सड़कें पिघल रहीं, ट्रैक टेढ़े हो रहे...आखिर 40°C में ही क्यों 'उबल' गया यूरोप? जबकि भारत 46 डिग्री में भी रहता है 'नॉर्मल'

Adverse Effects of Heatwave in Europe: आज से महीने भर पहले, अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने एक आशंका जताई थी. इस बार जुलाई महीने में यूरोप में भयंकर हीटवेव चलेगी. शायद इतनी भयावह कि एक सदी का रिकार्ड टूट जाए. वो भविष्यवाणी यूरोप में जून की शुरूआत से ही साक्षात दिख रही है. लेकिन सवाल है कि क्या यूरोप में गर्मी इसी हद तक रहेगी या वैज्ञानिक पूर्वानुमान के मुताबिक यूरोप का हाल और बुरा होने वाला है.
यूरोप में गर्मी की वजह से अब तक डेढ़ हजार लोगों की जान जा चुकी है. 16 देशों में पारा 40 के आस पास तो कहीं इससे आगे पार कर चुका है. यूरोप में ये पहली बार नहीं हो रहा बल्कि हर 20 से 25 साल के बीच यूरोप में हीटवेव का एक दौर चलता है. इससे पहले 2003 में भी एक ऐसा ही दौर आया था. लेकिन सवाल है कि यूरोप जैसे ठंडे महादेश में हीटवेव की स्थितियां कैसे बनती हैं.
आखिर 40 डिग्री के तापमान पर सड़कें पिघलना, रेलवे ट्रैक का टेड़ा मेढ़ा होना, लोगों का दम घुटना और गश खाकर गिरने जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं. हमारे एशिया महादेश में तो 40 डिग्री की गर्मी को सामान्य बताया जाता है. बल्कि हम तो 45-46 डिग्री का तापमान भी आराम से झेल जाते हैं. फिर यूरोप में इतना बुरा हाल क्यों है.
40+डिग्री पर उबलता यूरोप, कितना दिन रहेगा बेहाल?
इस हीट इमरजेंसी के पीछे खुद यूरोप कितना जिम्मेदार है? क्लाइमेट चेंज से मौसम चक्र में बदलाव इसके पीछे कितनी बड़ी वजह है. सबसे बड़ी बात, गर्मी और हीट वेव का जो तांडव अभी यूरोप में है, वो दुनिया के किन क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला है. ये सब कुछ समझिए इस स्पेशल एक्सप्लेनर रिपोर्ट से.
गर्मी में सुहाने मौसम के लिए मशहूर यूरोप रिकार्ड तोड़ तापमान में कुछ ऐसे पिघल रहा है. सड़क के कोलतार जगह जगह पिघल रहे हैं. कहीं रेडलाइट मेल्ट होकर टेढ़ी हो गई है. कहीं कहीं रेलवे ट्रैक भी पिघले दिख रहे हैं. यूरोप में हीट वेव पूर्वी हिस्से तक पहुंच चुकी है. यहां एक शख्स अपनी बालकनी के बाहर धूप में गर्म पैन में ऑमलेट बनाता दिखा.
स्पेन- 45 डिग्री
जर्मनी- 41.7 डिग्री
डेनमार्क- 37 डिग्री
फ्रांस- 44.3 डिग्री
इटली- 18 शहरों में रेड अलर्ट
चेक रिपब्लिक- 40 डिग्री
स्विट्जरलैंड- 38.8 डिग्री
पोलैंड-100 साल का रिकॉर्ड टूटा
पुर्तगाल- 40 डिग्री पार
हम भारत में हर साल गर्मियों में 45 डिग्री से लेकर 50 तक का तापमान झेल लेते हैं. लेकिन ये यूरोप वाले 35 से 40 डिग्री तक के तापमान से ही क्यों बेहाल हैं? यूरोप में इन दिनों इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कि 16 देशों में हीट इमरजेंसी जैसे हालात हैं. यूरोपीय देश इस तरह की गर्मी झेलने के आदी नहीं है.
जर्मनी के इतिहास में इस रविवार का दिन सबसे गर्म रहा. छुट्टी के दिन लोग गर्मी से बचने के लिए वॉटर पूल और तालाबों में घंटों तक स्नान करते रहे. लेकिन लोगों के लिए दिक्कत रही कि जर्मनी के नदियों, तालाबों का पानी भी 28 से 30 डिग्री तक गर्म हो चुका है.
