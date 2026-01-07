Advertisement
trendingNow13066739
Hindi NewsExplainerगणतंत्र दिवस परेड टिकट: कितना है दाम? ऑनलाइन के अलावा आप इन 6 जगहों से भी कर सकते हैं खरीदारी; यह है पूरा प्रोसेस

गणतंत्र दिवस परेड टिकट: कितना है दाम? ऑनलाइन के अलावा आप इन 6 जगहों से भी कर सकते हैं खरीदारी; यह है पूरा प्रोसेस

Republic Day Parade Tickets booking: हर साल की भांति इस साल भी आप दिल्ली में कर्तव्य पथ (पुराना नाम- राजपथ) पर गणतंत्र दिवस परेड को देख सकते हैं. इसके लिए टिकट मिलने शुरू हो गए हैं. आप ऑनलाइन के अलावा 6 तय जगहों से ऑफलाइन भी टिकटों की खरीदारी कर सकते हैं. इनके दाम 20 और 100 रुपये हैं. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणतंत्र दिवस परेड टिकट: कितना है दाम? ऑनलाइन के अलावा आप इन 6 जगहों से भी कर सकते हैं खरीदारी; यह है पूरा प्रोसेस

Republic Day Parade Tickets online booking 2026: गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए देश तैयार है. 26 जनवरी को इस त्योहार पर पूरे देशभर में सरकारी छुट्टी रहती है. इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ (पुराना नाम- राजपथ) पर गणतंत्र दिवस की विश्व प्रसिद्ध परेड होती है. इस परेड में देश के सशस्त्र बल यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों, हेलिकॉप्टरों और फाइटर जेटों के साथ जमीन से लेकर आसमां तक हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं. इसके अलावा परेड में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी निकाली जाती हैं. इस खास मौके पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई मंत्री, सांसद, विदेशी मेहमानों के अलावा हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ होती है. हर साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस की परेड को कर्तव्य पथ से देखने के लिए पास के अलावा टिकट की भी व्यवस्था हुई है. आइए जानते हैं कि आप इन टिकटों को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कब, कैसे और कहां से बुक या खरीद कर सकते हैं. 5 जनवरी से शुरू हुई टिकटों की बुकिंग और खरीदारी की कीमत को भी हम जानेंगे.

20 और 100 रुपये का टिकट 
रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड 2026 को देखने के लिए 5 जनवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. इन टिकटों की दो तरह की कीमत है. यह कीमत 20 रुपये और 100 रुपये प्रति टिकट है. मतलब कि आप गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए कम से कम 20 रुपये और अधिकतम 100 रुपये में टिकट की खरीदारी कर सकते हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इन टिकटों की खरीदारी 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 9 बजे से लेकर दिन का कोटा समाप्त होने तक की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें- विदेशी भागे तो देसी निवेशकों ने बाजार को संभाला, म्यूचुअल फंड बना बाजार का असली हीरो

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऑनलाइन टिकट बुकिंग का तरीका
> सबसे पहले हम Republic Day Parade Tickets को ऑनलाइन बुकिंग करने या खरीदने की प्रक्रिया को जानेंगे. 
> गणतंत्र दिवस परेड के टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रण की आधिकारिक वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in जाना होगा. 
> इवेंट्स की लिस्ट में रिपब्लिक डे परेड के विकल्प को चुनें.
> अब अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो New User Registration पर क्लिक करें.
> इसके बाद आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरकर कैप्चा को भरें और इसके बाद Request OTP पर क्लिक करके ओटीपी डालें. 
> अब आपकी स्क्रीन पर Add Guest का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप मेहमानों के नाम, जन्मतिथि, आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ की तस्वीर अपलोड करेंगें.(यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यह प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है.) 
> अब आप Save Guest पर क्लिक करें और आप Republic Day Parade टिकट को चुने. 
> आखिर में, आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. 

ऑफलाइन टिकट खरीदने का तरीका

अगर आप गणतंत्र दिवस परेड का टिकट ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो यह सुविधा भी उपलब्ध है. जी हां, रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आप 6 जगहों से रिपब्लिक डे परेड का टिकट खरीद सकते हैं. इन तय जगहों के नाम हैं-

1. सेना भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 5 के पास)
2. शास्त्री भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 3 के पास) 
3. जंतर मंतर (मुख्य द्वार-चारदीवारी के अंदर)
4. संसद भवन (स्वागत कक्ष)
5. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास)
6. कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास)

यह भी पढ़ें- बेशुमार दौलत, अथाह ताकत और दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क, फिर भी अमेरिका में अब तक क्यों नहीं दौड़ी बुलेट ट्रेन ?

 

14 जनवरी तक खरीद सकते हैं टिकट
आप इन जगहों से 5 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक टिकट की खरीदारी कर सकते हैं. इसके लिए दिन में दो समय तय किए गए हैं. पहला सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक. दूसरा समय है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक. ऑनालइन या ऑफलाइन टिकटों की खरीदारी के लिए आप आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार इत्‍यादि द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे मूल फोटो पहचान पत्र का यूज कर सकते हैं.

क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस?
हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था. इस दिन यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. वहीं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान लागू हुआ था. इसने देश को एक सिस्टम में लाया और भारत को एक गणतंत्र देश बनाया. इसी की याद और अवसर पर हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. इस दिन सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, ऑफिसों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंग फहराया जाता है और इसके साथ ही राष्ट्रगान को एक स्वर में गाया जाता है. हम कह सकते हैं कि यह दिन भारत को लोकतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थापित करने के दिन के रूप में याद किया जाता है और हर साल हम सभी इसका जश्न मनाते हैं. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

republic day parade ticketsRepublic Day

Trending news

'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता