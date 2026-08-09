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जंतर-मंतर पर हुंकार, लेकिन केरलम-रांची पर सन्नाटा, क्या युवाओं का भविष्य भी अब 'लोकेशन' देखकर तय होगा? चुप क्यों हैं विपक्ष

Kerala Student Protest News: विपक्षी नेता जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर खासे एक्टिव थे. लेकिन केरलम-रांची पर उन्होंने पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है. सवाल है कि क्या युवाओं का भविष्य अब 'लोकेशन' देखकर तय होगा? आखिर विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:23 PM IST
जंतर-मंतर पर हुंकार, लेकिन केरलम-रांची पर सन्नाटा, क्या युवाओं का भविष्य भी अब 'लोकेशन' देखकर तय होगा? चुप क्यों हैं विपक्ष

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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