकार इसे पाकिस्तान के लिए 'सॉवरेन रिस्क' बता रहे हैं.
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी वित्तीय संप्रभुता को अमेरिकी और खासकर के ट्रंप की फैमली से जुड़ी एक विदेशी कंपनी के हाथों सौंप रहा है. मतलब कि एक तरह से ट्रंप की खुशामद में जुटा पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में अपनी तिजोरी गिरवी रख दी है. आने वाले दिनों में पाकिस्तान को आर्थिक रूप से इससे दिक्कत होने की आशंका है. हो सकता है कि ट्रंप से संबंधित यह कंपनी अपनी मनमानी करने लगे. आशंका है कि अगर यह प्रोजेक्ट फेल होता है तो पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है.
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप फैमली की कमाई
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल दुनिया में इसी तरह से टोकन बेचने का काम करती है, जिससे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमली की तगड़ी कमाई होती है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से नेट कमाई का करीब 75 फीसदी का हिस्सा ट्रंप फैमली को मिलता है.
डील के पीछे क्या है मुनीर की चाल?
USD1 की क्रिप्टो डील के पीछे मुनीर की चाल अहम बताई जा रही है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान का मुख्य उदे्श्य को ट्रंप को खुश करना भी है, जिसमें वह इस डील से कुछ हद तक कामयाब भी हो सकता है. इसके अलावा पाकिस्तान की प्लानिंग है कि वह कैश यानी नकदी का इस्तेमाल कम करना चाहता है. वह विदेशों से रेमिटेंस (पैसे भेजना) को आसान के साथ सस्ता बनाना चाहता है. बताया जा रहा है कि इसमें स्टेबलकॉइन पाकिस्तान की मदद करेगी. हालांकि, मुनीर ने यह चाल चल के बड़ा रिस्क उठाया है. बताया जा रहा है कि इस डील में पाक हित के अलावा ट्रंप हित का भी ख्याल रखा गया है.