/उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से बना दबदबा, क्या मध्य एशिया में चीन और रूस के प्रभाव को चुनौती देने की ओर बढ़ रहा भारत?

Outcomes of PM Modi Visit to Uzbekistan: मध्य एशिया की धरती पर भारत के बढ़ते दबदबे और वैश्विक मंच पर देश की मजबूत होती साख का एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा चुका है. ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी का जिस भव्यता और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसने भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों में एक नई जान फूंक दी है. राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ओली दाराजली दोस्लिक' से नवाजा. उज्बेकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने इस यात्रा को पूरे एशिया के लिए एक अहम मील का पत्थर करार दिया है. ताशकंद में द्विपक्षीय बातचीत से लेकर यूरेनियम की आपूर्ति के महासमझौते तक, इस यात्रा ने मध्य एशिया में भारत की साझेदारी को एक नया मुकाम दिया है.