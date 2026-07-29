'सैनिक दो और सुरक्षा लो'... कुवैत के इस ऑफर से क्यों पसीने-पसीने हुआ पाकिस्तान? ईरानी मिसाइलों का सता रहा खौफ

What Kuwait aims to gain from Defense Pact with Pakistan? यूएस-ईरान के बीच चल रही जंग में ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की मार सह रहा कुवैत अब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर देख रहा है. वह पाकिस्तान के साथ सऊदी पैक्ट जैसा समझौता करना चाहता है. जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने हथियारों और सैनिकों के साथ आकर उसकी रक्षा करे. इसके लिए वह पाकिस्तान के साथ व्यापक रक्षा साझेदारी की संभावना तलाश रहा है. यह समझौता करने के बदले वह पाकिस्तान में निवेश करने का ऑफर भी दे रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की जीभ ललचा रही है. लेकिन समझौता करने पर ईरान का कोपभोजन बनने की आशंका देख वह कुवैत में अपने सैनिकों की तैनाती करने से हिचक भी रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, कुवैत और पाकिस्तान इस तरह के रक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ सऊदी पैक्ट जैसा ही समझौता करे. उस समझौते में प्रावधान है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा. इसके बाद दोनों मुल्क मिलकर उस दुश्मन को जवाब देंगे.
कुवैत को उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ भी सऊदी पैक्ट जैसा समझौता कर लेता है तो इससे उसे पाकिस्तान सेना का सुरक्षा कवच मिल जाएगा. उस पर हमला होने की सूरत में जवाब देने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी. वह अपने हथियारों और सैनिकों के बल पर दुश्मन (ईरान) को जवाब देगा. इसके बदले में वह पाकिस्तान के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा सुरक्षा और निवेश में बड़े सहयोग का ऑफर दे रहा है.
बातचीत से जुड़े एक पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक, कुवैत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते की तरह ही एक एक सुरक्षा व्यवस्था चाहता है. उसकी ओर से दिए गए प्रस्ताव में कुवैत की जमीन पर पाकिस्तान के हजारों सैनिकों की तैनाती और लड़ाकू विमान, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार इंस्टॉल करने की मांग की गई है.
पाकिस्तानी अधिकारी के अनुसार, कुवैत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही एक रक्षा सहयोग समझौता मौजूद है, जो मुख्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों पर केंद्रित है. हालांकि, अब यह खाड़ी देश पाकिस्तान से और अधिक मजबूत सैन्य समर्थन चाहता है.
अब कुवैत की ओर से सऊदी पैक्ट जैसा समझौता किए जाने के आग्रह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि वे क्षेत्र में मजबूत सुपरपावर हैं, जो ईरान जैसी ताकतों को धूल चटा सकते हैं. हालांकि, खुश होने के साथ ही वे अपनी पिटाई से भी डर रहे हैं.
बातचीत में शामिल पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, अपनी सुरक्षा के लिए कुवैत पाकिस्तान से काफी कुछ चाहता है. जिसमें उसकी जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती भी शामिल है. लेकिन पाकिस्तान वहां पर अपनी सेना तैनात करने की योजना पर विचार नहीं कर रहा है और न ही ऐसा कर सकते हैं.
इसकी वजह ये है कि ऐसे समझौते पाकिस्तान को ईरान से जुड़े किसी बड़े संघर्ष में घसीट सकते हैं. पहले ही सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर पाकिस्तान अपनी गर्दन फंसा चुका है. अब कुवैत के साथ भी ऐसा ही समझौता हो गया तो क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी. ऐसे में उसके ठिकानों के भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आने में देर नहीं लगेगी.
कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए इन दिनों कुआं और खाई वाली स्थिति बनी हुई है. वह कुवैत के साथ समझौता करके अपनी आर्थिक हालत सुधारने के इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता. वहीं, कुवैत की धरती पर अपने सैनिक तैनात कर ईरान के सीधे निशाने को जोखिम से भी खुद को बचाना चाहता है. ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तान इस संकट से कैसे निकलेगा.