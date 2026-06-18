When Shiv Sena Split in Past? किसी जमाने में जिस पार्टी की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, वह अब 5वीं बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है. हम बात कर रहे हैं शिवसेना की, जो एक बड़े संकट में फंसती नजर आ रही है. शिवसेना (UBT) में कुछ सांसदों की संभावित बगावत की अटकलें हैं. इन कयासों ने ठाकरे परिवार के सियासी कुनबे की अंदरूनी कलह और पार्टी की टूट-फूट की पुरानी परंपरा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. बाल ठाकरे की ओर से 1966 में स्थापित शिवसेना अपने 60 साल के इतिहास में कई विद्रोह और नेतृत्व संकट झेल चुकी है. बाल ठाकरे के समय में पार्टी अक्सर इन विद्रोहों को कुचलकर मजबूत होकर निकलती थी, लेकिन उनके निधन के बाद हुए विभाजनों ने महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी. अब 2026 में पार्टी में फिर से विभाजन की चर्चा जोर पकड़ रही है. आइए जानते हैं कि शिवसेना को अपने इतिहास में कब-कब टूट से होकर गुजरना पड़ा.