यूरोप ठंडा महाद्वीप है, जहां पर हर साल भारी ठंड पड़ती है और गर्मियां आमतौर पर नहीं पड़ती. वहां पर पारा 20-25 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाता. यही वजह है कि वहां पर घरों में एसी और कूलर्स देखने को नहीं मिलते. ऐसे में अगर वहां पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो ये आपने आप में विकट परिस्थिति हो जाती है.
लेकिन इस बार गर्मी का रिकार्ड ऐसा टूटा कि पंखे और एयर कूलर्स की खरीद के लिए लाइन लग गई है. दुकान खुलने से पहले ही लोग लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में सूरज आग उगल रहा है.
गर्मी के इस आलम में सरकारों से जितना हो सकता है, उतना राहत कार्य किया जा रहा है, जैसे ठंडे फव्वारों का छिड़काव चल रहा है. जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सके.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की बड़ी वजह हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक जैसी मौसमी स्थितियों का एक साथ बनना है. लेकिन सवाल है, कि 40-41 डिग्री पर ही इतनी परेशानी क्यों.
लेकिन यूरोप की मौसमी स्थिति सिर्फ सामान्य से डेढ़ गुने तापमान की वजह से विकट नहीं हुई, बल्कि इसकी एक वजह है यूरोप में गर्म हवाओं का फंस जाना. इसे मौसम विज्ञान की भाषा में हीट डोम कहते हैं.
हीट डोम में फंसे यूरोप में जितना तापमान थर्मामीटर पर दर्ज हो रहा है, उससे ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है. इसे फील्स लाइक टैंपरेचर यानी आभासी तापमान कहते हैं.
Feels Like टेंपरेचर वो तापमान है जो हमारे शरीर को वास्तव में कैसा महसूस होता है. ये कितना घातक हो सकता है, इसे कुछ तथ्यों से समझिए.
हमारा शरीर हवा के तापमान के साथ नमी और हवा की गति को भी महसूस करता है. हवा में जब ज्यादा नमी होती है, तो पसीना नहीं सूखता, शरीर ठंडा नहीं होता. इस हालत में हमारा शरीर थर्मामीटर पर दर्ज तापमान से ज्यादा तापमान महसूस करता है.
मान लीजिए, असली तापमान 35°C लेकिन हवा में नमी ज्यादा है, तो गर्मी 42-45°C जितनी महसूस होती है. इसी तरह सर्दी में हवा तेज हो, तो Feels Like तापमान असली से 10 डिग्री तक कम महसूस हो सकता है.
जानकारों के मुताबिक, यूरोप में गर्मी लोगों को इस वजह से भी बेहाल करती है, क्योंकि यहां के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं है. इसके कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है. यूरोप में करीब 20% घरों में ही AC है. यूरोप में गर्मी से राहत तब तक नहीं मिलेगी, जब तक हीट डोम नहीं हटेगा. इसके लिए हवा में मूवमेंट जरूरी है, जो कई वजहों से अभी एक बंद कमरे की तरह अटका हुआ है. इसकी एक वजह है एल नीनो.
यूरोप के कई देशों में ट्रॉपिकल नाइट यानी ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिसमें रात का तपमान भी 30 डिग्री से नीचे नहीं गिर रहा. खासतौर से पश्चिमी औऱ दक्षिणी यूरोप में, रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति प्रशांत महासागर में बने एल नीनो के प्रभाव से गंभीर बनी है.
प्रशांत महासागर में एल नीनो ऐसा क्लाइमेट सिस्टम है, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवाएं जमीन की तरफ बढ़ती है. इसका असर यूरोप पर पड़ता है. प्रशांत महासागर में गंभीर होते एल नीनो की वजह से अप्रैल में ही अनुमान लगा लिया गया था, कि इस बार यूरोप में भयंकर लू चल सकती है. ये स्थिति जून के बाद और बिगड़ सकती है.
तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज. जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला, तेल और गैस के लगातार उपयोग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है. इसके कारण हीटवेव जैसी घटनाएं पहले के मुकाबले अधिक बार लंबे समय तक देखने को मिल रही है.
यूरोप में ये स्थिति और घातक इसलिए हो जाती है, क्योंकि यहां अधिकतर देशों में तापमान 20 से 25 डिग्री तक होता है. लेकिन जब पारा 30 से 40 के बीच होता है, तो शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है.