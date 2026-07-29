'सैनिक दो और सुरक्षा लो'... कुवैत के इस ऑफर से क्यों पसीने-पसीने हुआ पाकिस्तान? ईरानी मिसाइलों का सता रहा खौफ

What Kuwait aims to gain from Defense Pact with Pakistan? यूएस-ईरान के बीच चल रही जंग में ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की मार सह रहा कुवैत अब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर देख रहा है. वह पाकिस्तान के साथ सऊदी पैक्ट जैसा समझौता करना चाहता है. जिसमें पाकिस्तानी सेना अपने हथियारों और सैनिकों के साथ आकर उसकी रक्षा करे. इसके लिए वह पाकिस्तान के साथ व्यापक रक्षा साझेदारी की संभावना तलाश रहा है. यह समझौता करने के बदले वह पाकिस्तान में निवेश करने का ऑफर भी दे रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की जीभ ललचा रही है. लेकिन समझौता करने पर ईरान का कोपभोजन बनने की आशंका देख वह कुवैत में अपने सैनिकों की तैनाती करने से हिचक भी रहा है.