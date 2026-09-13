/Explainer: क्या भारत से बैर करके फंस गया है बांग्लादेश? देश में बिजली संकट हुआ विकराल, अडानी के पावर प्लांट ने भी छोड़ा साथ!

अडानी के स्वामित्व वाले इस पावर प्लांट में आई तकनीकी खराबी बांग्लादेश के लिए ऐसे समय पर सामने आई है जब देश पहले से ही एक गंभीर बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भले ही देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट से अधिक की है. हालांकि शुक्रवार को पूरे देश में बमुश्किल 13,000 से 15,000 मेगावाट के बीच ही बिजली का उत्पादन हो पाया, जबकि उस समय देश भर में कुल बिजली की मांग 16,000 मेगावाट से भी अधिक थी. इस बड़े अंतर ने देश में बिजली के भारी संकट को उजागर कर दिया है.