Explainer: चारों तरफ रिजॉर्ट्स, कहलाता है 'शांति का शहर', कहानी शर्म अल शेख की जहां खत्म होगा गाजा युद्धकांड

Gaza Peace Summit: दुनिया में महाशक्तियों का एक और जमघट लगने वाला है. ये जमघट लगेगा शर्म अल शेख में. यह मिस्र में है, जो अफ्रीका के नक्शे पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाल सागर के किनारे पर बसा एक शहर है. इसे रिजॉर्ट वाला शहर भी कहा जाता है. यहां के डाइविंग स्पॉट्स को देखकर पूरी दुनिया के पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं. यह शहर सिर्फ टूरिस्ट्स को ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े नेताओं और डिप्लोमैट्स को भी लुभाता है. यानी अगर कहें कि किसी बड़ी मुसीबत के वक्त ये शहर 'डिप्लोमैटिक कैपिटल' बन जाता है तो गलत नहीं होगा.

अब एक बार फिर शर्म अल शेख में हस्तियों का जमावड़ा 13 अक्टूबर को लगने जा रहा है. इजरायल और हमास के बीच पिछले दो साल से चल रही जंग के फुल स्टॉप का चैप्टर लिखा जाएगा. इसकी अगुआई करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी. इस पीस समिट में दुनिया के 20 से ज्यादा देश शरीक होंगे. पीएम मोदी को भी न्योता मिला था, लेकिन वह इसका हिस्सा नहीं होंगे. भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह करेंगे.

कभी था इजरायल के कब्जे में

आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी शर्म अल शेख की देते हैं. 20वीं सदी के मध्य तक, शर्म अल-शेख मिस्र की नौसेना के लिए एक अहम बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे के रूप में उभर चुका था. 1956 के स्वेज संकट के दौरान इसे इज़राइल ने जीत लिया था. 1957 से 1967 तक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने इसकी देखरेख की. 1967 में 6 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे फिर से जीत लिया, और 1982 तक जायोनी राज्य के कब्जे में रहा.

मिस्र वालों को वापस सौंपे जाने के बाद से, शर्म अल-शेख एक संपन्न पर्यटन शहर के रूप में विकसित हुआ है. 1982 में, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने शर्म अल शेख को 'पीस सिटी' घोषित किया था और नेशनल एवं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया था, जिससे यह शहर एक रीजनल टूरिस्ट सेंटर में बदल गया. 2000 तक, शहर में लगभग 100 रिसॉर्ट थे, जो 1982 में मौजूद एकमात्र रिसॉर्ट की तुलना में सौ गुना ज्यादा थे.

कौन कौन शामिल होगा सम्मेलन में?

इस पीस समिट में क्या होगा, ये आपको बताएंगे लेकिन पहले जानिए कि कौन कौन शरीक होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आना तो कन्फर्म है. जबकि जिन लोगों के आने की संभावना है, उनमें जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय, कुवैत के पीएम अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, हंगरी के पीएम विक्टर ओर्बन, आर्मेनिया के पीएम निकोल पशिनयान, ग्रीस के पीएम कइरियाकोस मित्योताकिस, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और बहरीन के राजा हमजद बिन ईसा अल खलीफा शामिल हैं.

सम्मेलन में क्या होगा?

इस सम्मेलन में गाजा की जंग को खत्म करना, मिडिल ईस्ट में फिर से शांति और स्थिरता की कोशिशों को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक नए युग की शुरुआत करना है. ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्रीय पीस प्लान तैयार किया है. उसी के तहत आगे के चरणों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है. इसके अलावा गाजा में प्रशासन, शहर फिर से बसाने और सुरक्षा का ढांचा तय किया जाएगा. इस पर भी ये तमाम नेता यहां बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी क्यों नहीं हो रहे शामिल?

इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों की मानें तो इस पीस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे, जो पीएम मोदी के समिट में शामिल नहीं होने की एक वजह माना जा सकता है. जबसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, तब से अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बार नरम रुख दिखाया है, जिससे असहज कर देने वाली स्थितियां पैदा हुई हैं. ऐसे में भारत कभी भी ऐसा रिस्क लेने की जहमत नहीं उठा सकता.

शर्म-अल-शेख में हुईं अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस

1. इजरायल-फलस्तीन शांति वार्ता (1999)

4 सितंबर 1999 को इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहुद बराक और फलस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) के अध्यक्ष यासर अराफ़ात ने ऐतिहासिक 'शर्म अल-शेख ज्ञापन' पर दस्तखत किए. इस बैठक की देखरेख अमेरिका ने की, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री मेडेलीन अलब्राइट ने किया और ज्ञापन पर मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने सह-हस्ताक्षर किए थे.

यह बैठक ऐतिहासिक ओस्लो समझौते पर दस्तखत के आधे दशक से भी ज़्यादा समय बाद, पीएलओ और इज़राइल के बीच गतिरोध को तोड़ने का एक कोशिश थी. बाकी बातों के अलावा, ज्ञापन में गाजा में फलस्तीनी स्वशासन की स्थापना और इजराइली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई पर सहमति बनी थी.

2. शर्म अल शेख समिट (2000)

2005 का शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन और पीएनए के बीच एक हाई लेवल डिप्लोमैटिक बैठक थी जो 8 फरवरी, 2005 को हुई थी. यह दूसरे इंतिफादा को खत्म करने की एक कोशिश थी. मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला की ओर से आयोजित इस वार्ता में पीएनए प्रमुख महमूद अब्बास (अराफ़ात का निधन 2004 में हो गया था) और इजराइली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भाग लिया था.