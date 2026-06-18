When Shiv Sena Split in Past? किसी जमाने में जिस पार्टी की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, वह अब 5वीं बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है. हम बात कर रहे हैं शिवसेना की, जो एक बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है. शिवसेना (UBT) में कुछ सांसदों की संभावित बगावत की अटकलें हैं. इन कयासों ने ठाकरे परिवार के सियासी कुनबे की अंदरूनी कलह और पार्टी की टूट-फूट की पुरानी परंपरा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. बाल ठाकरे की ओर से 1966 में स्थापित शिवसेना अपने 60 साल के इतिहास में कई विद्रोह और नेतृत्व संकट झेल चुकी है. बाल ठाकरे के समय में पार्टी अक्सर इन विद्रोहों को कुचलकर मजबूत होकर निकलती थी, लेकिन उनके निधन के बाद हुए विभाजनों ने महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी. अब 2026 में पार्टी में फिर से विभाजन की चर्चा जोर पकड़ रही है. आइए जानते हैं कि शिवसेना को अपने इतिहास में कब-कब टूट से होकर गुजरना पड़ा.
शिवसेना की आंतरिक असहमति का इतिहास उसके बड़े राजनीतिक सफलताओं से भी पहले शुरू हो चुका था. 1970 के दशक में मुंबई के मिल बेल्ट के नेता बंडू शिंगरे बाल ठाकरे से टकरा गए. वे शुरुआती शिवसैनिक थे और एक वक्त बाल ठाकरे के खास हुआ करते थे. उन्होंने अलग होकर ‘प्रति शिवसेना’ नाम से संगठन बना लिया. यह बाल ठाकरे को प्रभाव को चुनौती देने वाला पहला प्रयास था, लेकिन यह विद्रोह ज्यादा देर नहीं टिक सका और फीका पड़ गया.
बाल ठाकरे की नेतृत्व को पहली गंभीर चुनौती दिसंबर 1991 में मिली, जब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाने वाले छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी. भुजबल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और पार्टी के मुंबई संगठन में उनकी बड़ी भूमिका थी. उन्होंने पार्टी में ओबीसी नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया. भुजबल ने दावा किया कि 18 विधायक उनके साथ हैं. उस समय एंटी-डिफेक्शन कानून में एक-तिहाई सदस्यों के अलग होने पर अपना अलग गुट बनाने का अधिकारी माना जाता था.
चूंकि उस समय सदन में शिवसेना के 52 विधायक थे. ऐसे में अलग होने के लिए 18 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन अंत में केवल 6 विधायकों ने ही भुजबल के नेतृत्व वाले अलग गुट ‘शिवसेना (बी)’ को ज्वाइन किया. कम संख्या होते हुए भी स्पीकर ने उनकी सदस्यता बचा ली. बाद में भुजबल कांग्रेस में शामिल हुए और उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री तक बने. इस विद्रोह ने पार्टी को झकझोरा, लेकिन बाल ठाकरे ने जल्दी ही शिवसेना को संभाल लिया.
वर्ष 2005 में पार्टी के आक्रामक चेहरे नारायण राणे ने बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी. वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए. राणे ने पार्टी छोड़ने के बाद अपने साथ 42 विधायक होने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में बहुत कम नेता उनके साथ गए.
नारायण राणे के बाद बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी उत्तराधिकार की लड़ाई में 2006 में पार्टी छोड़ दी. उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) बनाई, लेकिन वे ज्यादा विधायकों को साथ नहीं ले जा सके. यह संगठनात्मक विभाजन था, जिससे शिवसेना को वास्तविक नुकसान हुआ. वर्ष 2009 के चुनाव में MNS ने 13 सीटें जीतीं और शिवसेना के मराठी वोट बैंक को काफी नुकसान पहुंचाया.
शिवसेना के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन जून 2022 में हुआ. ठाणे के प्रभावशाली नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की कांग्रेस-एनसीपी के साथ गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी. शिंदे के साथ 55 में से 40 पार्टी के विधायक अलग गए. इससे राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई. बाद में शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने. वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष-बाण चिन्ह दे दिया. जबकि उद्धव गुट को शिवसेना (UBT) नाम मिला. इस विभाजन ने पार्टी को सांसदों, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के स्तर पर बांट दिया.
अब 2026 में शिवसेना (UBT) के कुछ सांसदों के संभावित बगावत की खबरें फिर से पुराने घावों को हरा रही हैं. बताया जा रहा है कि अरविंद सावंत समेत पार्टी के 9 में से 6 सांसद अलग होने वाले हैं. विभाजन के बाद उनके शिंदे गुट को ज्वाइन करने की उम्मीद जताई जा रही है. उनकी संख्या दो-तिहाई होने की वजह से वे दल-बदल कानून के दायरे में भी नहीं आएंगे. इससे उद्धव ठाकरे परिवार में खलबली मची है.
बाल ठाकरे के बाद से हर विभाजन ने पार्टी को कमजोर किया, लेकिन शिवसेना हर बार किसी न किसी रूप में टिकी रही. हालांकि इस बार का संकट ज्यादा गहरा है. अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी की तरह ठाकरे परिवार का दबदबा राज्य में हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. अब आगे पता चलेगा कि शिवसेना (UBT) इस पांचवीं टूट से कैसे उबरती है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में गुमनाम बनकर खो जाती है.