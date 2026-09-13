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Explainer: क्या भारत से बैर करके फंस गया है बांग्लादेश? देश में बिजली संकट हुआ विकराल, अडानी के पावर प्लांट ने भी छोड़ा साथ!

Causes of Bangladesh Power Crisis: भारत से बैर करके बांग्लादेश इतनी बुरी तरह फंस जाएगा, यह पीएम तारिक रहमान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. देश में पसरा बिजली संकट विकराल हो चुका है. अब अडानी के झारखंड में बने पावर प्लांट में 'गड़बड़ी' आने से हालात और बदहाल हो गए हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 13, 2026, 04:54 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:05 AM IST
Explainer: क्या भारत से बैर करके फंस गया है बांग्लादेश? देश में बिजली संकट हुआ विकराल, अडानी के पावर प्लांट ने भी छोड़ा साथ!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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Explainer: क्या भारत से बैर करके फंस गया है रहमान? देश में बिजली संकट हुआ विकराल
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