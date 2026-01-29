पीएम-किसान के तहत 11 करोड़ किसानों को दिए गए ₹4.09 लाख करोड़, जानिए कृषि सेक्टर पर इकोनॉमिक सर्वे में और क्या-क्या

Economic Survey 2026: मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. इस बार बजट से तीन दिन पहले पेश किए गए Economic Survey 2025-26 में सरकार ने पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया. इसके साथ ही आने वाले दिनों में सरकार ने अपने अनुमानों के साथ प्लान को भी बताया. वित्त मंत्री सीतारमण के इकोनॉमिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है. इसके साथ ही उन्होंने इसमें देश के किसानों और कृषि सेक्टर को लेकर भी खास जानकारी शेयर की है.

वित्त मंत्री (इकोनॉमिक सर्वे में) ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों को अब तक कुल 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने यह जानकारी पीएम-किसान की 22वीं किस्त के आने के पहले दी है. आइए जानते हैं कि मोदी सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं.

पीएम-किसान के तहत 4.09 लाख करोड़ की राशि जारी

गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 4.09 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि पात्र किसानों को दी जा चुकी है. ये पैसे इस योजना की शुरुआत से लेकर पिछले साल नवंबर में जारी 21वीं किस्त में दिए गए हैं. इससे करीब 11 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है. बता दें कि अब पात्र किसान पीएम-किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि यह किस्त फरवरी में आ सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से इसको जारी करने के लिए आधिकारिक किसी डेट की जानकारी नहीं दी गई है.

कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन का भी जिक्र

वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में देश में भूमि और संसाधन शासन, बाजार सुधार, जल प्रबंधन, कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल कृषि का भी जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि झारखंड में साल 2024 में जीआईएस आधारित जलवायु स्मार्ट कृषि और एग्री-स्टॉक योजना शुरू हुई. इसके तहत जमीन की देखरेख और जलवायु जानकारी योजना को शामिल किया गया. उन्होंने बताया कि चौथा बिहार कृषि रोडमैप (2023-28) ने पहले के रोडमैप का स्थान लिया और इससे मछली और दुध उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई.



जल प्रबंधन को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी में भू-जल स्तर नियम-2020 ने जल निकासी के कानून को मजबूत किया और साल 2025 में जल दोहन बढ़ने के बावजूद भी भू-जल स्तर में सुधार हुआ. वहीं, असम में सिंचाई क्षेत्र और सोलर पंप को बढ़ावा दिया गया. असम राज्य सिंचाई योजना साल 2022 का टारगेट इन्हें बढ़ाने का ही था. इससे साल 2024-25 में सकल कृषि सिंचाई भूमि में 24.28 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

वित्त मंत्री ने इन योजनाओं पर भी कही बात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में औसत वार्षिक बढ़त दर पिछले 5 सालों में स्थिर मूल्यों पर लगभग 4.4 फीसदी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक ई-नाम योजना में 1.79 करोड़ किसान, 2.72 करोड़ व्यापारी और 4698 एफपीओ शामिल थे. यह 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद 1522 मंडियों को कवर करती हैं. उन्होंने बताया कि पीएमकेएसवाई के तहत 30 नवंबर 2025 तक 1185 प्रोजेक्ट्स पूरी की गईं. इसने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को काफी मजबूत किया. वहीं, पीएमकेएमवाई के जरिए 31 दिसंबर 2025 तक 24.92 लाख किसानों का नामांकन किया गया.

वित्त मंत्री सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि पशुधन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 24 के बीच एक मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है और सकल मूल्यवर्धन करीब 195 फीसदी तक बढ़ा. वहीं, देश में मछली उत्पादन को लेकर बताया गया कि इसमें 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान 140 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

खाद्यान उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कृषि वर्ष 2024-25 में देश का खाद्यान उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाने का अनुमान है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में देश में बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन पहुंच गया. यह अनुमानित खाद्यान उत्पादन टारगेट 357.73 मिलियन टन से भी अधिक रहा.

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं. जानकारी के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है. इसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ क्या रही और आने वाले वर्ष में इस ग्रोथ के क्या अनुमान हैं. इसके साथ ही इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आने वाले दिनों की कुछ प्लानिंग की भी जानकारी होती है. वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई, विभिन्न उद्योगों समेत देश की फाइनेंशियल जानकारी भी दी जाती है. कुल मिलाकर आप इकोनॉमिक सर्वे को कह सकते हैं कि यह देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है. वहीं, इकोनॉमिक सर्वे के बाद वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी.