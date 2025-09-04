ट्रंप का बुलबुला फूटा, अमेरिका की हेकड़ी निकली! मात्र 3 दिन में कैसे बदल गई दुनिया की राजनीति, भारत-रूस और चीन में कौन निकला सिकंदर?
ट्रंप का बुलबुला फूटा, अमेरिका की हेकड़ी निकली! मात्र 3 दिन में कैसे बदल गई दुनिया की राजनीति, भारत-रूस और चीन में कौन निकला सिकंदर?

Putin, Modi and Xi SCO Summit: चीन में हुए एससीओ सम्मेलन और सैन्य परेड ने पूरी दुनिया की राजनीति में हाहाकार मचा दिया है. भारत, रूस और चीन की एकजुटता ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है. ट्रंप की टैरिफ नीतियों से नाराज भारत अब रूस और चीन के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है. क्या यह तिकड़ी विश्व मंच पर नया समीकरण बनाएगी? जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 04, 2025, 10:37 AM IST
ट्रंप का बुलबुला फूटा, अमेरिका की हेकड़ी निकली! मात्र 3 दिन में कैसे बदल गई दुनिया की राजनीति, भारत-रूस और चीन में कौन निकला सिकंदर?

SCO summit parade signal geopolitical shifts: पूरी दुनिया में इन दिनों भारत-रूस और चीन की जबरदस्त चर्चा है. ट्रंप की टैरिफ के शोर में इन तीन देशों की जोड़ी ने खामोशी से ऐसा काम किया है, जिसकी धमक अमेरिका तक जा पहुंची है. एक तरफ अमेरिका जो दुनिया का खुद को 'दरोगा' मानता है. इन दिनों उसकी हालत बहुत बदली आ रही है. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे ट्रंप का बुलबुला फूटा, अमेरिका की हेकड़ी निकली! मात्र 3 दिन में कैसे बदल गई दुनिया की राजनीति, भारत-रूस और चीन में कौन निकला सिंकदर?

एससीओ सम्मेलन: नया विश्व व्यवस्था का आगाज
न्यूज एजेंसी एपी में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा या यूं कहें कि लोगों का ध्यान इधर ही था. जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में ऐसे समीकरण बनाए हैं जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं. तीनों देशों के नेताओं ने जिस अंदाज में एक-दूसरे के साथ गर्मजोशी दिखाई और साझेदारी को मजबूत करने का संदेश दिया. उससे यह माना जा सकता है कि यह मुलाकात अमेरिका के लिए एक करारा जवाब है, खासकर तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोपकर रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाए. तभी तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, “शी, पुतिन और किम को मेरा नमस्ते, जो अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं.”

मात्र तीन दिन में बदली दुनिया की राजनीति?
पिछले कुछ दिनों में चीन में ही बहुत कुछ घटा जिसके बाद अब हर जगह चर्चा हो र‌ही है. बुधवार को जिस अंदाज में चीन, उत्तर कोरिया और रूस के नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, बीजिंग की सड़कों पर उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण और हज़ारों मार्च करते सैनिक दिख रहे थे. उसके दो दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में एक साथ, मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए थे. इन सबसे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक तीखा संदेश गया है. कम से कम अमेरिका के प्रभुत्व वाली, पश्चिमी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था से दूर एक तेजी से बढ़ते बदलाव का और सबूत पेश किया गया है.

तीनों नेताओं के अपने हित, लेकिन लक्ष्य साफ
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन की सैन्य परेड और एससीओ समिट ने पूरी दुनिया में एक अलग मायने पैदा कर दिए हैं. दूसरे शब्दों में कहे तो इन तीनों नेताओं ने अपने-अपने हित बहुत अच्छे से साधे हुए हैं, जैसे शी को सस्ती रूसी ऊर्जा और अपने परमाणु-सशस्त्र वाइल्डकार्ड चाहिए. पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ एक स्थिर सीमा चाहिए. पुतिन को यूक्रेन में अपने युद्ध को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों और अलगाव से बचने की कोशिश है. इधर भारत में पीएम मोदी क्षेत्रीय दिग्गजों पुतिन और शी के साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर कर रहे हैं, जब भारत के रिश्ते इन दिनों वाशिंगटन के साथ संबंध खराब हो रहे हैं.

अमेरिका की निकली हेकड़ी!
बदलते समीकरण पर टेंपल यूनिवर्सिटी जापान में एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर जेफ किंग्स्टन का कहना है “ट्रंप की कूटनीतिक नाकामी ने चीन को यह मौका दिया है. शी की चतुर रणनीति ने वैश्विक मंच पर नया गठजोड़ बनाया.” है.

भारत की रणनीति: रूस और चीन के करीब
ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत को रूस और चीन के करीब ला दिया. 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन रिश्ते तनावपूर्ण थे, लेकिन इस सम्मेलन में मोदी और शी ने सकारात्मक संदेश दिए. शी ने कहा, “भारत और चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए.” मोदी ने भी सीमा पर शांति और व्यापार बढ़ाने की बात कही. नानजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झू फेंग के मुताबिक, “यह कोई नया ब्लॉक नहीं है, बल्कि रणनीतिक सहयोग है.” भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया, जिसे ट्रंप ने “मोदी का युद्ध” तक करार दिया है.

कौन बना सिकंदर?
इस तिकड़ी में चीन ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत दिखाई, लेकिन भारत की रणनीतिक चतुरई ने उसे अलग पहचान दिलाई है. रूस ने चीन और भारत के सहारे पश्चिमी दबाव को कम किया है. नानजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झू फेंग ने कहा, “यह 1950 का गठबंधन नहीं है, बल्कि रणनीतिक सहयोग है.” यह तिकड़ी अमेरिका के एकध्रुवीय वर्चस्व को चुनौती दे सकती है. जिससे दुनिया की राजनीति आने वाले समय में बदल सकती है. अब इस खेल में आगे रहा, कौन सिंकदर बना यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

china

