पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को शपथ लिए हुए महीने भर से ज्यादा हो गया है. नई सरकार ने सत्ता में आते ही कई महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजनाओं और फैसलों की शुरुआत की है.
महिलाओं को आर्थिक सहायता, कैंटीन योजना समेत कई योजनाएं है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुआई वाली बीजेपी की डबल इंजन सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में विकास के लिए केंद्र की 'वीबी जी-राम जी' योजना के तहत भारी फंड (8,500 करोड़ रुपये) स्वीकृत किए गए हैं.
लेकिन क्या बंगाल के आर्थिक गौरव को वापस लाने के लिए अभी तक उठाए गए कदम पर्याप्त हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि बंगाल भारतीय अर्थव्यवस्था का वह अध्याय है जिसकी कहानी उत्थान, पतन और पुनरुत्थान की संभावनाओं से भरी हुई है.
एक समय था जब कोलकाता न केवल भारत की वित्तीय राजधानी था बल्कि औद्योगिक उत्पादन, समुद्री व्यापार, बैंकिंग और बौद्धिक पूंजी का भी प्रमुख केंद्र माना जाता था. लेकिन आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद अपनी ऐतिहासिक आर्थिक क्षमता से काफी पीछे दिखाई देता है.
ऐसे में 2026 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद यह प्रश्न और प्रासंगिक हो गया है कि क्या बीजेपी के पास सोनार बांग्ला का सपना पूरा करने का रोडमैप है? दरअसल ये सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक नीति, प्रशासनिक क्षमता और दीर्घकालिक विकास दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है.
एक समय पश्चिम बंगाल देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता था. आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में यह भारत के सबसे अमीर और विकसित राज्यों में शामिल था.
1960-61 में पश्चिम बंगाल के लोगों की औसत आय (प्रति व्यक्ति आय) देश के औसत से करीब 27% ज्यादा थी. 1970-71 में भी यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 18% अधिक थी लेकिन इसके बाद राज्य की आर्थिक रफ्तार धीरे-धीरे कम होने लगी.
आज तस्वीर काफी बदल चुकी है. 2024-25 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.63 लाख रुपये रही जबकि पूरे देश का औसत 2.05 लाख रुपये था. यानी अब बंगाल के लोगों की औसत आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है.
देश की कुल अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान भी घटा है. 1960 के दशक में भारत की जीडीपी में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी करीब 10.5% थी जो अब घटकर लगभग 5.6% रह गई है.
सरल शब्दों में कहें तो जो पश्चिम बंगाल कभी देश की आर्थिक ताकत का प्रमुख केंद्र था उसकी आर्थिक स्थिति समय के साथ देश के औसत की तुलना में कमजोर पड़ गई है.
यह गिरावट किसी एक सरकार की विफलता नहीं बल्कि कई दशकों में बने आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का परिणाम है.
राज्य में लंबे समय तक उद्योगों के प्रति नकारात्मक माहौल बना रहा. 1970 से 1990 के बीच श्रमिक आंदोलनों, बार-बार होने वाली हड़तालों और राजनीतिक हस्तक्षेप ने निवेशकों का विश्वास कमजोर किया. इसी दौरान राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से नीचे चली गई.
इसके अलावा औद्योगिक निवेश का पलायन हुआ. कई बड़े कारोबारी समूहों ने समय के साथ अपने मुख्यालय कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिए. उद्योगों के आधुनिकीकरण और विस्तार को लेकर अनिश्चितता बनी रही.
एक बड़ा कारण सिंगूर और नंदीग्राम जैसे घटनाक्रम रहे. टाटा मोटर्स की नैनो परियोजना का गुजरात चले जाना केवल एक निवेश परियोजना का नुकसान नहीं था बल्कि उसने पूरे देश में यह संदेश दिया कि बंगाल में बड़े उद्योग लगाना जोखिमपूर्ण हो सकता है.
बीजेपी यदि वास्तव में सोनार बांग्ला के अपने नारे को आर्थिक धरातल पर उतारना चाहती है तो उसके पास कई स्वाभाविक लाभ मौजूद हैं.
