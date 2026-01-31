Explainer: जातीय समीकरण की बिसात पर नया दांव, क्यों बजट के बाद इस डेरे में जाएंगे मोदी? AAP में मची खलबली

Advertisement
PM Modi Punjab Visit News: बीजेपी अब पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल की छाया से बाहर निकलने की तैयारी में है. इसके लिए पार्टी ने बड़ा प्लान बना लिया है. इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी रविवार को बजट के तुरंत बाद पंजाब के एक बड़े डेरे पर पहुंचने वाले हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:30 PM IST
PM Modi's visit to Sachkhand Ballan Dera: पूरे देश में इस रविवार को जहां केंद्रीय बजट घोषणाओं के बाद चर्चा-परिचर्चा का दौर चल रहा होगा. उसी दौरान पीएम मोदी खामोशी के साथ पंजाब में एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे होंगे. वे 1 फरवरी की शाम को पंजाब के जालंधर में बल्लां डेरा जाएंगे और 15वीं सदी के महान भक्ति संत रहे गुरु रविदास को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे. असल में रविवार को गुरु रविदास की 649वीं जयंती है. जिसके लिए रविदासिया संप्रदाय के मुख्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है. इसी समारोह में पीएम मोदी भी अनुयायी के रूप में शामिल होंगे. वे जालंधर यात्रा में एक हवाई अड्डे का नाम भी गुरु रविदास के नाम पर करेंगे.  

बल्लां डेरा में पीएम के जाने का समझें मतलब

उनकी इस पहल को बीजेपी पंजाब के नेता धार्मिक नजरिये से देखने की अपील कर रहे हैं. वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल में पीएम की इस यात्रा से बेचैनी झलक रही है. आखिर बल्लां डेरा में ऐसा क्या है, जो राज्य की तीनों बड़ी पार्टियां इस दौरे से घबरा रही हैं. इसका गूढ़ रहस्य जानने के लिए आपको पंजाब की राजनीति को ध्यान से समझना होगा. 

असल में पंजाब देश का वो इकलौता राज्य है, जहां पर दलितों की सबसे ज्यादा आबादी रिहाइश करती है. वहां पर करीब 32 प्रतिशत दलित हैं. इनमें से अधिकतर दलित चर्मकार पेशे से जुड़े रहे हैं. जो खुद को रविदासिया कहकर संबोधित किया जाना पसंद करते हैं. पंजाब के प्रत्येक चुनाव में इन मतदाताओं की निर्णायक भूमिका शुरू से रही है. 

राज्य असेंबली में 42 सीटों पर दलितों का प्रभाव

पंजाब असेंबली में कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से 42 को दलित बहुल माना जाता है. दोआबा क्षेत्र इस दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है. जालंधर जिला इसी दोआबा क्षेत्र में आता है. जहां पर करीब 45 प्रतिशत दलित रहते हैं. एक तरह से यह दलितों का सबसे बड़ा गढ़ है. इनमें से अधिकतर दलित बल्लां डेरा के प्रति अपनी आस्था जताते हैं. 

राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि सिख पंथ की स्थापना के बाद काफी बड़ी संख्या में दलित भी अमृत छककर सिख बने. लेकिन उन्हें वहां वैसा सम्मान और अपनापन नहीं मिल पाया, जैसी उन्हें चाह थी. इसके चलते उन्होंने गुरुद्वारों से अलग हटकर अपने खुद के गुरु घर स्थापित करने शुरू कर दिए. जहां पर वे गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापित कर उनके उपदेशों को याद करते हैं.

देश में सबसे ज्यादा दलितों की आबादी

वर्ष 2009 में सिखों के एक कट्टरपंथी धड़े ने वियना में रविदासिया समुदाय के उप-नेता संत रामानंद की हत्या कर दी. इसके बाद सिखों और दलितों के बीच झड़पें हुईं. इससे खफा होकर रविदासिया समुदाय ने 2010 में अपना अलग धर्म घोषित कर दिया, जिसका नाम रविदासी पंथ रखा गया. साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के बजाय ‘अमृत बाणी: सतगुरु रविदास ग्रंथ’ को अपनी धार्मिक पुस्तक बना लिया.

पंजाब में दलितों की कुल आबादी 32 प्रतिशत है, जिसमें रविदासी समुदाय के लोगों की तादाद करीब 12 प्रतिशत की जाती है. यह समुदाय अब सूबे की राजनीति में सिखों से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान चाहता है, जो उसे अब तक नहीं मिल पाई थी. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पर सिख राजनेताओं का वर्चस्व है. जो रविदासिया समुदाय को नहीं सुहाता.

अब बराबर का भाई बनने की चाहत

दूसरी ओर बीजेपी भी शिरोमणि अकाली दल की छत्रछाया से बाहर निकलकर पंजाब में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है. ऐसे में रविदासी समुदाय और बीजेपी दोनों एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं. इसी सोच के साथ पार्टी अब इस समुदाय को पूरी तरह अपने पाले में लाने के लिए कमर कसने का ऐलान कर चुकी है. 

इसी रणनीति के तहत मोदी सरकार की ओर से पहले रविदासिया समुदाय के संत निरंजन दास को पद्म श्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया. वे पंजाब के डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख हैं. इसके बाद पीएम मोदी का बल्लां डेरा जाकर महान संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित करने का का प्रोग्राम घोषित किया गया. वे रविवार दोपहर आदमपुर एयरपोर्ट पर उतरकर औपचारिक रूप से उसका नया नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट अदमपुर घोषित करेंगे. 

पीएम मोदी की बल्लां डेरा की यात्रा के 3 हफ्ते बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पंजाब का दौरा करेंगे. उनका 22 फरवरी को मोगा जिले में किसान रैली करने का प्लान है, जिसमें 1 लाख किसानों को जुटाया जाएगा. 

पंजाब में धीरे-धीरे बढ़ रहा पार्टी का ग्राफ

कृषि कानूनों के विरोध में 2020 में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पंजाब में अपने दम पर विस्तार की कोशिश कर रही है. इसके लिए दूसरी पार्टियों से कद्दावर नेता तोड़कर पार्टी में शामिल कराए गए हैं. पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ इस वक्त पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व सीएम रवनीत सिंह बिट्टू को सांसद का चुनाव हारने के बावजूद पार्टी में शामिल कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है.

इन कोशिशों का असर भी पार्टी को साफ महसूस हो रहा है. वर्ष 2022 के असेंबली चुनाव में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर महज 6.6% वोट शेयर मिला था. जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 18.56% हो गया. अब  रविदासी समुदाय को अपने साथ जोड़कर पार्टी इस जनाधार को और बढ़ाना चाहती है. जिससे अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में वह अपने दम पर दूसरी टक्कर पार्टियों को टक्कर दे सके और अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन भी हुआ तो उसे जूनियर पार्टनर के रूप में न रहना पड़े. 

आम आदमी पार्टी में महसूस हो रही बेचैनी

बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति की आंच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी महसूस कर रही है. यही वजह है कि रविदासी समुदाय को लुभाने के लिए अब उसने बल्लां डेरा के पास करीब 10 एकड़ जमीन खरीदकर ‘श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र’ बनाने की घोषणा की है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि सरकार 1 फरवरी से गुरु रविदास जयंती की याद में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की साल भर की श्रृंखला शुरू करेगी. ऐसे में देखना होगा कि पार्टियों के बीच चल रही इस दिलचस्प जंग में रविदासी समुदाय किस दल को अपना आशीर्वाद देना तय करता है. 

