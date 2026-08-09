जंतर-मंतर पर हुंकार, लेकिन केरलम-रांची पर सन्नाटा, क्या युवाओं का भविष्य भी अब 'लोकेशन' देखकर तय होगा? चुप क्यों हैं विपक्ष

Jharkhand Student Protest News: झारखंड के अलावा केरल में भी युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रहे हैं. शनिवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने युवाओं का गुस्सा भड़का दिया. वीडियो में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन एक निजी पार्टी में डिनर करते दिखे. वहीं उनके मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर कुछ नौजवान मिट्टी और घास खाकर आंदोलन कर रहे हैं.
मतलब, जिस वक्त केरलम के आंदोलनकारी युवा घास खा रहे थे. उसी समय केरलम के मुख्यमंत्री एक निजी पार्टी में शामिल हो रहे थे. हालांकि ये उनकी निजी इच्छा है. लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जब आपके राज्य के नौजवान घास खा रहे हों तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाए. आपको बता दें कि इस मुद्दे को सबसे पहले आपके फेवरेट चैनल ज़ी न्यूज ने ही सबसे पहले जनता के आगे उठाया था.
केरलम में नौकरी के लिए नौजवान सचिवालय के बाहर मिट्टी और घास खाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस मुद्दे पर भी सलेक्टिव सन्नाटा है. इसलिए आज हम जगह देखकर मुद्दों को अछूत माननेवाली बीमारी का वैचारिक उपचार करेंगे
आचार्य चाणक्य का विचार था कि यदि न्याय में पक्षपात हो, तो राजा और राज्य दोनों का विनाश निश्चित है. न्याय यानी सत्य और सही मुद्दों को चुनने चाहिए और उनके समर्थन में पक्षपात नहीं होना चाहिए. लेकिन आज हमारे देश में पक्षपात वाला अन्याय हो रहा है. अब केरलम से आई तस्वीरों को थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं
आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप ने अपनी आजादी के लिए जंगल में रहना और घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर से समझौता नहीं किया. आज कुछ नौजवान घास की रोटी तो नहीं लेकिन घास जरूर खा रहे हैं. नौजवान सिर्फ घास खाकर ही अपना विरोध नहीं जता रहे हैं. चंद दिन पहले इन्हीं नौजवानों ने मिट्टी खाकर विरोध जताया था.
सोचिए केरलम का नौजवान घास खा रहा है. मिट्टी खा रहा है. किसलिए, सिर्फ इसलिए की उसकी सुनवाई हो. उसे न्याय मिले. लेकिन इन नौजवानों की खबर या चर्चा आपने किसी नेशनल मीडिया पर नहीं देखी होगी. आपने किसी बड़े नेता को इनके प्रदर्शन में शामिल होते नहीं देखा होगा. नौजवानों के हितों की बात करने वाले किसी बड़े एक्टिविस्ट को इनके समर्थन में बयान देते नहीं सुना होगा. आखिर क्यों. यही मुद्दा देखकर, जगह देखकर, वैचारिक सहूलियत देखकर समर्थन और विरोध करनेवाली सलेक्टिव सोच है. यही प्रदर्शन और प्रदर्शन में अतंर करने वाली सोच है.
जिस प्रदर्शन के बारे में हमने आपको बताया, वह तिरुवनंतपुरम के सचिवालय के बाहर 34 दिनों से चल रहा है. इसके बावजूद युवाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री नौजवानों से मिलने के बजाए शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं, निजी पार्टी में शामिल हो रहे हैं. सैकड़ों युवा सचिवालय के बाहर क्यों घास खा रहे हैं अब उसकी वजह भी जान लीजिए.
ये नौजवान लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर की परीक्षा में सरकारी नौकरी के लिए चुने गए थे. सफल उम्मीदवारों की लिस्ट 31 मई 2025 को प्रकाशित कर दी गई थी. यानी आज से करीब 14 महीने पहले परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए थे. 10 हजार से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा पास करने वालों की लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन 14 महीने गुजारने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है.
इनका आरोप है कि खाली पद सही समय पर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं. साथ ही प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अस्थाई टीचर रख रही है. यानी बैकडोर से नियुक्ति की जा रही है. स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 1:30, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होने के कारण नए पद नहीं बन पा रहे हैं.
