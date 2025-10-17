Explainer: जिस आग में भारत को जलाने निकला पाकिस्तान, उसमें खुद झुलस गया, 'हजार जख्म' की नीति बन गई आत्मघाती जाल

How Pakistan is Trapped in its Own Mistakes: कभी पाकिस्तान को यह भरोसा था कि वह भारत को 'हजार घाव देकर' कमजोर कर देगा. आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर और कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश उसकी दशकों पुरानी नीति रही. लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह उलट चुकी है. भारत पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत, आत्मविश्वासी और तकनीकी रूप से सक्षम है, जबकि पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में उलझ चुका है.

'हजार कट्स' की कहानी, एक पुरानी सोच की हार

पाकिस्तान की यह नीति 1980 के दशक में शुरू हुई थी, जब जनरल ज़िया-उल-हक़ ने भारत को 'धीरे-धीरे कमजोर करने' का सपना देखा. उनके अनुसार, सीधे युद्ध में भारत को हराना असंभव था, इसलिए आतंक और अस्थिरता फैलाना ही सही रास्ता है. कश्मीर में आतंकवाद को हवा देना, सीमा पार से घुसपैठ कराना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रचार, यह रणनीति वर्षों तक चली.

लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि भारत अब 1971 वाला देश नहीं है. भारत ने अपनी सेना, खुफिया तंत्र और कूटनीति तीनों को आधुनिक बनाया है. नतीजा यह हुआ कि अब पाकिस्तान की 'छुपी हुई जंग' खुली हार में बदल चुकी है.

ऑपरेशन सिंदूर- भारत की नई नीति की पहचान

'ऑपरेशन सिंदूर' वह मोड़ था जिसने पाकिस्तान को उसकी वास्तविक स्थिति दिखा दी. इस मिशन में भारतीय सेनाओं ने न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान के भीतर गहराई तक जाकर भी प्रहार किए. यह संदेश साफ था कि भारत अब आतंक का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सटीक वार से देगा.

यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. लेकिन जवाब ऐसा दिया गया कि पाकिस्तान की सेना और उसके सरपरस्त आतंकी संगठनों दोनों का हौसला टूट गया.

पाकिस्तान की 'दोहरी जंग', अब हर सीमा पर संकट

आज पाकिस्तान खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाता है. अफगान सीमा पर, तालिबान से खूनखराबा चल रहा है. जो तालिबान कभी पाकिस्तान का 'रणनीतिक साथी' माना जाता था, अब वही उसकी सेना पर हमले कर रहा है. ईरान सीमा पर, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी (BLA) लगातार विद्रोह कर रही है. PoK में, जनता का गुस्सा भड़क चुका है. वहां पर बिजली, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे. पाकिस्तान अब केवल भारत से नहीं, अपने ही भीतर से टूट रहा है.

सेना की गिरती साख और तालिबान की चुनौती

पाकिस्तान की असली ताकत हमेशा उसकी सेना मानी जाती थी, लेकिन अब वही संस्था सवालों के घेरे में है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना तालिबान, TTP और BLA तीनों मोर्चों पर नाकाम साबित हो रही है. तालिबान कोई पारंपरिक सेना नहीं है, बल्कि वह गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है. वे नियमों से नहीं, मौके से लड़ते हैं. पाकिस्तान के पास इनके खिलाफ कोई ठोस रणनीति नहीं है.

पाकिस्तान ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस तालिबान को उसने पाला-पोसा, वही एक दिन उसके खिलाफ खड़ा होगा. लेकिन इतिहास यही दिखाता है कि आतंक हमेशा पलटकर काटता है.

ढहती अर्थव्यवस्था और टूटता जनविश्वास

आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत और भी खराब है. विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, और IMF की शर्तें जनता के लिए नए जख्म छोड़ रही हैं. जहां भारत तेज़ी से निवेश और तकनीक में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान विदेशी मदद के बिना एक कदम नहीं चल पा रहा. जनता का भरोसा सरकार और सेना दोनों से उठ चुका है.

भारत की मजबूती, बदलते युग की तस्वीर

भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब हर आतंकी हमले का जवाब सीमित नहीं, बल्कि रणनीतिक और निर्णायक होता है. भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है. चाहे वह FATF की निगरानी सूची हो या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद पर चर्चा. आज भारत के पास दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है - 'हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया गया तो जवाब ऐसा होगा कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा.'

पाकिस्तान की भूल, जिसने उसका सब छीन लिया

पाकिस्तान ने पिछले 75 वर्षों में अपनी ऊर्जा, संसाधन और नीति, सब कुछ भारत-विरोध में झोंक दिया. अगर उसने उसी जोश को शिक्षा, विकास और स्थिरता में लगाया होता, तो शायद आज उसका भविष्य अलग होता. लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि वह अफगानिस्तान, ईरान, PoK और अपने ही लोगों से लड़ रहा है.

भारत और पाकिस्तान की कहानी अब केवल प्रतिद्वंद्विता की नहीं, बल्कि रणनीति बनाम जुनून की कहानी बन गई है. जहां भारत ने सोचा, सीखा और आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान अपने ही भ्रमों में बिखर गया. भारत आज जहां आत्मविश्वास से भरा है. वहीं पाकिस्तान अपनी 'हजार ज़ख्मों' की नीति के जख्म खुद सह रहा है. कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है. पाकिस्तान के लिए यह कहावत अब सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई बन चुकी है.

