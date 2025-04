आधी रात वक्फ बिल पास, सुबह होते ही भूकंप प्रभावित देश क्यों निकले पीएम मोदी?

PM ModiThailand visit: वक्‍फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित (Waqf Bill Passed) हो गया. इस विधेयक को लेकर आठ घंटे की चर्चा का समय तय किया गया था. हालांकि समय बढ़ता रहा और चर्चा चलती रही. करीब पौने दो बजे रात को हंगामे के बीच बीच वक्फ बिल पास हो गया. विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर इसे पास करा लिया. लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया. आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को सुबह होते ही एक और बड़ी खबर आई कि पीएम नरेंद्र मोदी थाइलैंड के लिए रवाना हो गए हैं. अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आज राज्यसभा में इस बिल को पेश होना है, इसी बीच पीएम के थाइलैंड दौरे पर क्यों जा रहे हैं. आइए जानते हैं पूरी खबर.

सबसे पहले बात वक्फ बिल की, आखिर रात में हुआ क्या?: रात करीब पौने दो बजे के बीच जब बिल पास हुआ तो संसद में खूब हंगामा हुआ. विपक्षी सांसदों ने इस दौरान नारेबाजी की और कुछ ने तो सदन से वॉकआउट भी कर दिया. हद तो तब हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस बिल को फाड़ दिया. लेकिन सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये बिल देशहित में है और किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है. ये बिल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर पारदर्शिता लाने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लाया गया है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा और गरीबों तक इसका फायदा पहुंचेगा. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये बिल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला है.

#WATCH | Delhi | AIMIM Chief Asasuddin Owaisi tears the copy of #WaqfAmendmentBill during his remarks in the ongoing debate in the Lok Sabha pic.twitter.com/9P4ZfZUDKE

भूकंप प्रभावित है थाइलैंड

थाइलैंड और म्यांमार में इन दिनों भूकंप ने भारी तबाही मचा रखी है. हाल ही में 7.7 तीव्रता का एक भीषण भूकंप की वजह से 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हैं. थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी कई इमारतें ढह गईं और वहां इमरजेंसी लगा दी गई. भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी है. पीएम मोदी ने भी भूकंप के बाद म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की थी और हर संभव मदद का भरोसा दिया था.

पीएम मोदी क्यों गए थाइलैंड?

लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी थाइलैंड क्यों गए? दरअसल, पीएम मोदी पहले से ही थाइलैंड और श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले थे. वो 4 अप्रैल को होने वाले 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बैंकॉक जा रहे हैं. इस सम्मेलन में भारत, थाइलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल होंगे. पीएम वहां थाइलैंड की पीएम पटोंगटार्न शिनावात्रा से भी मुलाकात करेंगे और व्यापार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात होगी. लेकिन भूकंप के बाद इस दौरे को और अहमियत मिल गई है, क्योंकि अब पीएम वहां राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे और भारत की तरफ से और मदद का ऐलान कर सकते हैं.

Over the next three days, I will be visiting Thailand and Sri Lanka to take part in various programmes aimed at boosting India's cooperation with these nations and the BIMSTEC countries.

In Bangkok later today, I will be meeting Prime Minister Paetongtarn Shinawatra and…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2025