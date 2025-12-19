Explainer: शशि थरूर का क्या कांग्रेस से हो गया पैच अप? आवाज के साथ अंदाज भी बदला

Advertisement
Shashi Tharoor News: अभी केंद्र सरकार ने MNREGA स्कीम को लेकर संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था तब शशि थरूर ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए MNREGA स्कीम का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:31 PM IST
कांग्रेस नेता शशि थरूर आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी वो कांग्रेस की आलोचना करके तो कभी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की तारीफ कर के. फिलहाल शशि थरूर अब एक नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. बीते कुछ दिनों से थरूर ने कांग्रेस की आलोचना ही नहीं बंद की बल्कि बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ भी नहीं किए हैं. लोग शशि थरूर को लेकर यहां तक कयास भी लगाने लगे थे कि वो कभी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन ऐसी अटकलों के बावजूद शशि थरूर पिछले कुछ समय से कांग्रेस के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं. चाहे वो मनरेगा बिल की बात या फिर राहुल गांधी के समर्थन की बात रही हो. 

अभी केंद्र सरकार ने MNREGA स्कीम को लेकर संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था तब शशि थरूर ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए MNREGA स्कीम का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था. इतना ही नहीं थरूर ने इसको लेकर सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, 'मनरेगा योजना भारत की महान विकास कहानियों में से एक रही है और यह हमारे ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र सोशल सेफ्टी नेट प्रदान करती है. इसे खत्म करना एक पीछे जाने जैसा कदम है जिसे केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए.'

शशि थरूर ने की मोदी सरकार की तारीफ
इस साल मई में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शशि थरूर लगातार पीएम मोदी के काम काज की तारीफ करते नहीं थकते थे. इस बीच वो अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों पर मुखर दिखाई दिए. कई बार ऐसा भी रहा जब थरूर कांग्रेस की मुख्य बैठकों से नदारद भी रहे. ऐसे में मीडिया में ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गईं थीं कि अब थरूर के तेवर कांग्रेस के प्रति बदले-बदले से नजर आने लगे हैं. हालांकि अगर हम बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो थरूर ने कांग्रेस के पक्ष में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है. अभी हाल में ही थरूर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट को भी शेयर किया है. 

राहुल गांधी की किस पोस्ट को थरूर ने शेयर किया?
मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) को समाप्त कर उसकी जगह VB–G RAM G नामक नया बिल पेश किया है. इस बिल को पहले लोकसभा और फिर हाल ही में राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. हालांकि, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है. विपक्ष का आरोप है कि यह कदम मनरेगा जैसे अधिकार-आधारित और मांग-आधारित रोजगार कानून को कमजोर करता है. राहुल गांधी ने इस फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के बीस साल खत्म कर दिए.' राहुल गांधी ने कहा कि VB–G RAM G कोई सुधार नहीं है, बल्कि यह रोजगार की कानूनी गारंटी को खत्म करता है और मनरेगा को एक ऐसी योजना में बदल देता है जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाएगा.उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल ग्रामीण भारत के हितों के खिलाफ है और इसका डिज़ाइन ही गांव-विरोधी है.

अब बदले नजर आ रहे थरूर के अंदाज
केरल निकाय चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम को लेकर शशि थरूर ने बीजेपी की तारीफ की थी. इसके बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थीं. इसके बाद कई मौकों पर थरूर ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात रखी. बुधवार (17 दिसंबर) को लोकसभा में शशि थरूर ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्रस्तावित कानून पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ पर चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक में कई खामियां हैं. थरूर ने दावा किया कि विधेयक में रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण और परमाणु अपशिष्ट से उत्पन्न जोखिमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. थरूर ने कहा कि यह कानून न तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कोई स्पष्ट दिशा देता है और न ही यह बताता है कि भारत का परमाणु ऊर्जा भविष्य किस ओर बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Shashi TharoorcongressBJP