नौजवान चाहते हैं राज्य सरकार उनकी बात सुने. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. आज जब छात्र 34वें दिन घास खाकर विरोध जता रहे थे ठीक उसी वक्त कोच्चि में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात कर रहे थे. उन्होंने अमेरिकी राजदूत के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की.
सोचिए तिरुवनंतपुरम में नौजवान 34 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सीएम उनकी समस्या सुनेंगे. चर्चा करेंगे. लेकिन सीएम के पास समय नहीं है. हम फिर कहेंगे मुख्यमंत्री की कई जिम्मेदारियां होती है. लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि नौजवानों और भविष्य निर्माताओं की बात सुनना भी उन्हीं जिम्मेदारियों में शामिल है.
सोचिए, सालों के परिश्रम से इन नौजवानों ने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की..लेकिन जब नौकरी मिलने का समय आया तो बैकडोर से नियुक्ति हो रही है. इनको डर है कि जो रैंक लिस्ट 2025 में जारी हुई है, उसकी वैधता जल्द खत्म हो जाएगी. यानी परीक्षा पास करने के बाद भी ये नौजवान नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेंगे.
ये 10 हजार से ज्यादा नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है. 10 हजार से ज्यादा परिवारों से जुड़ा मुद्दा है. लेकिन फिर भी इसपर सलेक्टिव चुप्पी है. युवाओं के मुद्दे उठाने का दावा करने वाले नेताओं के एक बड़े वर्ग ने इस आंदोलन को अछूत बना दिया है.
डॉ बी आर आंबेडकर ने कहा है कि न्याय कभी यह नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, वह केवल सत्य को देखता है. लेकिन नौजवानों से जुड़े मुद्दे को भी सत्य नहीं सहूलियत की नज़र से देखा जा रहा है. ये देखा जा रहा है कि नौजवान कहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है. लोकेशन देखकर प्रदर्शन का समर्थन करने और नहीं करने का फैसला हो रहा है.
यह प्रदर्शन नौजवानों का ही है. लेकिन प्रदर्शन में भी फर्क देखा जा रहा है. जंतर-मंतर में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो कई पार्टियों के नेता वहां पहुंचे. लीक प्रूफ परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में दूसरे प्रदर्शन भी हुआ. लेकिन यही नेता रांची नहीं गए. और यही नेता तिरुवनंतपुरम की तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं.
जंतर-मंतर का प्रदर्शन अगर पेपर लीक वाली नाइंसाफी के खिलाफ था तो तिरुवनंतपुरम का प्रदर्शन भी तो सरकारी नौकरी नहीं देने वाली गड़बड़ी के खिलाफ ही है. लेकिन जंतर-मंतर पर बुलंद आवाज में छात्रों से नाइंसाफी का विरोध करने वाले केरलम के नौजवानो के मुद्दे पर सलेक्टिव चुप्पी ओढ़ लेते हैं. आखिर छात्र और छात्र में भी भेदभाव क्यों हो जाता है. क्यों जंतर-मंतर के छात्र अतिप्रिय हो जाते हैं और रांची और केरलम के नौजवान अछूत हो जाते हैं.
#DNAमित्रों | कल के राष्ट्र निर्माता..आज 'घास-मिट्टी' क्यों खा रहे? शासन ने 'अछूत' बनाया..अब 'आंदोलन' ही सहारा!
'घास' खाकर आंदोलन करते युवाओं का 'दर्द' देखिए#DNA #DNAWithRahulSinha #Keralam #StudentProtest #Student @rahulsinhatv @vdsatheesan pic.twitter.com/LvOWyoV0YG
— Zee News (@ZeeNews) August 8, 2026
ऐसा नहीं है कि केरलम में नौजवान जो मांग कर रहे हैं, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है. केरलम सरकार चाहे तो आसानी से इनकी मांग पूरी कर सकती है. एक आंकड़े के जरिए इसे समझते हैं. जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक केरलम के स्कूलों में शिक्षकों के कुल 4 हजार 224 पद खाली हैं. इसमें से लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में कुल 2 हजार 734 पद खाली हैं. हाई स्कूलों में 1 हजार 260 पद खाली हैं. हेड टीचर की कुल 944 पोजिशन खाली है.
