Sensex 780 अंक धड़ाम, शेयर मार्केट में लगातार चौथे दिन क्यों हो रही गिरावट, एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Hindi NewsExplainerSensex 780 अंक धड़ाम, शेयर मार्केट में लगातार चौथे दिन क्यों हो रही गिरावट, एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

Share Market: पिछले चार कारोबारी सत्रों से बाजार गिरावट पर ही बंद हो रहा है. गुरुवार को Sensex जहां 780.18 अंक लुढ़ककर (0.92 फीसदी) लाल निशान में 84,180.96 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा. वहीं, Nifty50 लाल निशान में 263.90 अंक (1.01 फीसदी) गिरकर 25,876.85 स्तर पर बंद हुआ. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:30 PM IST
Why Share Market is falling: शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से लगातार गिरावट जारी है. आज भी मार्केट में गिरावट दिखी है. Sensex तो 780 अंकों से अधिक गिरा है. वहीं, Nifty50 में 260 अंकों से अधिक की सुस्ती दिखी है. बाजार पिछले चार दिनों से लाल निशान यानी कि गिरावट में ही बंद हो रहा है. मार्केट की इस चाल ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कई लोगों का यह सवाल है कि आखिरकार शेयर मार्केट में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? आइए जानते हैं शेयर बाजार में इस गिरावट पर क्या कहते हैं मार्केट के एक्सपर्ट.

इन सेक्टरों में भारी गिरावट
पिछले तीन दिनों की तरह आज गुरुवार को चौथे दिन भी बाजार गिरावट पर ही बंद हुआ. Sensex जहां 780.18 अंक लुढ़ककर (0.92 फीसदी) लाल निशान में 84,180.96 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा. वहीं, Nifty50 लाल निशान में 263.90 अंक (1.01 फीसदी) गिरकर 25,876.85 स्तर पर कारोबार करते हुए दिखा. इस दौरान बाजार में मेटल, ऑयल, गैस और आईटी शेयरों में अधिक बिकवाली (Selling) दिखी.    

यह भी पढ़ें- टैरिफ टेंशन की बावजूद छलांगे मार दौड़ेगी भारत की इकोनॉमी, UN को भरोसा

शेयर बाजार में गिरावट क्यों?
न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्सपर्ट के जरिए बताया, अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के द्वारा शेयरों की बिक्री के कारण बाजार में गिरावट दिख रही है. इससे निवेशकों के बीच लगातार कमजोर भावना के चलते भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भी लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए.जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्स प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर नई चिंताओं और लगातार एफआईआई आउटफ्लो (FII Outflows) के बीच सतर्कता का माहौल बनने से घरेलू बाजारों में गिरावट जारी रही, जिससे कमाई की उम्मीद पर पानी फिर गया. ग्लोबल कीमतों में गिरावट के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण मेटल शेयरों में गिरावट आई. वहीं, जबकि वेनेजुएला-अमेरिका टेंशन को लेकर चिंताओं के कारण तेल और गैस शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई.

रेंज बाउंड में दिखेगा बाजार 
हालांकि, एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि भारत के चालू वित्त वर्ष 2025-26 के जीडीपी अनुमानों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार और सर्विसेज के मजबूत प्रदर्शन के कारण मजबूत वृद्धि का संकेत दिया है. इससे बाहरी चुनौतियों के बावजूद कुछ उम्मीद दिख रही है. एक्सपर्ट ने आगे कहा, "निकट भविष्य में, बाजारों के सतर्क रहने और सीमित दायरे (रेंज बाउंड) में कारोबार करने की उम्मीद है, जो तीसरी तिमाही के नतीजों और अमेरिकी टैरिफ पर होने वाले घटनाक्रमों से प्रभावित होगा."

500 फीसदी टैरिफ की खबर
हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि वह रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दें नहीं तो और भी टैरिफ बढ़ा देंगे. हालांकि, भारत पर ट्रंप ने पहले से ही 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा रखा है. इससे बाजार अभी उबर नहीं पाया कि फिर से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है. बात अब 500 फीसदी तक की टैरिफ की हो रही है. इसकी वजह ट्रंप के द्वारा रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी देना है. जी हां, रिपब्लिकन सीनेटर/सांसद लिंडसे ग्राहम के अनुसार, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को समर्थन किया है. इससे तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लग सकता है. इन देशों में भारत के अलावा, चीन और ब्राजील भी शामिल हैं. वहीं, एक्सपर्ट्स ने इससे भारतीय शेयर बाजार पर निगेटिव असर पड़ने की आशंका जताई है. 

यह भी पढ़ें- Budget 2026: जिसको पूरा देश कहता है बजट, उस शब्द का संविधान में जिक्र ही नहीं; क्या है पूरी कहानी

 

बिल की मंजूरी और मार्केट में गिरावट
न्यूज एजेंसी ने अनुसार, एक एक्सपर्ट ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगाने वाले नए बिल को मंजूरी देने की खबरों के बाद बाजार की सेंटीमेंट में गिरावट आई है. इससे घरेलू विकास और बाजार स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस घटनाक्रम ने ग्लोबल रिस्क से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया, निवेशकों की सेंटीमेंट पर दबाव डाला और सभी क्षेत्रों में अधिक बिकवाली को बढ़ावा दिया, जिससे बाजार बंद होने तक बेंचमार्क में भारी गिरावट आई।" उन्होंने बताया कि मेटल और तेल से संबंधित शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि निर्यात में दिक्कत, कीमतों में अस्थिरता और बढ़े हुए ट्रेड रिस्क के डर ने सेक्टोरल परफॉर्मेंस और मार्केट कॉन्फिडेंस पर भारी प्रभाव डाला है.

2022 से 2025 तक मार्केट का प्रदर्शन 
एक्सपर्ट ने बताया कि साल 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी में कुल मिलाकर 8 से 10 फीसदी तक की ही बढ़त दिखी. साल 2024 में इन दनों में करीब 9 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. साल 2023 में Sensex और Nifty में 16 से 17 फीसदी तक बढ़त दिखी थी. वहीं, साल 2022 में इसमें तीन फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी. तब देश कोरोना महामारी से बाहर निकलने में लगा हुआ था. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

share marketsensex

