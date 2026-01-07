Advertisement
trendingNow13066967
Hindi NewsExplainerतेल पर ट्रंप के षड्यंत्र से दोराहे पर खड़ा भारत, अमेरिका या फिर रूस, कौन हमारे लिए सबसे जरूरी, किसकी नाराजगी देगी ज्यादा दर्द ?

तेल पर ट्रंप के षड्यंत्र से दोराहे पर खड़ा भारत, अमेरिका या फिर रूस, कौन हमारे लिए सबसे जरूरी, किसकी नाराजगी देगी ज्यादा दर्द ?

India Trade  with Russia and USA: डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से अमेरिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे उस दिन से ही उन्होंने भारत और रूस के संबंधों में दरार बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी. रूस-यूक्रेन युद्ध के तार जबरन भारत से जोड़कर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया दिया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 07, 2026, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेल पर ट्रंप के षड्यंत्र से दोराहे पर खड़ा भारत, अमेरिका या फिर रूस, कौन हमारे लिए सबसे जरूरी, किसकी नाराजगी देगी ज्यादा दर्द ?

India Russia and USA Relation: डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से अमेरिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे उस दिन से ही उन्होंने भारत और रूस के संबंधों में दरार बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी. रूस-यूक्रेन युद्ध के तार जबरन भारत से जोड़कर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया दिया गया. कहा ये गया कि आप रूस से तेल खरीदकर युद्ध में उनकी मदद कर रहे हैं. रूसी तेल से अमेरिका की खीज बढ़ती ही जा रही है. मिस्टर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भारत उनकी हां में हां मिलाकर उन्हें खुश करें, इसलिए वो भारत पर दवाब बढ़ाने के लिए किसी भी हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आते हैं.  भारत पर रूसी तेल से दूर होने का दबाव बढ़ता जा रहा है.  ट्रंप धमकी पर धमकी देकर टैरिफ और बढ़ाने की बात दोहरा रहे हैं तो वहीं भारत के लिए ये इतना आसान नहीं है. भारत के लिए मौजूदा स्थिति असमंजस वाली है. वो रूसी तेल से दूरी बनाकर अपने पुराने दोस्त व्लादमीर पुतिन को नाराज करें या अमेरिका की धमकियों को अनदेखा कर रूस से तेल खरीद जारी रख ट्रंप की नाराजगी झेलने के लिए तैयार रहे ?  

क्या अमेरिका के दवाब में बढ़ेगी भारत-रूस के बीच की दूरी  ?   

भारत और रूस के संबंध 1950 के दशक से मजबूती के साथ चल रहे हैं. भारत और रूस दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है.  अमेरिका के कहने पर वो उसे कमजोर या तोड़ नहीं सकते.  दोनों देशों की दोस्ती समय की बुनियाद पर परखी हुई है. अगर अमेरिका को देखें तो पिछले 25 साल को छोड़ दें तो आजादी के बाद से अधिकतर समय वो भारत के खिलाफ ही रहा है. डोनाल्ट ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी दोनों देशों के संबंध कुछ खास मधुर नहीं रहे. दूसरे कार्यकाल का प्रमाण तो सबके सामने हैं कि ट्रंप कैसे नियमों को ताख में रखकर अपनी मानमानी कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और रूस के मजबूत संबंध पर एक नजर 

भारत और रूस के बीच एक दीर्घकालिक और मजबूत संबंध है, जो 1950 के दशक के चले आ रहे हैं. साल 1971 की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर ने भारत-रूस संबंधों को और मजबूत किया. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध को और मजबूती दी है. दोनों देशों के बीच कारोबार की बात करें तो वित्त वर्ष  2023-24 में रूस और भारत के बीच 65.69 अरब डॉलर की ट्रेड हुई, जिसमें भारत ने रूस से 61.43 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का सामान रूस को बेचा. साल 2030 कर इस व्यापार को 100 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है.  ट्रेड के अलावा भारत रूस से हथियारों की खरीद, डिफेंस तकनीक देता है. रूस ने भारत को टी-90 टैंकों, सुखोई-30 एमकेआई विमान का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, जिसके तहत इनका भारत में लाइसेंस उत्पादन किया जा रहा है. वहीं रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है. दोनों देशों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. पश्चिमी देशों के दवाब के बिना अपने संबंध को मजबूत करने में जुटे हैं. यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूसी तेलों पर प्रतिबंध लगाया था, भारत ने उस बैन के बावजूद रूस से तेल की खरीद जारी रखी . इसी तरह से 1960 में पश्चिम देशों के रजामंदी के बिना रूस ने भारत को अपनी पहली आधुनिक पनडुब्बियां बेची थी.  

