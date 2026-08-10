/साथ रहकर किया कमाल, अलग होकर फेल...क्यों बीजेपी-अकाली दल को फिर से एक-दूसरे की जरूरत है?

BJP-Akali Dal Punjab: पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सियासी किस्मत का दौर उतार-चढ़ाव बढ़ा रहा है.कभी लंबे समय तक सहयोगी रहे दोनों दलों की राहें साल 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जुदा हो गईं. नतीजों में यह तो दिखा कि ताकत दोनों ही दलों के पास है लेकिन अपने दम पर सरकार बना लेने का बहुमत दोनों में कोई हासिल नहीं कर पाया.
अगर दो चुनावों के नंबरों को देखें तो समस्या साफ नजर आती है. बीजेपी को 2022 के चुनाव में 6.6 फीसदी और 2024 में 18.56 फीसदी वोट मिले.
साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 117 में से 73 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उसके पास उसकी पुरानी सहयोगी अकाली दल नहीं थी. वह सिर्फ पठानकोट और मुकेरियां सीट जीत पाई थी. यानी उसे मिले सिर्फ 6.6 फीसदी वोट.
इस नतीजे ने पंजाब में BJP के सीमित संगठनात्मक और सामाजिक आधार की याद दिला दी. शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में उसे ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन पार्टी इस समर्थन को ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी पिक्चर में बदलने में नाकाम रही. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट-शेयर के आंकड़े बिल्कुल अलग रहे.
BJP ने सभी 13 संसदीय सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और अपना वोट-शेयर तेजी से बढ़ाकर 18.56 प्रतिशत कर लिया. फिर भी, लगभग पांचवां हिस्सा वोट हासिल करने के बावजूद, वह एक भी सीट नहीं जीत पाई.
शायद BJP के 2024 के प्रदर्शन से सबसे जरूरी सीख यही है. ज्यादा वोट शेयर का मतलब अपने-आप सीटों के मामले में ज्यादा राजनीतिक असर नहीं होता.
लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक जैसे नहीं होते. पंजाब के वोटर शायद स्थानीय लीडरशिप, गवर्नेंस, खेती से जुड़े मुद्दों, रोजगार, कानून-व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार के कामकाज को ज्यादा अहमियत देंगे. इसलिए BJP यह नहीं मान सकती कि लोकसभा में मिले उसके 18.56% वोट शेयर का असर विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही होगा.
शिरोमणि अकाली दल का हाल BJP से लगभग उल्टा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में SAD को 18.38% वोट मिले और उसने तीन सीटें जीतीं. यह वोट शेयर BJP के 6.6% वोट शेयर से काफी ज्यादा था. फिर भी पार्टी की सीटें बहुत कम रहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की. 2024 का लोकसभा चुनाव SAD के लिए और भी मुश्किल रहा.पार्टी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और उसका वोट शेयर गिरकर 13.42% रह गया. वह सिर्फ एक बठिंडा सीट ही जीत पाई. यह गिरावट 2019 की तुलना में खास तौर पर चौंकाने वाली है, जब SAD को पंजाब में 27.45% वोट मिले थे. 2024 तक यह आंकड़ा गिरकर 13.42% हो गया.
बीजेपी और अकाली दल के सामने दो तरह की दिक्कतें हैं. और ठीक इसी वजह से उनके पुराने गठबंधन के पीछे एक रणनीतिक सोच थी.
पंजाब में बीजेपी की मुख्य कमजोरी पारंपरिक रूप से उसका सीमित ग्रामीण और सिख-केंद्रित सामाजिक आधार रहा है. दूसरी ओर, उसके पास शहरी वोट का मजबूत आधार है और हिंदू मतदाताओं, व्यापारियों और शहरी मध्यम वर्ग के बीच उसका अच्छा दबदबा है.
SAD के पास ग्रामीण संगठन, एक क्षेत्रीय पहचान और एक ऐतिहासिक नेटवर्क है, जिसे बीजेपी अकेले नहीं बना पाई है. 2024 के आंकड़े गठबंधन के तर्क को और मजबूत करते हैं.
2024 में दोनों पार्टियों का कुल वोट शेयर लगभग 31.98 प्रतिशत था.इसमें बीजेपी के लिए 18.56 प्रतिशत और SAD के लिए 13.42 प्रतिशत.
बेशक, केवल वोट शेयर को जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि गठबंधन अपने आप ही तय संख्या में सीटें जीत जाता. वोट ओवरलैप हो सकते हैं, उम्मीदवार अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं और मतदाता जरूरी नहीं कि अपना समर्थन एक गठबंधन सहयोगी से दूसरे को ट्रांसफर करें.
लेकिन ये आंकड़े एक जरूरी बात दिखाते हैं. दोनों पार्टियों के पास मिलाकर वोटों का एक बहुत बड़ा आधार है, जो 2024 में उनमें से किसी भी पार्टी द्वारा अकेले सीटों में बदले गए वोटों से कहीं ज्यादा है.
SAD के लिए सबसे बड़ी चिंता पंजाब की राजनीति में अपनी पारंपरिक स्थिति का कमजोर होना है. उसके वोट शेयर से पता चलता है कि पार्टी अब वैसी मजबूत ताकत नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी.
BJP के लिए चुनौती अलग है. पार्टी ने दिखाया है कि वह SAD के बिना भी अपना वोट शेयर काफी बढ़ा सकती है. लेकिन 2024 के नतीजों ने उस बढ़त की सीमाएं भी दिखा दीं. 18.56 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद एक भी सीट न जीत पाना, वोट बढ़ने और सीट जीतने के बीच के अंतर को दिखाता है. BJP को ग्रामीण पंजाब और सिख वोटरों के कुछ वर्गों तक अपनी पैठ बनाने के लिए एक मजबूत पुल की जरूरत है. वहीं, SAD को एक मजबूत शहरी सहयोगी और BJP के बढ़ते वोट बेस तक पहुंच की जरूरत है.
इसलिए, गठबंधन दोनों पार्टियों को एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने के बजाय अपनी-अपनी खूबियों को मिलाकर काम करने का मौका दे सकता है. लेकिन सिर्फ गठबंधन से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा. इसके अलावा, गंभीर राजनीतिक चुनौतियां भी हैं. दोनों पार्टियों के बीच एक बड़ा राजनीतिक अलगाव हुआ है, और किसानों के आंदोलन व 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से पंजाब के वोटरों के अलग-अलग वर्गों के साथ उनके रिश्ते बदल गए हैं.
BJP की पंजाब में अकेले आगे बढ़ने की भी तमन्ना है. 2022 के विधानसभा चुनाव में 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 18.56 प्रतिशत वोट हासिल करने से पार्टी को SAD पर हमेशा निर्भर रहने के बजाय अपना संगठन खड़ा करने का प्रोत्साहन मिला है.
वहीं, SAD को अतीत की तुलना में कमजोर स्थिति से गठबंधन के लिए बातचीत करनी होगी. इसलिए, सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है. फिर भी, चुनावी गणित बातचीत के लिए एक मजबूत आधार है. इसलिए, दोनों के लिए गठबंधन सिर्फ एक साझेदारी से कहीं ज्यादा साबित हो सकता है.