Explainer: बिहार में सबसे बड़ा ट्विस्ट, 115 सीटों पर PK की जनसुराज तीसरे नंबर पर, वोट कटवा या टीम बी?

Jan Suraj Team B or Vote Katwa: विपक्ष ने जन सुराज पर बीजेपी की बी-टीम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीके ने महिला और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर एनडीए विरोधी दलों के वोट काट दिए. जिससे कि एनडीए की राह काफी आसान हो गई. वहीं संजय जायसवाल जैसे बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पार्टी वास्तव में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए काम कर रही है. 

Nov 15, 2025, 09:42 PM IST
Bihar Assembly Election Result 2025: जिस चुनावी रणनीतिकार ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके बाद जनता दल युनाइटेड (JDU) के जीत की पटकथा लिखी, वो बिहार चुनाव में अपने पहले मुकाबले में ही खाता खोले बिना आउट हो गया. जन सुराज को लेकर जमीनी स्तर पर और यहां तक कि न्यूजरूम में भी चर्चा इतनी निराशाजनक कभी नहीं हुई थी, जब तक कि एग्ज़िट पोल ने गठबंधन को अधिकतम 10 सीटों पर सीमित नहीं कर दिया. चुनावी पंडितों को ऐसा लगा कि जब उन्होंने पलायन, शिक्षा, रोज़गार और जंगल राज के बारे में बात की थी तब उनकी बात सही थी लेकिन अंत में दो अपवादों को छोड़कर उनके ज़्यादातर उम्मीदवारों ने बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी 'ज़मानत ज़ब्त' करवा ली. बिहार चुनाव एक नए उम्मीदवार के लिए बहुत बुरा नहीं लेकिन एक अनुभवी चुनावी रणनीतिकार के लिए काफी खराब रहा.

साल 2020 में प्रशांत किशोर ने जेडी(यू) छोड़ दी थी और फिर पश्चिम बंगाल चले गए. वहां उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई और उसके बाद उन्होंने पोलिटिकल कंसल्टेंसी से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया. मार्च 2022 में प्रशांत ने अपने I-PAC सहयोगियों की एक टीम को बिहार भर में एक यात्रा की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए फिर एक साथ लेकर आए. उनकी पदयात्रा हाल के इतिहास की सबसे व्यापक पदयात्राओं में से एक थी. राहुल और तेजस्वी की यात्राओं के विपरीत पीके की पदयात्रा में ज्यागा वाहन नहीं होते थे. पीके की इस यात्रा को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने पाले में लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने तक बहुत सावधानी से कदम रखे. उनकी ये पहल अगर स्वागत योग्य नहीं थी तो कम भी नहीं थी. 

तो क्या जन सुराज ने वोट कटवा की भूमिका निभाई?
बिहार विधानसभा चुनाव ने उस आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया जो साल 2015 और साल 2020  में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. वहीं कांग्रेस को साल 2010 के बाद अपने सबसे खराब प्रदर्शन (3 सीटें) की ओर ठेल दिया. इस बार के बिहार चुनाव ने बीजेपी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पहली बार उसने अपने पुराने सहयोगी और बडे़ भाई की भूमिका में रहे जेडीयू को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया. ये दो बदलाव वही थे जिनकी बीजेपी इस चुनाव में उम्मीद कर रही थी. भले ही इस चुनाव में पीके का वोट शेयर मात्र 3.14 प्रतिशत रहा हो और उन्हें कोई भी सीट न मिली हो लेकिन जन सुराज पश्चिम चंपारण और झंझारपुर से लेकर निर्मली, त्रिवेणीगंज, पूर्णिया और अन्य 115 विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रही और प्रभावी रूप से एक 'वोट कटवा' की भूमिका निभाई. जन सुराज के चुनाव लड़ने से बीजेपी की जबरदस्त जीत के साथ उनके वोटों की संख्या बढ़ा दी और जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा

जन सुराज पर लगे जेडीयू और बीजेपी की 'बी-टीम' होने के आरोप
विपक्ष ने जन सुराज पर बीजेपी की बी-टीम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीके ने महिला और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर एनडीए विरोधी दलों के वोट काट दिए. जिससे कि एनडीए की राह काफी आसान हो गई. वहीं संजय जायसवाल जैसे बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पार्टी वास्तव में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए काम कर रही है. प्रशांत ने इन दोनों दावों का खंडन करते हुए कहा, "ये दोनों पार्टियां, आरजेडी और बीजेपी हमें बी-टीम कहती हैं. लेकिन वास्तव में जन सुराज जनता की बी-टीम है." पीके ने हर बार जब उनसे सवाल किया गया तो चुनाव पूर्व या चुनाव बाद किसी भी गठबंधन में शामिल होने से भी साफ इनकार किया था.

दो प्रमुख विषयः 'जंगलराज' और 'नौंवी फेल' नेता
 शुरुआत में मुद्दों पर बात करने के अलावा प्रशांत के अपने विपक्ष पर हमले के दो प्रमुख विषय थे. आरजेडी पर जंगल राज और उसके नेता को नौवीं फेल कहने का आरोप, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधना. पीके ने कहा था उनकी चिंता का विषय यही दो मुद्दे थे न कि बीजेपी, जो केंद्र की सत्ता में बैठी थी. हालांकि पीके ने ये भी कहा था कि पार्टी ने लोगों को रोजगार नहीं दिया है लेकिन मंदिर दिया है.  क्योंकि लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया था उसके अलावा कुछ नहीं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते गए, उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाए कि वह 1995 के एक हत्या मामले में आरोपी हैं.

कैसे गड़बड़ाया जन सुराज का गणित?
जन सुराज का गणित कैसे गड़बड़ा गया? यह राजनीतिक पंडितों और खुद प्रशांत किशोर के लिए देखने वाली बात है लेकिन 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहना किसी नए दल के लिए कोई छोटी उपलब्धि भी नहीं है. जन सुराज का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि पार्टी अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही भले ही वह उसे वास्तविक जीत में न बदल सकी. फिलहाल पार्टी चुनौती देने वाली पार्टी से ज़्यादा विघटनकारी साबित हुई है. प्रशांत ने बार-बार कहा है कि वह पीछे नहीं हटेंगे. उनकी अगली परीक्षा 2030 से बहुत पहले होगी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव, जहां वह वापसी करने की कोशिश कर सकते हैं.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

