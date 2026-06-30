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सड़कें पिघल रहीं, ट्रैक टेढ़े हो रहे...आखिर 40°C में ही क्यों 'उबल' गया यूरोप? जबकि भारत 46 डिग्री में भी रहता है 'नॉर्मल'

Causes of Heatwave in Europe: यूरोप में तेज गर्मी की वजह से सड़कें पिघल रही हैं और ट्रैक टेढ़े हो रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि जब भारत में 45 डिग्री तापमान भी लोग आसानी से झेल लेते हैं तो यूरोप महज 40°C में ही क्यों 'उबल' गया है? क्या यह महाद्वीप 'हीट ट्रैप' में फंस गया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 04:42 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:44 AM IST
सड़कें पिघल रहीं, ट्रैक टेढ़े हो रहे...आखिर 40°C में ही क्यों 'उबल' गया यूरोप? जबकि भारत 46 डिग्री में भी रहता है 'नॉर्मल'
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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