यानी शिक्षकों के पद खाली हैं. सरकार को सिर्फ नियुक्ति करनी है. नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा चुकी है. रैंक लिस्ट घोषित की जा चुकी है. लेकिन 14 महीने बाद भी इन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है. क्यों. क्योंकि सरकार अपनी मनमानी चला रही है. समझिए, सितंबर 2025 में शिक्षकों के 4 हजार 90 पद समाप्त कर दिए गए. कहा गया छात्रों की संख्या कम हो रही है. इसलिए शिक्षक नहीं चाहिए.
अक्टूबर 2024 में 4000 पद खत्म किए गए थे. बाकी बचे पदों पर कॉन्ट्रैंक्ट के आधार पर नियुक्ति हो रही है. आंदोलन कर रहे नौजवान कह रहे हैं बेहतर पढ़ाई के लिए स्कूलों में छात्र शिक्षक रेश्यो में बदलाव किया जाए. अभी 30 छात्रों पर एक शिक्षक है. मांग है कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाए. इससे केरलम में करीब 19 हजार 500 शिक्षकों के नए पद बनेंगे.
स्कूलों के हेड टीचर्स को पढ़ाई के काम से मुक्त करने की मांग भी हो रही है. यानी उन्हें सिर्फ प्रशासनिक काम तक सीमित रखा जाए. इससे स्कूलों में करीब 3 हजार 700 नए पद बनेंगे. इसके अलावा सरकार से फंड लेने वाले स्कूलों और दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भी PSC परीक्षा पास नौजवानों को नौकरी देने की मांग हो रही है.
समझिए केरलम की सरकार अगर चाहे तो प्रदर्शन कर रहे नौजवानों की शिकायत आसानी से दूर हो सकती है. उन्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है. लेकिन सरकार सुन नहीं रही है. केरलम के मुख्यमंत्री सतीशन को राहुल गांधी की गूंज सुननी चाहिए. राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में कहा कि अगर प्रगति होगी तो नौजवानों से ही होगी. लेकिन राहुल गांधी की गूंज सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों फैलती है. केरल के सीएम तक क्यों नहीं पहुंचती?
राहुल गांधी नौजवानों को तरक्की का आधार बता रहे हैं. उनके हक की बात कर रहे हैं. नौकरी सरकारी परीक्षा पास करने वाले छात्रों का हक है. लेकिन केरलम की सरकार की तरफ से नौजवानों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है. केरलम के शिक्षा मंत्री मांगों पर विचार करने के लिए 2 महीने का समय मांग रहे हैं. सोचिए 14 महीने पहले रैंक लिस्ट आई थी. अब तक कुछ नहीं हुआ. अब और दो महीने का समय मांगा जा रहा है. सवाल ये है कि सिस्टम कैसे काम करता है. अपनी मेहनत से परीक्षा पास करनेवाले नौजवानों के हिस्से सिर्फ इंतजार क्यों आता है.
राहुल गांधी NEET पेपर लीक के खिलाफ भी छात्रों के समर्थन में उतरे थे. वो लगातार छात्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं..लेकिन वही राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम नहीं जाते हैं. क्या रांची और तिरुवनंतपुरम के नौजवानों के मुद्दे उचित नहीं हैं. बिल्कुल उचित हैं. ये उनके भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. फिर राहुल गांधी रांची और तिरुवनंतपुरम के नौजवानों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं.
जानते हैं एक परीक्षा में गड़बड़ी या एक नौजवान को नौकरी नहीं मिलना सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है. ये परिवार, समाज औऱ देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए इसे सहूलियत के नजरिए से नहीं मुद्दे की सच्चाई और उसके व्यापक असर के नजरिए से देखा जाना चाहिए.
सवाल केंद्र सरकार से भी है. केंद्र सरकार कहेगी रांची और केरलम का मुद्दा राज्य सरकार से जुड़ा मुद्दा है. ठीक है, ये संविधान की व्यवस्था है. लेकिन केंद्र सरकार इसपर कम से कम राज्य सरकारों के बात तो कर सकती है. राज्य सरकारों को कह तो सकती है कि आप नौजवानों को सुनें, इस मुद्दे को सुलझाएं. सोचिए जिन्हें बच्चों को पढ़ाना है. जिन्हें भविष्य का निर्माण करना है वो अपने भविष्य के लिए 34 दिन से धरना दे रहे हैं. मिट्टी और घास खाकर विरोध जता रहे हैं. लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. नौजवानों की बात इसलिए सुनी जानी चाहिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब केरलम PSC पर सवाल उठे हैं.