भारत के लिए अमेरिका कितना जरूरी

भारत के लिए अमेरिका की जरूरत किसी से छिपी नहीं है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हैं.  बीते चार सालों से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. साल 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 132 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. जिसमें से 88.02 अरब डॉलर का सामान भारत ने अमेरिका को बेचा. वहीं 44 अरब डॉलर का सामान खरीदा. भले ही आप ट्रंप के भड़काऊ बयानों और उनकी हरकतों से खीज रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका ही भारत के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट पार्टनर है. भारत से अमेरिका को दवाइयां, टेक्सटाइल, कीमती पत्थर, ज्वैलरी, कपड़े आदि सामान भेजे जाते है, वहीं  मशीनरी, पेट्रोलियम और अन्य सामान खरीदते हैं. भारत को अमेरिका की जरूरत है. दोनों देशों के बीच अरब डॉलर के कारोबार से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिसे इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है. अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां भारत में कारोबार करती है, लाखों लोगों को रोजगार देती हैं. 

भारत की मुश्किल क्या है ? 

भारत के लिए रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना बहुत की कठिन फैसला और लगभग न के बराबर है. भारत दोनों देशों से कच्चे तेल की खरीद कर देश चलाता है. चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर 2025) में अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 92% से ज्‍यादा बढ़ गया है, वहीं रूस से घटा है. आंकड़ों में देखें तो अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा.  भारत ने रोजाना 17.81 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी पिछले साल के मुकाबले 4.3% से बढ़कर 7.6% हो गई है, जबकि रूस की हिस्सेदारी 37.9% से घटकर 33.7% रह गई.  भारत के लिए अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है, क्योंकि देशों का भारत की अर्थव्यवस्था में अहम रोल है.  

भारत के लिए क्या रास्ता ?

University of Sussex, UK के अर्थशास्त्री संबित भट्टाचार्या की माने तो फिलहाल भारत के लिए असमंजस वाली स्थिति है. लॉग टर्म में स्थिति ऐसी नहीं रहेगी. अमेरिका और रूस के बीच फंसे भारत के लिए जो स्थिति अभी बनी हुई है, वो आने वालों दिनों में बदल जाएगी. वहीं  ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाइंडर अजय श्रीवास्तव की माने तो रूस से कच्चे तेल की आयात पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है. हालांकि वो ये भी मानते हैं कि भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.  

अमेरिका को मुकरने की आदत 

भारत के लिए ट्रंप की जिद पर रूसी तेल की खरीद को बंद कर देना आसान नहीं है. अगर वो फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका खासकर डोमाल्ड ट्रंप पर भरोसा कर पाना आसान नहीं है. ट्रंप अपने बयानों से पलटने में माहिर रहे हैं, नियमों को तोड़ने की पुरानी आदत रही है.  ऐसे में इस बात का कोई आश्वसन नहीं है कि रूस से तेल का आयात बंद करने से अमेरिकी दबाव खत्म हो जाएगा. आज अमेरिका रूसी तेल पर दवाब बना रहा है, कल वो कृषि, डेयरी, डिजिटल व्यापार और डेटा गवर्नेंस के क्षेत्र में दवाब बना सकता है. ऐसे में जानकारी यही मानते हैं कि टैरिफ का दवाब तो अस्थाई है, जो हमेशा नहीं रहेगा. समय के साथ ये खत्म होगा. भारत पर एक तरफ अमेरिका का टैरिफ का दवाब तो दूसरी ओर रूस से सस्ता कच्चा तेल है. ऐसे में भारत को एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संतुलित बनाकर रखे.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी