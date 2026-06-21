Indian Navy New Warships Strength: पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. वे आज कोलकाता में आयोजित विश्व योग दिवस में भाग लेकर लोगों को अपनी सेहत के लिए जागरूक करेंगे. साथ ही, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में भारतीय नौसेना के तीन स्वदेशी युद्धपोतों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का औपचारिक अनावरण भी करेंगे. इन युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने किया है. इस जहाजों के शामिल होने के बाद भारत की नौसैनिक शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, तीन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा ज्यादा मजबूत होगी. चीन के बढ़ते समुद्री विस्तारवाद और हिंद महासागर में उसकी सक्रियता को देखते हुए ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाएंगे. खास बात ये है कि इन तीनों युद्धपोतों के निर्माण में करीब 75-80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है, जिससे देश में तकनीकी आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो रही है.
माना जा रहा है कि INS दुनागिरी जैसा स्टील्थ फ्रिगेट चीन की नेवी के खिलाफ अहम क्षेत्रीय संतुलन बनाने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं कि आज पीएम मोदी जिन युद्धपोतों को देश को समर्पित करने जा रहे हैं, उनकी ताकत क्या है और वे कैसे चीन-पाकिस्तान के लिए बुरा सपना साबित होने जा रहे हैं.
यह नीलगिरी क्लास का पांचवां स्टील्थ फ्रिगेट है. इसकी लंबाई करीब 149 मीटर और वजन 6670 टन है. यह युद्धपोत उन्नत स्टील्थ डिजाइन से तैयार किया गया है. इस जहाज में रडार-अब्जॉर्बेंट मटेरियल और आधुनिक सेंसर लगे हैं. इस युद्धपोत में दुश्मनों को दहलाने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, बाराक-8 मीडियम रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, 76mm की तोप, AK-630 CIWS राइफलें और एंटी-सबमरीन टॉरपीडो-रॉकेट सिस्टम लगाए गए हैं.
यह स्टील्थ फ्रिगेट 28 नॉट्स की स्पीड से समुद्र में दौड़ सकता है और लंबी दूरी तक तैनात रह सकता है. यह फ्रिगेट पानी की सतह, नीचे और आसमान में उड़ रहे दुश्मनों को धराशायी करने में सक्षम है. इस फ्रिगेट की तैनाती से जहां भारतीय नौसेना की दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलिट्री ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ेगी, वहीं भारत की ब्लू-वॉटर क्षमता भी मजबूत होगी. जंग की स्थिति में यह फ्रिगेट चीन और पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचा सकता है.
INS संशोधक एक सर्वे जहाज है. यह सैंडहायक क्लास का चौथा और आखिरी सर्वे वेसल है. इसकी लंबाई करीब 110 मीटर और वजन 3400 टन होगा. यह जहाज समुद्रों में हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्वे के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें पानी अंदर ऑपरेशन करने वाले ड्रोन यानी ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल (AUV), रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV), मल्टी-बीम इको साउंडर और डिजिटल साइड स्कैन सोनार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी लगाई गई हैं.
यह जहाज तटीय और गहरे पानी में सर्वेक्षण कर सकता है. इसकी वजह से नेविगेशनल चैनल, बंदरगाह प्रबंधन और समुद्री डेटा संग्रह में मदद मिलेगी. इसके सर्वे से मिलने वाले डेटा से जहां देश की सुरक्षा मजबूत होगी. वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी. इससे भारतीय नौसेना की समुद्री डोमेन अवेयरनेस (MDA) और खुफिया जानकारी की क्षमता बढ़ेगी.
यह एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट का चौथा/पांचवां जहाज है. लगभग 77.6 मीटर लंबा और 900 टन वजन वाला यह पानी-जेट प्रोपल्शन वाला सबसे बड़ा ऐसा भारतीय जहाज है. शैलो पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में विशेषज्ञ, इसमें लाइटवेट टॉरपीडो, इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर और शैलो वॉटर सोनार लगे हैं. तटीय सुरक्षा और माइन वारफेयर में यह अहम भूमिका निभाएगा, जहां बड़े जहाजों के लिए पहुंच मुश्किल होती है. इससे नौसेना की तटीय एंटी-सबमरीन क्षमता मजबूत होगी.
कोलकाता में बने ये तीनों जहाज 75-80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बने हैं. जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है. भारतीय नौसेना के पास 140 युद्धपोत हैं, जिसे 2035 तक 200 से ज्यादा करने का लक्ष्य है. इस साल भी 19 युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं. इनमें से INS दुनागिरी को शामिल होने से जहां भारत की स्ट्राइक और डिफेंस पावर बढ़ेगी. वहीं INS संशोधक से देश को अहम समुद्री डेटा मिलेगा और INS अग्रय से भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी. कुल मिलाकर, पाकिस्तान-चीन के दांत तोड़ने के लिए भारत अब मजबूती से कदम आगे बढ़ा जा चुका है.