इससे पहले मार्च 2025 में फर्स्ट ग्रेड सर्वेयर विभागीय परीक्षा में प्रश्नपत्र की जगह उत्तर कुंजी बांट दी गई थी. अक्टूबर 2024 में LD क्लर्क भर्ती परीक्षा में परीक्षा से पहले पेपर को PSC की बेवसाइड पर अपलोड करने का आरोप लगा था. 2020 में केरलम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा में निजी कोचिंग संस्थानों के दखल का आरोप लगा था.
2019 में सिविल पुलिस ऑफिसर भर्ती परीक्षा की लिस्ट में लेफ्ट संगठन SFI से जुड़े सैकड़ों लोगों के नाम थे. तब केरल में लेफ्ट की ही सरकार थी. इस बार परीक्षा में गड़बड़ी तो नहीं हुई है लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ जरूर हो रहा है. केरलम के नौजवानों का भविष्य भी उतना ही महत्व रखता है जितना जंतर-मंतर और रांची के नौजवानों का. इसलिए सीएम सतीशन को चाहिए कि वो थोड़ा सा समय निकालें और सचिवालय जाकर इन आंदोलनकारियों की बात सुनें.
अब आपको रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर अपडेट भी बताते हैं. रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शनिवार को राज्य सरकार के 4 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवेंद्र महतो, NSUI, आदिवासी छात्र संघ और जेएमएम के छात्र संगठन से चर्चा की.
यहां हम आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं. दरअसल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडिम में छात्रों के दो संगठन आंदोलन कर रहे हैं. एक तरफ वो आंदोलनकारी हैं जो किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े. ये छात्रों का आंदोलन है. दूसरी तरफ उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता भी आंदोलन कर रहे हैं. इनका नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे हैं. देवेंद्र महतो ने अनशन भी किया है. 24 घंटे पहले सरकारी प्रतिनिधिमडंल ने छात्रों के संगठन से बात की. आज देवेंद्र महतो समेत दूसरे छात्र संगठनों से चर्चा हुई.
झारखंड सरकार का कहना है कि वो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए सभी पक्षों से बात करना चाहती है. रिफॉर्म से पहले सभी छात्र संगठनों से चर्चा होगी. इतना ही नहीं अगर राज्य के दूसरे नागरिक भी परीक्षा सुधार पर अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी सरकार को ईमेल कर सकते हैं. लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार का ये प्रोसेस कब से शुरू होगा और ये प्रक्रिया कब खत्म होगी इसपर सरकार ने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की है. इससे छात्र नाराज हैं
एक तरफ सरकारी प्रतिनिधिमंडल छात्र संगठनों से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा रांची पहुंचे. उन्होंने अपने अंदाज में छात्रों का उत्साह बढाया. 24 घंटे पहले जिन छात्र नेताओं ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, उन्होंने आज भी कहा कि मुलाकात सकारात्मक रही है. हालांकि इन छात्र नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है.
छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. इनका कहना है कि अगर 10 अगस्त तक सहमति नहीं बनाती तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इस घेराव को BJP ने भी समर्थन दिया है.
रांची के छात्र आंदोलन को लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. शनिवार को इस पर भी एक नया अपडेट आया. आईसा ने जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन का अपना अलग मंच लगा लिया है. यानी जयपाल सिंह स्टेडियम में अब छात्र प्रदर्शन के तीन मंच लग गए हैं. एक छात्रों का मंच, जो गैर राजनीतिक है. एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े नेताओं का मंच और तीसरा आईसा का मंच.
अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार जल्द फैसला ले. सभी से बात करने और सहमति बनाने के नाम पर प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचा जाए.
कुछ दिन पहले तक रांची के आंदोलनकारी छात्रों की स्थिति भी केरलम जैसी थी. आपको याद होगा, जब पहली बार हमने रांची आंदोलन की खबर दिखाई थी, तब तक किसी को इसके बारे में खबर तक नहीं थी. जंतर मंतर वाले यूट्यूबर रांची भी नहीं जा रहे थे. लेकिन अब वहां भीड़ उमड़ चुकी है. केरलम के घास खाते युवाओं के पास अब तक ना सरकार पहुंची, ना ही एजेंडाधारी यूट्यूबर. इसी तरह ज़ी न्यूज़ पर केरलम के आंदोलन को दिखाने के बाद हो सकता है कि कुछ यूट्यूबर और एक्टिविस्ट की नींद खुले.