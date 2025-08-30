Explainer: अगली बार भारत के पूरब से हमला कैसे करेगा PAK? खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर लिया प्लान, तैयार कर रहा 'आर्मी'
Advertisement

India Pakistan News in Hindi: भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले महीने कहा था कि हम एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं. यह युद्ध कब होगा, पता नहीं लेकिन इसके लिए पूरे देश को तैयार रहना होगा. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, अब इसकी वजह सामने आ गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:53 PM IST
Rohingya Jihad Latest Updates in Hindi: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने कहा था कि पाकिस्तान शांत नहीं रहेगा. अब भारत पर अगला हमला पूर्व से होगा. खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की धमकी गीदड़भभकी नहीं है. वह वाकई इसके लिए गंभीरता से तैयारी कर रहा है. हालांकि उसका यह हमला पारंपरिक सैन्य तरीके से नहीं होगा बल्कि जिहादी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए करेगा. इसके लिए वह बांग्लादेश की यूनुस सरकार के साथ मिलकर अपने इरादों को अमलीजामा पहनाने में जुटा है. 

रोहिंग्या जिहादी संगठनों का बनाया गठबंधन

जानकारों के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में रह रहे जिहादी रोहिंग्या संगठनों में तालमेल बनाने में सफल रही है. उसने 'फोर ब्रदर्स अलायंस' का गठन किया है, जिसमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (RSO), अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी (ARSA), रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (RSO), रोहिंग्या इस्लामी महाज़, अराकान नेशनल डिफेंस फोर्स (ANDF) और अराकान रोहिंग्या आर्मी (ARA) शामिल हैं. यह रोहिंग्या मिलिशिया का एक गठबंधन है, जिसका मकसद म्यांमार में अपने लिए अलग देश बनाना है. 

बांग्लादेश सेना अपने कॉक्स बाजार के रामू छावनी में 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन और रंगपुर छावनी में 66वीं इन्फैंट्री डिवीजन में इन रोहिंग्या संगठनों के लड़ाकों को हथियार चलाने की चलाने की ट्रेनिंग दे रही है. आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अधिकारी भी इन कैंपों का नियमित दौरा करते आ रहे हैं. इमें अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से संबंध होने का संदेह है. इस्लाम का हवाला देकर आईएसआई इन रोहिंग्या लड़ाकों को कट्टरपंथी जिहादी बनाने में लगी है. 

बांग्लादेश के साथ मिलकर ट्रेनिंग दे रहा PAK

पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके अलावा बांग्लादेशी सेना रोहिंग्या कैडरों को इसलिए ट्रेंड कर रही है, जिससे वे रखाइन प्रांत पर दबदबा रखनी अराकान आर्मी से मुकाबला कर सके. अराकान आर्मी विद्रोही संगठन है, जो म्यांमार की सैन्य जुंटा के साथ लड़ रहा है. इस संगठन में अधिकतर लोग बौद्ध हैं, जो मानते हैं कि रखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान उनके देश के निवासी नहीं है और उन्हें हमेशा के लिए वहां से चले जाना चाहिए. अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए यूनुस सरकार ने अब म्यांमार के सैन्य जुंटा के साथ हाथ मिलाया है, जिससे दोनों मिलकर अराकान आर्मी को हरा सकें और रोहिंग्याओं को दोबारा से रखाइन प्रांत में बसा सकें.

India PAK News: 'भारत से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं, JK में बहाता रहेगा खून'; TTP के पूर्व कमांडर ने PAK को किया बेनकाब

यूनुस सरकार के साथ इस मिशन में पाकिस्तानी सेना भी सक्रियता से जुटी है. वह रोहिंग्या सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण और हथियार मुहैया करवा रही है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नाइखोंगछारी और ब्राह्मणबरिया में रोहिंग्याओं को प्रशिक्षण दे रही है. भारत विरोधी भावनाओं के प्रबल होने के कारण, बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी समूह और सशस्त्र रोहिंग्या संगठन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं.

रखाइन प्रांत पर काबिज अराकान आर्मी पर हमले शुरु

इन प्रशिक्षण केंद्रों से निकले रोहिंग्या सशस्त्र समूहों ने रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी पर हमले भी शुरू कर दिए हैं. जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं. अपने अस्तित्व पर खतरा देख यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान (ULA) ने रखाइन प्रांत में रहने वाले 45 वर्ष तक की आयु के लोगों को राज्य छोड़ने पर बैन लगा दिया है. इन लोगों की अब अराकान आर्मी में भर्ती की जाएगी, जिससे जिहादी रोहिंग्याओं का मुकाबला किया जा सके. इसके चलते आने वाले वक्त में भारत की सीमाओं के पास म्यांमार में भारी खून-खराबा देखने को मिल सकता है. 

ऐसा नहीं है कि अराकान आर्मी इस जंग में अकेली है. जहां रोहिंग्या जिहादियों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश खुलकर खड़े हैं तो वहीं अराकान आर्मी को भी म्यांमार में सैन्य जुंटा के खिलाफ लड़ रहे कम से कम 20 समूहों का समर्थन प्राप्त है, जो रखाइन, चिन, मागो, माग्वे और अय्यरवाडी में इसके समानांतर लड़ रहे हैं. 

यूएस-चीन भी अपने हितों को आगे बढ़ा रहे

इन सभी विद्रोही समूहों में सबसे अधिक शक्तिशाली अराकान आर्मी ही है. जो बुथिदौंग और राथेदौंग कस्बों पर नियंत्रण रखती है. सूत्रों का कहना है कि अराकान आर्मी को चीन का भी गुप्त समर्थन है, जो उसके सितवे पोर्ट पर अधिकार कर भारत पर नजर रखना चाहता है. अराकान आर्मी का दावा है कि उसका रखाइन राज्य के 17 में से 14 कस्बों पर पूर्ण कब्जा है. इससे अराकान आर्मी की ताकत का पता चल जाता है. 

ऐसा नहीं है कि इस खेल में केवल यही पक्ष शामिल हैं बल्कि इसमें यूएस भी सीधे तौर पर शामिल है. वह भी रोहिंग्याओं को वापस रखनाइ प्रांत में बसवाकर वहां पर चीन के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है. इसके लिए अमेरिकी सेना के अधिकारी भी लगातार बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं. उसकी शह पर यूनुस सरकार ने कॉक्स बाजार से रखाइन प्रांत तक रोहिंग्या ह्यूमन कॉोरिडोर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने आर्मी चीफ के ऐतराज के बाद बांग्लादेश ने इस योजना से पांव पीछे खींच लिए. 

रोहिंग्याओं का खर्च उठाना हो रहा मुश्किल

बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश (जेईआई-बीडी) भी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या बहुल राज्य बनाने की मांग का जोरदार तरीके से समर्थन कर रही हैं. बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए, यूनुस सरकार इस कोशिस में जुटी है कि जल्द से जल्द रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेज दिया जाए. वे इसके लिए दूसरे देशों से आर्थिक मदद भी मांग रहे हैं. अपनी सीमाओं के पास हो रही इन हरकतों पर भारत की गहरी नजर बनी हुई है. 

(इस लेख के लेखक दक्षिण एशिया और यूरेशिया मामलों के जानकार हैं. वे पहले मनोहर पार्रिकर इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनेलेसिस से जुड़े हुए हैं. लेख में दिए गए विचार उनके निजी हैं.)

(एजेंसी IANS)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें





