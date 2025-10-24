Advertisement
Explainer: सीताराम केसरी, जिन्हें 'बाथरूम में बंद' कर दिया गया था! 25 साल बाद कांग्रेस को अचानक क्यों आए याद?

Who was Sitaram Kesri: सीताराम केसरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे. वे पिछड़े वर्ग से आते थे और कार्यकर्ता से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे. आखिरी समय में गांधी परिवार से उनके रिश्ते बेहद कड़वे हो गए थे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:25 PM IST
Why was Sitaram Kesri mentioned in Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं. जैसे-जैसे मतदान का समय पास आ रहा है, सियासी बयानबाजी भी तेज़ होती जा रही है. बेगूसराय की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ऐसा नाम लिया, जिसकी चर्चा पिछले दो दशकों से राष्ट्रीय राजनीति से लगभग गायब थी और वो नाम था सीताराम केसरी का. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, 'कांग्रेस में एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है. उन्होंने अपने ही पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर सड़क पर फेंक दिया था.'

बताते चलें कि सीताराम केसरी की आज 25वीं पुण्यतिथि थी. इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में जाकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए. यह दृश्य असामान्य था, क्योंकि पिछले 25 सालों में शायद पहली बार गांधी परिवार ने चचा केसरी को औपचारिक श्रद्धांजलि दी हो.

कौन थे सीताराम केसरी?

सीताराम केसरी का जन्म 15 नवंबर 1919 को पटना जिले के दानापुर में हुआ था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह बिहार कांग्रेस के युवा नेताओं में शामिल थे और कई बार जेल गए. 1973 में वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और बाद में लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, तीनों के कार्यकाल में उन्होंने संगठन की मजबूत पकड़ बनाए रखी.

1996 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने अध्यक्ष पद छोड़ा, तब सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने. यह वह दौर था जब कांग्रेस पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता से बाहर हो चुकी थी और पार्टी के भीतर दिशा को लेकर गहरे मतभेद थे.

‘चचा केसरी’ और मंडल युग की राजनीति

राजनीतिक गलियारों में केसरी ‘चचा केसरी’ नाम से लोकप्रिय थे. उनका प्रभाव खासकर उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग के नेताओं के बीच गहरा था. उनकी नजदीकी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम और रामविलास पासवान जैसे नेताओं से बढ़ने लगी थी. तब कांग्रेस के भीतर यह चर्चा होने लगी थी कि केसरी कांग्रेस को ‘मंडलीकरण’ की ओर ले जा रहे हैं. यानी पार्टी को पिछड़ों और दलितों के आधार पर नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं.

यही वह समय था जब कांग्रेस और सोनिया गांधी खेमे के बीच दूरी बढ़ी. 1997 में केसरी ने एचडी देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया, जिससे केंद्र की राजनीति में भूचाल आ गया. बाद में उन्होंने गुजराल सरकार को समर्थन दिया, लेकिन जैन आयोग की रिपोर्ट पर मतभेदों के चलते 1998 में वह समर्थन भी वापस ले लिया. यह कदम सोनिया गांधी समर्थकों को नागवार गुज़रा.

जब कांग्रेस मुख्यालय में इतिहास बदला गया

1998 में लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज़ हो गई. 5 मार्च को CWC की बैठक हुई और चार दिन बाद केसरी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. फिर उसे वापस भी ले लिया. लेकिन 14 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ, उसने केसरी की राजनीतिक यात्रा पर परदा डाल दिया.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जब केसरी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया. प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा. इस बैठक के दौरान केसरी को घोर अपमान झेलना पड़ा. कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें 'बाथरूम में बंद' कर दिया गया था. यही वह प्रसंग है जिसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं.

इस प्रसंग के कुछ ही घंटों में सोनिया गांधी कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं. इसके बाद चचा केसरी राजनीति से लगभग विलुप्त हो गए. 24 अक्टूबर 2000 को उनका निधन हुआ.

25 साल बाद कांग्रेस को क्यों याद आए केसरी?

बिहार चुनाव के माहौल में सीताराम केसरी की याद दो अलग-अलग राजनीतिक संदेशों के साथ लौट आई है. प्रधानमंत्री मोदी ने केसरी का नाम लेकर कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों के अपमान का आरोप लगाया. वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देकर पिछड़ी जातियों के प्रति सम्मान का संदेश देने की कोशिश की.

बता दें कि बिहार में OBC और EBC की आबादी लगभग 63% है. यही वर्ग इस चुनाव का सबसे निर्णायक फैक्टर है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल इस वर्ग को अपने पाले में खींचने की कोशिश में हैं. मोदी जहां यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने पिछड़े नेताओं का हमेशा अपमान किया, वहीं कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि उसने केसरी जैसे नेताओं के योगदान को कभी नहीं भुलाया.

कांग्रेस का जवाब और तारिक अनवर की सफाई

सीताराम केसरी के करीबी रहे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि सीताराम केसरी को सम्मान देना कोई नई बात नहीं है. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर साल उन्हें श्रद्धांजलि देती रही है. उन्होंने यह भी कहा कि केसरी जी ने कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे. यह उनकी संघर्षशीलता का प्रतीक है.

हालांकि, यह पहली बार है जब खुद गांधी परिवार ने इतने सार्वजनिक तरीके से उन्हें याद किया है. यही वह बात है जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

श्रद्धांजलि के पीछे का सियासी संदेश समझें

जहां पीएम मोदी ने बेगूसराय की रैली में केसरी प्रसंग को उठाकर कांग्रेस को ‘वंशवादी’ और ‘अहंकारी’ करार दिया, वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में फूल चढ़ाकर एक शांत संदेश दिया कि हम अपने नेताओं को नहीं भूलते. लेकिन सियासत में प्रतीकों का वजन बहुत होता है. इस श्रद्धांजलि को भी बिहार के सामाजिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बिहार के इतिहास में यह शायद पहला मौका है जब सीताराम केसरी का नाम एक साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रैलियों में गूंजा. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह महज़ संयोग नहीं, बल्कि पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की सुनियोजित रणनीति है. मोदी जहां केसरी के साथ हुए कथित अपमान का जिक्र करके कांग्रेस की “वंशवादी राजनीति” को निशाना बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि उसके दरवाजे सभी वर्गों और समुदायों के लिए खुले हैं.

क्या कांग्रेस में फिर ऐसा कार्यकर्ता उभर सकता है?

25 साल बाद ‘चचा केसरी’ की याद भले चुनावी मंच से आई हो, लेकिन इसने यह तो साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में अतीत भी कभी-कभी भविष्य का रास्ता तय करता है.  सीताराम केसरी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में उस दौर का प्रतीक हैं, जब एक साधारण कार्यकर्ता संगठन के शीर्ष तक पहुंच सकता था. आज जब राजनीति जाति और परिवारवाद की चर्चा से भरी है तो यह सवाल सहज उठता है कि क्या आज की कांग्रेस में केसरी जैसा संघर्षशील, निष्कपट कार्यकर्ता फिर से उभर सकता है?