पहला, पश्चिम बंगाल की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इसे बिजनेस के अनुकूल बनाती है. ये राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है. कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह दक्षिण-पूर्व एशिया तथा आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की बड़ी क्षमता रखते हैं. राज्य की स्थिति ऐसी है कि यह पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक्स और निर्यात केंद्र बन सकता है.
दूसरा, बंगाल की सबसे बड़ी ताकत उसका शिक्षित मानव संसाधन है. इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा और आईटी क्षेत्र में राज्य की मजबूत परंपरा रही है. यदि नई सरकार तकनीकी निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ध्यान देती है तो कोलकाता को एक बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जा सकता है.
तीसरा, राज्य की कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मानी जाती है. मत्स्य पालन, बागवानी, फूलों की खेती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भारी संभावनाएं हैं. कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है.
चौथा, आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पूंजीगत निवेश को गति मिल सकती है. उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा में पूंजीगत व्यय के बढ़ने का उदाहरण अक्सर दिया जाता है.
लेकिन राज्य में सब कुछ गुलाबी ही नहीं है. सबसे बड़ी चुनौती राज्य की वित्तीय स्थिति है. पश्चिम बंगाल लंबे समय से देश के सबसे अधिक कर्जग्रस्त राज्यों में शामिल रहा है. राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और वेतन-पेंशन पर खर्च होता है.इससे सरकार की विकास परियोजनाओं पर खर्च करने की क्षमता सीमित हो जाती है.
बता दें कि वित्तीय अनुशासन के बिना कोई भी औद्योगिक पुनर्जागरण संभव नहीं होगा. बीजेपी सरकार यदि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश करना चाहती है तो उसे पूंजीगत व्यय बढ़ाने के साथ-साथ गैर-उत्पादक खर्चों पर नियंत्रण भी करना होगा.
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने दशकों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए हैं. उनके पास सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक नीति का मजबूत ढांचा है.बंगाल को केवल उद्योग बुलाने से काम नहीं चलेगा, उसे पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम का पुनर्निर्माण करना होगा.
इसके अलावा उद्योग निवेश केवल नीतियों से नहीं आता बल्कि भरोसे से आता है. निवेशकों के लिए केवल प्रतीकात्मक संदेश पर्याप्त नहीं होंगे. उन्हें भूमि अधिग्रहण, अनुबंध प्रवर्तन, श्रम संबंध और प्रशासनिक स्थिरता पर ठोस आश्वासन चाहिए होगा. हालांकि अच्छी बात ये है कि उद्योग मंत्री तपस रॉय ने इसे सरकार की प्राथमिकता बताया है.
आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक स्थिरता है.
परियोजनाओं की मंजूरी में देरी, भ्रष्टाचार, जटिल अनुमतियां और नौकरशाही की धीमी प्रक्रिया निवेश को प्रभावित करती हैं. डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना कोई भी आर्थिक मॉडल टिकाऊ नहीं होगा.
इसके अलावा बंगाल लंबे समय से तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा की घटनाओं के लिए चर्चा में रहा है. निवेशक ऐसे वातावरण में दीर्घकालिक निवेश करने से बचते हैं जहां राजनीतिक जोखिम अधिक हो. इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति को अधिक विकासोन्मुख बनाना भी होगी.
पश्चिम बंगाल के पास वह सब कुछ है जो किसी बड़े आर्थिक केंद्र को चाहिए. बंदरगाह, बाजार, शिक्षित मानव संसाधन, कृषि क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति.
लेकिन उसके सामने भारी कर्ज, कमजोर निवेश माहौल, औद्योगिक पिछड़ापन, रोजगार संकट और प्रशासनिक चुनौतियां भी मौजूद हैं.
यदि बीजेपी निवेशकों का विश्वास बहाल करने, आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार लागू करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित विकास मॉडल अपनाने में सफल होती है तो बंगाल एक बार फिर पूर्वी भारत का आर्थिक इंजन बन सकता है.
लेकिन यदि राजनीतिक विमर्श विकास के बजाय टकराव पर केंद्रित रहा या आर्थिक सुधार केवल नारों तक सीमित रहे तो सोनार बांग्ला का सपना अधूरा रह जाएगा. बंगाल का भविष्य केवल सरकार बदलने से नहीं बल्कि विकास की प्राथमिकताओं को बदलने से तय होगा.