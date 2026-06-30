सड़कें पिघल रहीं, ट्रैक टेढ़े हो रहे...आखिर 40°C में ही क्यों 'उबल' गया यूरोप? जबकि भारत 46 डिग्री में भी रहता है 'नॉर्मल'

जानकारों के मुताबिक, यूरोप में गर्मी लोगों को इस वजह से भी बेहाल करती है, क्योंकि यहां के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं है. इसके कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है. यूरोप में करीब 20% घरों में ही AC है. यूरोप में गर्मी से राहत तब तक नहीं मिलेगी, जब तक हीट डोम नहीं हटेगा. इसके लिए हवा में मूवमेंट जरूरी है, जो कई वजहों से अभी एक बंद कमरे की तरह अटका हुआ है. इसकी एक वजह है एल नीनो.