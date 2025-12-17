न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में होगी निजी प्लेयर्स की एंट्री, संसद में पेश हुआ SHANTI Bill; विपक्ष ने जताई आपत्ति

Shanti Bill: मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन तथा उन्नयन विधेयक, 2025 (शांति विधेयक, 2025) पेश किया जो देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 1962 के बाद सबसे बड़ा सुधार लाने वाला माना जा रहा है. इस विधेयक को विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक को लोकसभा की पूरक कार्यसूची में शामिल करते हुए सदन में पेश किया. सरकार ने इस विधेयक को भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा और दूरगामी कदम बताया है.

जानें क्या है शांति विधेयक का उद्देश्य

सरकार के अनुसार, शांति विधेयक का मुख्य उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा के सुरक्षित और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है. इसके माध्यम से न केवल विद्युत उत्पादन, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि, जल शुद्धिकरण, उद्योग, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जाएगा. इस विधेयक में सबसे प्रमुख पहलू यह है कि यह घरेलू और विदेशी निजी कंपनियों को नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है. सरकार ने यह भी कहा है कि विधेयक की सहायता से 2047 तक भारत में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

शांति विधेयक के मुख्य प्रावधान

शांति विधेयक, 2025 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक नाभिकीय क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर एक नया, एकीकृत कानून बनाने का प्रस्ताव है. इसके प्रमुख प्रावधानों में इन बातों को शामिल किया गया है:

1. स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा नियामक की स्थापना

2. दायित्व के नियमों में संशोधन

3. विवाद निपटारे के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन

4. किसी भी प्रकार की क्षति पर दावे पेश करने का प्रावधान

इसके अलावा, विधेयक में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और सुरक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं भी तय की गई हैं. सरकार ने इस विधेयक को 'विकसित भारत 2047' के विजन का हिस्सा बताया है. इसके तहत परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ, स्थिर और आधारभूत ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित कर जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है.

सरकार के मुताबिक, यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा जिससे देश के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य (2070) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. सरकार ने इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. सरकार ने इस विधेयक के जरिए 2047 तक भारत में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसे नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं.

विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल

जहां सरकार इस विधेयक को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार मानती है वहीं विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है. विपक्ष का कहना है कि निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश देने से सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां मिलेंगी जिससे वह निजी कंपनियों के साथ अनुबंधों में नियंत्रण स्थापित कर सकती है. इसके अलावा, विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता है और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के केंद्रीयकरण की दिशा में एक और कदम है. विधेयक के पेश होने के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार को निजी कंपनियों के साथ अनुबंधों में लाइसेंसिंग, नियमन, अधिग्रहण और टैरिफ निर्धारण की असीमित शक्तियां प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को अत्यधिक खतरनाक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना और उस पर जवाबदेही को सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 48A का उल्लंघन है. तिवारी ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह विधायिका, कार्यपालिका और नियामक की शक्तियों को केंद्र सरकार में केंद्रीकृत कर देता है. उनका कहना था कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करने का प्रयास कर रही है जो खतरनाक हो सकता है.

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस कदम से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश मिल जाएगा जिससे एक तरफ जहां सरकारी नियंत्रण कमजोर होगा, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं. उन्होंने कहा कि यह विधेयक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का एक और कदम है.

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) के सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने भी विधेयक का विरोध करते हुए इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना है. उनका आरोप था कि यह विधेयक थोरियम के प्रचुर भंडार का उपयोग निजी कंपनियों के फायदे के लिए लाया गया है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इसका ठीक से उपयोग नहीं किया है.

संसदीय कार्य मंत्री ने दिया आश्वासन

विधेयक पर विरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम आज इस विधेयक को पारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे सिर्फ पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और सदन में विस्तृत चर्चा के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा. रिजिजू ने यह भी कहा कि विधायिका के पास यह अधिकार है कि वह इस विधेयक को सदन में पेश करे.

वहीं, डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्षी आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक पर जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे ज्यादातर इसके गुण-दोष से संबंधित हैं जिन पर विधेयक पर चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह विधेयक लाने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यह याद दिलाना जरूरी है कि 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब इसी सदन ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम को मंजूरी दी थी. इसके बाद, 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व विधेयक भी इसी सदन में लाया गया था. डॉ. सिंह ने विपक्षी नेताओं से यह भी सवाल किया कि जब नेहरू और मनमोहन सिंह के समय में इस तरह के विधेयक लाए जा सकते थे तो अब इन विधेयकों को लाने की सरकार की शक्ति पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?