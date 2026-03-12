Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है. प‍िछले चार द‍िन से बाजार में लगातार ब‍िकवाली का दौर चल रहा है. गुरुवार सुबह के ट्रेड‍िंग सेशन में सेंसेक्‍स 1,000 अंक ग‍िरकर भारी नुकसान में रहा. दूसरी तरफ निफ्टी 50 भी ग‍िरकर 23,550 के लेवल पर पहुंच गया, इसमें 300 प्‍वाइंट से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई. इस हफ्ते चार द‍िन में सेंसेक्‍स 3,000 अंक और निफ्टी करीब 900 अंक टूट चुका है. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैग शुक्रवार के 450 लाख करोड़ से घटकर गुरुवार को 436 लाख करोड़ रुपये रह गया. इससे निवेशकों को 14 लाख करोड़ की चपत लगी है.

क्रूड ऑयल के दाम में तेजी

शेयर बाजार में ग‍िरावट का सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी से आ रहा उछाल है. ब्रेंट क्रूड गुरुवार को फ‍िर से 100 प्रति बैरल के पार चला गया. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग रुकने की उम्‍मीद में क्रूड में नरमी आई थी. लेकिन दो ऑयल टैंकरों पर हमले के बाद तेल टर्मिनल बंद हो गए, जिससे सप्लाई में द‍िक्‍कत आ रही है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के 32 मेंबर्स ने मिडिल ईस्ट में जंग से बन रही कमी को पूरा करने के ल‍िए 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी स्टॉक से तेल बाजार में सप्‍लाई करने का फैसला किया है. दरअसल, बाजार को लगता है क‍ि इससे लंबे समय तक चलने वाली जंग के दौरान बनने वाली कमी को पूरा नहीं क‍िया जा सकता. भारत अपनी जरूरत का 90% क्रूड आयात करता है.

डॉलर के मुकाबले रुपये में ग‍िरावट

रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे गिरकर 92.32 पर पहुंच गया. इस कमजोरी से बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. रुपया कमजोर होने से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं, क्योंकि मुद्रा गिरने से उनकी इनकम घट जाती है. इसके अलावा रुपये की गिरावट से महंगाई का खतरा बढ़ जाता है. महंगाई पर लगाम लगाने के ल‍िए ब्‍याज दर ऊपर जा सकती हैं और यह बाजार के ल‍िए न‍िगेटि‍व है.

FII की लगातार बिकवाली

मार्च के महज सात कारोबारी सत्र के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने कैश सेगमेंट में भारतीय शेयर बाजार में 39,100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बिकवाली की है. यह भारतीय इक्‍व‍िटी में एफआईआई (FII) की बिकवाली का लगातार नौवां महीना है. जानकारों का कहना है क‍ि घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) की तरफ से लगातार ब‍िकवाली की जा रही है लेक‍िन FII की तरफ से लगातार की जा रही बिकवाली के आगे बाजार संभल नहीं पा रहा.

अमेरिका-ईरान के बीच की जंग

अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान का जंग 28 फरवरी से शुरू हुआ था. अब यह जंग 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. दोनों तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं. ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेर‍िकी ठिकानों पर हमला कर रहा है. एएफपी की रिपोर्ट में इजरायली सेना ने कहा कि ईरान से मिसाइलें इजरायल की तरफ आ रही हैं. ट्रंप की कड़ी चेतावनियों के बावजूद ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बना रहा है. ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इराक के तेल बंदरगाह बंद हो गए हैं.

मैक्रो से रिस्क बढ़ा

क्रूड ऑयल के दाम में उछाल से बाजार मैक्रो रिस्क को ध्यान में ले रहा है. जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग लंबी ख‍िंची तो इससे महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉम‍िक ग्रोथ पर असर पड़ेगा. आरबीआई (RBI) को भी ब्याज दरें में इजाफा करना पड सकता है. मूडीज के अनुसार जंग लंबी चली तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 1 प्रतिशत घटा सकती है और ब्याज दरें व महंगाई दर 1.5 से 2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.