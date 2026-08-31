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उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से बना दबदबा, क्या मध्य एशिया में चीन और रूस के प्रभाव को चुनौती देने की ओर बढ़ रहा भारत?

Significance of PM Modi Visit to Uzbekistan: पीएम मोदी की संपन्न हुई उज्बेकिस्तान यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल मानी जा रही है. इस यात्रा में उज्बेकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया. साथ ही, कई ऐसे समझौते हुए हैं, जो भारत की ताकत को बढ़ा देंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 31, 2026, 04:45 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:51 AM IST
उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से बना दबदबा, क्या मध्य एशिया में चीन और रूस के प्रभाव को चुनौती देने की ओर बढ़ रहा भारत?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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