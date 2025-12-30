भारत का रिफॉर्म ईयर...2025 में क्या-क्या बदला, पीएम मोदी ने जनता के आगे रखा रिपोर्ट कार्ड

PM Modi article on 2025 - The Year of Reforms: साल 2025 अब समाप्ती की ओर है. इस बीच नए साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा देश में हुए कई बड़े सुधारों और बदलावों को लेकर एक लेख लिखा है. उन्होंने यह लेख Linkedin पर लिखा है. पीएम मोदी ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष बताया है. उन्होंने अपने आर्टिकल की हेडिंग '2025 - The Year of Reforms' लिखा है. इस लेख में पीएम मोदी ने GST रिफॉर्म, FDI Insurance reform, labour reforms, Nuclear Energy Reforms, G RAM G समेत अन्य बड़े बदलावों के बारे में लिखा है. यह मोदी सरकार का साल 2025 के लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह है. आइए उनमें से कुछ खास सुधारों को जानते हैं.

भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेख की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके दी. उन्होंने लिखा- भारत ने सुधारों की रफ्तार पकड़ ली है! 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है. ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे. पीएम मोदी ने अपने लेख की शुरुआत करते हुए लिखा - भारत ग्लोबल ध्यान का केंद्र बनकर उभरा है. यह हमारे लोगों के इनोवेशन के उत्साह के कारण संभव हुआ है. आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है. वे अगली पीढ़ी के उन सुधारों की सराहना करते हैं, जिनसे प्रगति की गति तेज हुई है. ये सुधार विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और राष्ट्र की विकास क्षमता को बढ़ाते हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा, "मैं कई लोगों से कहता आ रहा हूं कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो चुका है. इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का प्राथमिक इंजन भारत की जनसांख्यिकी (demographics), हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है. 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया." उन्होंने लिखा - आइए, किए गए सुधारों के कुछ उदाहरण देखें.

India has boarded the Reform Express! 2025 witnessed pathbreaking reforms across various sectors which have added momentum to our growth journey. They will also enhance our efforts to build a Viksit Bharat. Shared a few thoughts on @LinkedInhttps://t.co/M30VgAAAR1 — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

जीएसटी सुधार

> 5% और 18% की स्वच्छ दो-स्लैब संरचना को लागू किया गया है.

> परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हो गया है.

> इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है.

> इस सुधार से उपभोक्ताओं का मनोबल और मांग बढ़ी है। त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि हुई है.

मध्यम वर्ग के लिए अभूतपूर्व राहत

> पहली बार, 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के आयकर का सामना नहीं करना पड़ा.

> अप्रचलित आयकर अधिनियम, 1961 को आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 से बदल दिया गया है.

> ये सभी सुधार मिलकर भारत को एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रशासन की ओर ले जाने का संकेत देते हैं.

100% FDI इंश्योरेंस सुधार

> भारतीय बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है.

> इससे बीमा कवरेज और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

> कंपटीशन बढ़ने के अलावा, इससे लोगों को बेहतर बीमा विकल्प और बेहतर सर्विस डिलीवरी भी मिलेगी.

Securities Market Reform

> संसद में Securities Market Code Bill पेश किया गया है. इससे सेबी (SEBI) में शासन के मानदंडों में सुधार होगा, निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी, अनुपालन (compliance) का बोझ कम होगा और विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी > आधारित प्रतिभूति बाजार (technology-driven securities market) सक्षम होगा.

> सुधारों से अनुपालन और अन्य अतिरिक्त खर्चों में कमी आने के कारण बचत सुनिश्चित होगी.

व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना

> सिंथेटिक फाइबर, धागे, प्लास्टिक, पॉलिमर और बेस मेटल से संबंधित कुल 22 क्यूसीओ (QCOs) रद्द कर दिए गए, जबकि विभिन्न स्टील, इंजीनियर्ड, इलेक्ट्रिकल, मिश्र धातु और उपभोक्ता अंतिम उत्पाद श्रेणियों में 53 क्यूसीओ निलंबित कर दिए गए, जिनमें औद्योगिक और उपभोक्ता सामग्रियों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है.

> इससे परिधान निर्यात (apparel exports) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी; जूते, ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न उद्योगों में उत्पादन लागत कम होगी; घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल और ऑटोमोटिव उत्पादों की कीमतें कम होंगी.

ऐतिहासिक श्रम सुधार

> श्रम कानूनों को नया रूप दिया गया है, जिसमें 29 खंडित कानूनों को चार आधुनिक संहिताओं में मिला दिया गया है.

> भारत ने एक ऐसा लेबर फ्रेमवर्क तैयार किया है जो व्यापार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है.

> इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य उचित वेतन, समय पर सैलरी पेमेंट, सुगम औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित वर्कप्लेस सुनिश्चित करना है.

> वे वर्कफोर्स में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं.

> संविदा मजदूरों सहित असंगठित श्रमिकों को ईएसआईसी और ईपीएफओ के दायरे में लाया गया है, जिससे औपचारिक वर्कफोर्स का दायरा बढ़ गया है.

परमाणु ऊर्जा सुधार

> शांति अधिनियम (SHANTI Act)भारत की स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जर्नी में एक परिवर्तनकारी कदम है.

> परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सुरक्षित, संरक्षित और जिम्मेदार विस्तार के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है.

> यह भारत को एआई युग (AI era) की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि डेटा सेंटर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और हाई-टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को बिजली प्रदान करना.

> यह निजी क्षेत्र की भागीदारी, इनोवेशन और कौशल विकास (Skill development) के लिए नए रास्ते खोलता है. यह भारत के युवाओं को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज और अगली पीढ़ी के ऊर्जा समाधानों में नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करता है.

ग्रामीण रोजगार गारंटी में एक ऐतिहासिक सुधार

> विकसित भारत- जी राम जी एक्ट, 2025 रोजगार गारंटी फ्रेमवर्क रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है.

> इससे गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में खर्च में वृद्धि होगी.

> इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को उच्च आय और बेहतर संपत्ति सुनिश्चित करने का साधन बनाना है.

भारत पर भरोसा बनाए रखें और निवेश करते रहें- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "2025 के सुधारों की अहमियत न केवल उनके व्यापक दायरे में है, बल्कि उनकी विचारधारा में भी है. हमारी सरकार ने आधुनिक लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुसार नियंत्रण की जगह सहयोग और नियमन की जगह सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है. ये सुधार सहानुभूति के साथ तैयार किए गए थे, जिनमें छोटे व्यवसायों, युवा प्रोफेशनलों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया था. इन्हें परामर्श के माध्यम से आकार दिया गया, आंकड़ों द्वारा निर्देशित किया गया और भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित किया गया. ये सुधार नियंत्रण-आधारित अर्थव्यवस्था से दूर होकर विश्वास के फ्रेमवर्क में संचालित होने वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के हमारे एक दशक से चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करते हैं, जिसमें नागरिक को केंद्र में रखा गया है."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इन सुधारों का उद्देश्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है. मैं भारत और विदेश में सभी से आग्रह करता हूं कि वे भारत की विकास गाथा के साथ अपने संबंधों को और गहरा करें. भारत पर भरोसा बनाए रखें और यहां के लोगों में निवेश करते रहें!"