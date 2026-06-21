कोलकाता में बने ये तीनों जहाज 75-80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बने हैं. जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है. भारतीय नौसेना के पास 140 युद्धपोत हैं, जिसे 2035 तक 200 से ज्यादा करने का लक्ष्य है. इस साल भी 19 युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं. इनमें से INS दुनागिरी को शामिल होने से जहां भारत की स्ट्राइक और डिफेंस पावर बढ़ेगी. वहीं INS संशोधक से देश को अहम समुद्री डेटा मिलेगा और INS अग्रय से भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी. कुल मिलाकर, पाकिस्तान-चीन के दांत तोड़ने के लिए भारत अब मजबूती से कदम आगे बढ़ा जा चुका है.