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हिंद महासागर में बदलेगा शक्ति संतुलन! PM मोदी आज नौसेना को सौंपेंगे 3 'समुद्री योद्धा', दुश्मनों का दहलेगा कलेजा

Indian Navy New Warships: भारत अब हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदलने जा रहा है. PM मोदी आज कोलकाता में नौसेना को 3 'समुद्री योद्धा'सौंपेंगे. ये युद्धपोत इतने खतरनाक है कि चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का कलेजा अभी से दहलने लगा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 03:31 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:31 AM IST
हिंद महासागर में बदलेगा शक्ति संतुलन! PM मोदी आज नौसेना को सौंपेंगे 3 'समुद्री योद्धा', दुश्मनों का दहलेगा कलेजा
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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