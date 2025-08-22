DNA Analysis: पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...? कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM
DNA Analysis: पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...? कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM

Attack on Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री को रेखा गुप्ता को लेकर कहा जा रहा है कि क्या वो इस समय देश की सबसे टारगेटेड मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनपर हमले के एक दिन बाद फिर एक और शख्स दुपट्टा ओढ़कर आ गया था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:54 PM IST
DNA Analysis: पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...? कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM

Attack on Rekha Gupta: बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ नफरती सोच की, इसी नफरती सोच का नतीजा है कि 2 दिन पहले रेखा गुप्ता पर हमला किया गया और आज उस हमले के बाद जब वो पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंचीं तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया गया, यानी 3 दिनों के अंदर 2 बार रेखा गुप्ता को टारगेट किया गया. तो क्या रेखा गुप्ता इस समय देश की सबसे टारगेटेड सीएम हैं? सीएम रेखा गुप्ता के ख़िलाफ़ इस नफरती सोच का विश्लेषण करने से पहले आपको आज की खबर बता देते हैं.

दुपट्टा ओढ़कर मंच पर पहुंचा व्यक्ति
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. रेखा गुप्ता मंच पर मौजूद थीं, इसी बीच बैरिकेड के पीछे एक व्यक्ति रेखा गुप्ता के खिलाफ नारे लगाने लगा, पीले कुर्ते में मौजूद इस व्यक्ति को पहले एक स्थानीय व्यापारी ने रोका, फिर उसे पुलिस ने पकड़ लिया. हंगामा यहीं नहीं थमा, वहां एक और व्यक्ति दुपट्टा ओढ़कर मंच के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे भी वहीं रोक दिया गया. हंगामा करने वाले एक व्यक्ति की पहचान प्रवीण शर्मा के रूप में हुई है, वैसे तो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में हंगामा कोई नई बात नहीं है लेकिन इस हंगामे की टाइमिंग सवाल खड़े करती है.

मुख्यमंत्री पर हमला कैसे हुआ था?
रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में ये हंगामा उस समय हुआ है जब महज 2 दिन पहले उनपर हमला किया गया था और उस हमले के बाद वो पहली बार घर से बाहर किसी कार्यक्रम में पहुंची थीं. 20 अगस्त को सीएम रेखा गुप्ता जब अपने कैंप ऑफिस में लोगों की समस्याएं सुन रही थीं तो गुजरात के राजकोट से आए एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया. राजेश खीमजी सकारिया नाम के इस व्यक्ति ने रेखा गुप्ता का हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से उनका सिर मेज पर टकराया और उन्हें जोर से चोट लगी.

मुख्यमंत्री को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा
राजेश खिमजी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया था. उसने पहले रेखा गुप्ता के कैंप ऑफिस की रेकी की, उसके बाद जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया. मुख्यमंत्री पर इस हमले के बाद अगले ही दिन उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Z कैटेगरी की कर दी गई. CRPF के 20 से ज्यादा कमांडो को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है लेकिन इसके बावजूद आज राजधानी में उनके कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. हालांकि उस हमले के बाद आज अपनी पहली सभा में रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि वो डरने वाली नहीं हैं.

घर, नहीं अब हर विधानसभा में होगी जनसुनवाई
इससे पहले रेखा गुप्ता ने कल भी अपने इरादे जाहिर किए थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जनसुनवाई अब केवल उनके घर पर नहीं बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी. यानी वो ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं हैं.

भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगा रही आरोप
मुख्यमंत्री पर हमले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के सामने आज के हंगामे के बाद जांच के लिए अब एक और मामला आ गया है. दिल्ली पुलिस को पता लगाना होगा कि आखिर हंगामा करने वालों का मकसद क्या था? हंगामे के लिए एक व्यक्ति महिला के वेश में क्यों आया. क्या वो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं. क्या दोनों व्यक्ति किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे. हालांकि BJP इस हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को कठघरे में खड़ा कर रही है. आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ हंगामा करने वाले लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है लेकिन 2 दिन पहले जब रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था तो ऐसी खबर आई थी कि आरोपी राजेश खिमजी डॉग लवर है.

खिमजी पर दर्ज हैं 5 केस
सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी राजेश ने ये दावा किया कि जब दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसे भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए, आरोपी ने ये दावा किया है कि भैरव स्वरूप में आए एक कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया. बताया जा रहा है कि इसके अगले ही दिन वो सीएम की जनसुनवाई में पहुंचा और उसने स्ट्रे डॉग्स को लेकर अपनी बात सीएम के सामने रखी. इसी दौरान वो अचानक हमलावर हो गया. हमलावर राजेश खिमजी के खिलाफ गुजरात में पहले से 5 केस दर्ज हैं.

5 लोगों से पूछताछ
हालांकि मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में गुजरात के राजकोट पहुंची दिल्ली पुलिस को आज कुछ नए सुराग मिले हैं. वहां दिल्ली पुलिस ने कुल 5 लोगों से पूछताछ की, इनमें से एक व्यक्ति तौसीन सैयद को दिल्ली पुलिस अपने साथ ला रही है. तौसीन ने आरोपी राजेश खिमजी को 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे.

कमिश्नर बदलने के बावजूद फिर हुआ उल्लंघन?
वहीं सीएम पर कथित डॉग लवर के हमले के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई बल्कि दिल्ली पुलिस में भी फेरबदल किया गया. एसबीके सिंह की जगह 1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया लेकिन पुलिस कमिश्नर बदलने के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो-दो व्यक्तियों ने हंगामा किया, वैसे दिल्ली पुलिस का दावा है कि आज के कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय सुरक्षा का उल्लंघन नहीं हुआ. दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर ने अपना कार्यभार संभालने के बाद आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाक़ात भी की.

पंजाब या फिर जम्मू-कश्मीर में नहीं राजधानी में हुआ हमला
इसके बावजूद सवाल खड़े होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पर हमला उनके कार्यक्रम में हंगामा उस शहर में हो रहा है, जो देश की राजधानी है, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है. ये सब ऐसे राज्य में हो रहा है जो पंजाब की तरह बॉर्डर स्टेट नहीं है, जम्मू-कश्मीर की तरह आतंकवाद प्रभावित राज्य भी नहीं है. एक ऐसे नेता को निशाना बनाया जा रहा है जो आम तौर पर कभी किसी विवाद में भी नहीं फंसती हैं तो फिर वो निशाने पर क्यों हैं. क्या इसके पीछे सिर्फ एक डॉग लवर का गुस्सा है या फिर कोई और साजिश है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पुलिस और जांच एजेंसियों को जल्द तलाशना होगा.

Tahir Kamran

rekha gupta

;