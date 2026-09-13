/Explainer: क्या भारत से बैर करके फंस गया है बांग्लादेश? देश में बिजली संकट हुआ विकराल, अडानी के पावर प्लांट ने भी छोड़ा साथ!

Bangladesh Power Crisis and Adani Power Plant Malfunction: भारत से बैर बढ़ाकर आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में इस समय हालात गंभीर बने हुए हैं. वह इस समय गहरे बिजली संकट से जूझ रहा है. उसकी स्थिति को अडानी पावर के थर्मल पावर प्लांट में आई एक तकनीकी खराबी ने और बदतर बना दिया है. यह पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा जिले में बना है. इस प्लांट की दो इकाइयों में से एक में बॉयलर की खराबी के कारण बिजली उत्पादन आधा रह गया है. इसके चलते बांग्लादेश में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है.
ढाका से प्रकाशित प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'द डेली स्टार' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के झारखंड में स्थित 1,600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा प्लांट की दो इकाइयों में से एक में पिछले गुरुवार की देर रात बॉयलर में तकनीकी समस्या आ गई. इसके चलते उसे अचानक बंद करना पड़ा.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह शटडाउन ठीक उस समय हुआ जब कोयला परिवहन में आ रही दिक्कतों की वजह से प्लांट में हफ्तों तक उत्पादन काफी कम चल रहा था. इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी. तभी बायलर में अचानक खराबी आ गई और वह ठप पड़ गया.
फिलहाल 800 मेगावाट की इकाई में बिजली उत्पादन अभी तक फिर से शुरू नहीं किया जा सका है. इस इकाई में खराबी की वजह से पूरे पावर प्लांट के कुल उत्पादन से आधा रह गया है. 'पावर ग्रिड बांग्लादेश' के आंकड़ों के अनुसार, यह यूनिट ट्रिप होने से ठीक पहले गोड्डा से बिजली का कुल उत्पादन 1,400 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गया था. हालांकि, इस इकाई के बंद होने के बाद बिजली की आपूर्ति लुढ़ककर 750 मेगावाट से भी नीचे आ गई.
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के अधिकारियों के अनुसार, इस प्लांट की मरम्मत का काम शुरू होने में ही कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा. इसके बाद बिजली की पूरी आपूर्ति को सामान्य होने में कई और दिन लग सकते हैं. एक अन्य बांग्लादेशी समाचार आउटलेट 'न्यू एज' ने BPDB के सदस्य मोहम्मद जहिरुल इस्लाम के हवाले से बताया कि बोर्ड को इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी है कि अडानी की इस इकाई को ठीक होने में वास्तव में कितना समय लगेगा.
बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार, इस प्लांट से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बहाल होने में अभी कई दिन और लग सकते हैं. देश में बिजली की कमी इस कदर हावी हो चुकी है कि पिछले महीने सरकार को बिजली बचाने के लिए एक तरह का अनौपचारिक कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था. इसके तहत मॉल और बाजारों को रात 8 बजे तक अपनी दुकानें बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे.
अडानी के स्वामित्व वाले इस पावर प्लांट में आई तकनीकी खराबी बांग्लादेश के लिए ऐसे समय पर सामने आई है जब देश पहले से ही एक गंभीर बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भले ही देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट से अधिक की है. हालांकि शुक्रवार को पूरे देश में बमुश्किल 13,000 से 15,000 मेगावाट के बीच ही बिजली का उत्पादन हो पाया, जबकि उस समय देश भर में कुल बिजली की मांग 16,000 मेगावाट से भी अधिक थी. इस बड़े अंतर ने देश में बिजली के भारी संकट को उजागर कर दिया है.
इस भयंकर संकट का एक बड़ा कारण देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई भारी कमी भी है. पावर ग्रिड बांग्लादेश के अनुसार, देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा (लगभग 12,472 मेगावाट) पूरी तरह से गैस से चलने वाले प्लांट्स पर निर्भर करता है. लेकिन गैस की भारी किल्लत के कारण शुक्रवार को ये गैस चालित प्लांट केवल 4,700 से 5,100 मेगावाट के आसपास ही बिजली का उत्पादन कर पा रहे थे.
इसके साथ ही, देश के कोयला और तेल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट भी आपूर्ति में बाधाओं की वजह से पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, नेपाल में भारी बाढ़ की वजह से वहां से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति भी 28 अगस्त से पूरी तरह से ठप पड़ी है. इस स्थिति ने बांग्लादेश के बिजली संकट को और अधिक गहरा दिया है.
अपने यहां बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश भारत से लगभग 2,656 मेगावाट बिजली का आयात करता है. इनमें से अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से आने वाली 1,496 मेगावाट बिजली भी शामिल है. गोड्डा प्लांट से होने वाले बिजली उत्पादन के आधा रह जाने से अब बांग्लादेश का बिजली घाटा, जो पहले से ही लगभग 2,500 मेगावाट के आसपास चल रहा था, उसके और अधिक व्यापक होने की पूरी आशंका है.
बिजली की इस भयंकर किल्लत का असर आम जनजीवन पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा है. पिछले महीने सरकार को ऊर्जा बचाने के लिए शॉपिंग मॉल, दुकानों और बाजारों को रात 8 बजे तक ही बंद करने के सख्त आदेश जारी करने पड़े थे.
देश के कई क्षेत्रों जैसे कि मयमनसिंह, बोरिशाल, रंगपुर, सिलहट, राजशाही और खुलना में बिजली संकट सबसे अधिक गंभीर रूप ले चुका है. वहां पर लोगों को रोजाना 3 से लेकर 10 घंटे के पावर कट का सामना करना पड़ रहा है. इस गंभीर संकट का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां आम नागरिक लंबी बिजली कटौती और बिजली की भारी किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
बताते चलें कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों विशेषकर ईंधन और बिजली के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है. दोनों मुल्कों में पिछले 50 साल से नरम-गरम संबंध रहे हैं. अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों की ओर से शेख हसीना की सरकार को हटाए जाने के बाद से दोनों देशों में तनाव चल रहा है.
हसीना सरकार को हटाने के लिए हुए हिंसक आंदोलनों में कई ऐसे तत्व भी शामिल थे जिनकी भारत विरोधी मानसिकता जगजाहिर है. इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम व्यवस्था भी भारत के प्रति बहुत अधिक अनुकूल रुख नहीं रखती थी. हाल में हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल करके तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया है. लेकिन इन चुनावों में हसीना की अवामी लीग पार्टी को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी.
इसके बावजूद भारत ने अपनी ओर से पहल करते हुए बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की पहल की. मोदी सरकार ने दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को न्योता भेजा. लेकिन बांग्लादेश सरकार ने आखिरी समय में निमंत्रण अस्वीकार कर दिया.
बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि प्रधानमंत्री रहमान को यह निमंत्रण बांग्लादेश के पीएम के रूप में नहीं, बल्कि 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) के अध्यक्ष की हैसियत से दिया गया था. भारत में बांग्लादेश के इस व्यवहार को राजनयिक शिष्टाचार के खिलाफ देखा जा रहा है. जिससे देश में बांग्लादेश के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ रही है.