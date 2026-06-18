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1970, 1991, 2006, 2022 और अब 2026... शिवसेना अपनी 5वीं बड़ी टूट के मुहाने पर, जानिए कब-कब बिखरा ठाकरे परिवार का सियासी कुनबा

Is Shiv Sena Set to Split Again? हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे की ओर से स्थापित शिवसेना अपनी 5वीं बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है. उसके 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होने की तैयारी में है. लेकिन यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी पार्टी कई बार बड़ी टूट झेल चुकी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:59 AM IST
1970, 1991, 2006, 2022 और अब 2026... शिवसेना अपनी 5वीं बड़ी टूट के मुहाने पर, जानिए कब-कब बिखरा ठाकरे परिवार का सियासी कुनबा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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