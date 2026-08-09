जंतर-मंतर पर हुंकार, लेकिन केरलम-रांची पर सन्नाटा, क्या युवाओं का भविष्य भी अब 'लोकेशन' देखकर तय होगा? चुप क्यों हैं विपक्ष

सवाल केंद्र सरकार से भी है. केंद्र सरकार कहेगी रांची और केरलम का मुद्दा राज्य सरकार से जुड़ा मुद्दा है. ठीक है, ये संविधान की व्यवस्था है. लेकिन केंद्र सरकार इसपर कम से कम राज्य सरकारों के बात तो कर सकती है. राज्य सरकारों को कह तो सकती है कि आप नौजवानों को सुनें, इस मुद्दे को सुलझाएं. सोचिए जिन्हें बच्चों को पढ़ाना है. जिन्हें भविष्य का निर्माण करना है वो अपने भविष्य के लिए 34 दिन से धरना दे रहे हैं. मिट्टी और घास खाकर विरोध जता रहे हैं. लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. नौजवानों की बात इसलिए सुनी जानी चाहिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब केरलम PSC पर सवाल उठे हैं.