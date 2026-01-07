गणतंत्र दिवस परेड टिकट: कितना है दाम? ऑनलाइन के अलावा आप इन 6 जगहों से भी कर सकते हैं खरीदारी; यह है पूरा प्रोसेस

Republic Day Parade Tickets online booking 2026: गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए देश तैयार है. 26 जनवरी को इस त्योहार पर पूरे देशभर में सरकारी छुट्टी रहती है. इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ (पुराना नाम- राजपथ) पर गणतंत्र दिवस की विश्व प्रसिद्ध परेड होती है. इस परेड में देश के सशस्त्र बल यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों, हेलिकॉप्टरों और फाइटर जेटों के साथ जमीन से लेकर आसमां तक हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं. इसके अलावा परेड में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी निकाली जाती हैं. इस खास मौके पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई मंत्री, सांसद, विदेशी मेहमानों के अलावा हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ होती है. हर साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस की परेड को कर्तव्य पथ से देखने के लिए पास के अलावा टिकट की भी व्यवस्था हुई है. आइए जानते हैं कि आप इन टिकटों को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कब, कैसे और कहां से बुक या खरीद कर सकते हैं. 5 जनवरी से शुरू हुई टिकटों की बुकिंग और खरीदारी की कीमत को भी हम जानेंगे.

20 और 100 रुपये का टिकट

रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड 2026 को देखने के लिए 5 जनवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. इन टिकटों की दो तरह की कीमत है. यह कीमत 20 रुपये और 100 रुपये प्रति टिकट है. मतलब कि आप गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए कम से कम 20 रुपये और अधिकतम 100 रुपये में टिकट की खरीदारी कर सकते हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इन टिकटों की खरीदारी 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 9 बजे से लेकर दिन का कोटा समाप्त होने तक की जा सकती है.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग का तरीका

> सबसे पहले हम Republic Day Parade Tickets को ऑनलाइन बुकिंग करने या खरीदने की प्रक्रिया को जानेंगे.

> गणतंत्र दिवस परेड के टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रण की आधिकारिक वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in जाना होगा.

> इवेंट्स की लिस्ट में रिपब्लिक डे परेड के विकल्प को चुनें.

> अब अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो New User Registration पर क्लिक करें.

> इसके बाद आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरकर कैप्चा को भरें और इसके बाद Request OTP पर क्लिक करके ओटीपी डालें.

> अब आपकी स्क्रीन पर Add Guest का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप मेहमानों के नाम, जन्मतिथि, आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ की तस्वीर अपलोड करेंगें.(यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यह प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है.)

> अब आप Save Guest पर क्लिक करें और आप Republic Day Parade टिकट को चुने.

> आखिर में, आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं.

ऑफलाइन टिकट खरीदने का तरीका

अगर आप गणतंत्र दिवस परेड का टिकट ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो यह सुविधा भी उपलब्ध है. जी हां, रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आप 6 जगहों से रिपब्लिक डे परेड का टिकट खरीद सकते हैं. इन तय जगहों के नाम हैं-

1. सेना भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 5 के पास)

2. शास्त्री भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 3 के पास)

3. जंतर मंतर (मुख्य द्वार-चारदीवारी के अंदर)

4. संसद भवन (स्वागत कक्ष)

5. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास)

6. कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास)

14 जनवरी तक खरीद सकते हैं टिकट

आप इन जगहों से 5 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक टिकट की खरीदारी कर सकते हैं. इसके लिए दिन में दो समय तय किए गए हैं. पहला सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक. दूसरा समय है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक. ऑनालइन या ऑफलाइन टिकटों की खरीदारी के लिए आप आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार इत्‍यादि द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे मूल फोटो पहचान पत्र का यूज कर सकते हैं.

क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस?

हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था. इस दिन यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. वहीं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान लागू हुआ था. इसने देश को एक सिस्टम में लाया और भारत को एक गणतंत्र देश बनाया. इसी की याद और अवसर पर हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. इस दिन सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, ऑफिसों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंग फहराया जाता है और इसके साथ ही राष्ट्रगान को एक स्वर में गाया जाता है. हम कह सकते हैं कि यह दिन भारत को लोकतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थापित करने के दिन के रूप में याद किया जाता है और हर साल हम सभी इसका जश्न मनाते हैं.