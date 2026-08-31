/उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से बना दबदबा, क्या मध्य एशिया में चीन और रूस के प्रभाव को चुनौती देने की ओर बढ़ रहा भारत?

Outcomes of PM Modi Visit to Uzbekistan: मध्य एशिया की धरती पर भारत के बढ़ते दबदबे और वैश्विक मंच पर देश की मजबूत होती साख का एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा चुका है. ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी का जिस भव्यता और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसने भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों में एक नई जान फूंक दी है. राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ओली दाराजली दोस्लिक' से नवाजा. उज्बेकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने इस यात्रा को पूरे एशिया के लिए एक अहम मील का पत्थर करार दिया है. ताशकंद में द्विपक्षीय बातचीत से लेकर यूरेनियम की आपूर्ति के महासमझौते तक, इस यात्रा ने मध्य एशिया में भारत की साझेदारी को एक नया मुकाम दिया है.
कूटनीति की दुनिया में ऐसे पल बहुत कम देखने को मिलते हैं और यह भारत के बढ़ते वैश्विक रुतबे को बयां कर रहा था. इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान. ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है. वो उज्बेकिस्तान अपने सबसे खास दोस्तों के लिए रखता है.
राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी को ओली दाराजली दोस्लिक सम्मान से नवाजा. उज्बेक भाषा में इस शब्द का सीधा मतलब है उच्च स्तरीय मित्रता. ये सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं है क्योंकि उज्बेकिस्तान का ये सम्मान उस देश के सर्वोच्च स्तर की दोस्ती का प्रतीक है.
प्रधानमंत्री मोदी को ये 36वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. उज्बेकिस्तान सहित अब तक दुनिया के 11 मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है.
ताशकंद में PM मोदी के स्वागत की तस्वीरों में सिर्फ राजनयिक नहीं. एक भावनात्मक रिश्ता भी दिखाई देता है. राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत डिजिटलाइजेशन, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. वैश्विक मामलों में भारत की आवाज और प्रभाव भी मजबूत हुआ है.
उज्बेक मीडिया ने इस मुलाकात और सम्मान को पूरे एशिया के कूटनीतिक इतिहास का एक मील का पत्थर बताया है. यानि ताशकंद के साथ मजबूत रिश्ता, सिर्फ ताशकंद के साथ रिश्ता नहीं है. इससे पूरे सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच मजबूत करने का रास्ता भी खुलता है. अब दोनों देशों का आर्थिक रिश्ता भी उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं बल्कि कारोबार और निवेश की ठोस गुंजाइश दिख रही है.
Thank you Uzbekistan!
Gratitude to President Mirziyoyev for his warmth, attention to detail and personal commitment to the India-Uzbekistan friendship.@president_uz pic.twitter.com/HrAPuz4ROX
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
ताशकंद के कुकसारोय प्रेसिडेंशियल पैलेस में जब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हुई तो चर्चा सिर्फ दोस्ती और रिश्तों तक सीमित नहीं रही. टेबल पर सबसे बड़ा मुद्दा था , भारत की ऊर्जा सुरक्षा. और इसी बातचीत से निकला एक बड़ा फैसला. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दीर्घकालिक यूरेनियम सप्लाई का करार.
उज्बेकिस्तान भारत के लिए यूरेनियम का एक अहम और भरोसेमंद स्रोत बनकर उभर रहा है. मतलब साफ है..भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत के लिए सप्लाई का दायरा बढ़ा रहा है और उज्बेकिस्तान उस रणनीति का अहम हिस्सा बन रहा है. इस समझौते के तहत उज्बेकिस्तान से भारत को प्राकृतिक यूरेनियम की लगातार सप्लाई मिलेगी.
अब दोनों देशों ने बातचीत के जरिए उन मुश्किलों को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.यानी भारत के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई को ज्यादा भरोसेमंद बनाने का रास्ता खुल रहा है. ताशकंद की मेज पर सिर्फ यूरेनियम नहीं था. भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का फैसला भी किया है.
दोनों देशों के रिश्ते अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी Comprehensive Strategic Partnership के स्तर पर पहुंच गए हैं. इस साझेदारी को सिर्फ कागज पर रखने के बजाय जमीन पर उतारने के लिए भी इंतजाम किया गया है. विदेश मंत्री स्तर पर Coordination Council बनाई जाएगी, जो दोनों देशों के बीच लिए गए फैसलों की लगातार निगरानी करेगी.
भारत-उज्बेकिस्तान की ये साझेदारी सिर्फ दिल्ली और ताशकंद की सरकारों तक सीमित नहीं रहेगी. तीन भारतीय शहरों और राज्यों को उज्बेकिस्तान के प्रांतों के साथ जोड़ने के लिए सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों का रास्ता खोला गया है. मतलब कारोबार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा लोगों का संपर्क बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते आम लोगों तक पहुंचेंगे.
शहरी विकास में भी भारत के अनुभव की मांग बढ़ी है. उज्बेकिस्तान एक नया आधुनिक शहर न्यू ताशकंद तैयार कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके विकास के लिए गुजरात की GIFT City के अनुभव को एक मॉडल के तौर पर सामने रखा है. यानी भारत अब सिर्फ सामान बेचने वाला साझेदार नहीं..बल्कि शहर बनाने डिजिटल सिस्टम खड़ा करने और नई अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला साझेदार भी बन रहा है. भारतीय विशेषज्ञ न्यू ताशकंद के वित्तीय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे.
फिर आता है डिजिटल इंडिया का वो मॉडल..जिसकी चर्चा अब सीमाओं के पार भी हो रही है.UPI.भारत और उज्बेकिस्तान अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.इसका सीधा मतलब है कारोबार के दौरान पेमेंट आसान, लेन-देन तेज और दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को डिजिटल रफ्तार.
और अब नजर डालिए सबसे बड़े लक्ष्य पर दोनों देशों के बीच मौजूदा करीब एक अरब डॉलर के कारोबार को आने वाले वर्षों में तीन अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिश. यानी ताशकंद में सिर्फ रिश्तों की गर्माहट नहीं दिखाई दी बल्कि कारोबार का नया लक्ष्य, ऊर्जा का नया भरोसा, डिजिटल कनेक्टिविटी का नया रास्ता और रणनीतिक साझेदारी का नया ढांचा भी तैयार हुआ है.
यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ताशकंद दौरा सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं बल्कि भारत की सेंट्रल एशिया रणनीति का एक बड़ा पड़ाव बनता दिखाई दे रहा है.
(ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया)