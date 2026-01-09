5 दिन में 2100 अंक से ज्यादा लुढ़का Sensex, बाजार में मची तबाही! निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा; एक्सपर्ट ने बताई ये वजह

Stock Market Update: भारतीय शेयर बाजार की स्थिति पिछले पांच दिनों से काफी निराशा वाली बनी हुई है. अमेरिकी टैरिफ की चिंता और विदेशी निवेशकों की सेलिंग ने देश के मार्केट को काफी गिरावट पर ला दिया है. एक तरह से कह सकते हैं कि शेयर बाजार में लगतार पांचवें दिन की गिरावट से बाजार में हाहाकार मच गया है. 30 शेयरों का Sensex इन पांच दिनों में 2100 अंकों से अधिक लुढ़क चुका है. निफ्टी50 भी 600 अंकों से अधिक गिर चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शेयर बाजार में लगातार पांचवे दिन की इस गिरावट ने निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ से अधिक के पैसों को डूबो दिया है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इस गिरावट पर क्या कुछ कह रहे हैं. इसके साथ ही जानेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की अनुमानित स्थिति क्या हो सकती है.

शुक्रवार को कितना गिरा मार्केट?

वैसे तो शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीदारी और बिक्री करते हैं. लेकिन आज शुक्रवार को शेयर बाजार में लगातार पांचवे दिन गिरावट दिखी. बाजार के दोनों इंडेक्स यानी Sensex और Nifty50 लाल निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए.Sensex जहां 604.72 अंक लुढ़ककर (0.72 फीसदी) लाल निशान में 83,576.24 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा. वहीं, Nifty50 लाल निशान में 193.55 अंक (0.75 फीसदी) गिरकर 25,683.30 स्तर पर कारोबार करते हुए दिखा.

यह भी पढ़ें- भारत-अमेर‍िका के बीच क्‍यों नहीं हो पाई ट्रेड डील? ट्रंप के इस मंत्री ने कर द‍िया बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

किस सेक्टर में तेजी किसमें गिरावट?

बाजार रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंक (PSU Banks), तेल और गैस, आईटी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और मेटल क्षेत्र मजबूत बने रहे, जबकि रियल एस्टेट, प्राइवेट बैंक, वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी और कंज्यूमर टिकाऊ (Consumer Durables) वस्तुओं में कमजोरी देखी गई. वहीं, भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 90.16 पर बंद हुआ, जबकि पिछले दिन यह 90.02 पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में गिरावट की वजहें

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "कमजोर ग्लोबल संकेत, बढ़ते ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और लगातार विदेशी निवेशकों (FII) की निकासी के कारण भारतीय बाजार में स्थिरता बनी हुई है. ये सभी तीसरी तिमाही के पॉजिटिव नतीजों की उम्मीद से पहले बाजार के सेंटिमेंट पर निगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं. अमेरिका-भारत टैरिफ वार्ता को लेकर अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू बाजार में जोखिम से बचने का सेंटिमेंट और भी तेज हो गया है." मतलब कि कमजोर ग्लोबल संकेत, बढ़ते ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और लगातार विदेशी निवेशकों (FII) की निकासी के साथ ट्रंप के 500 फीसदी टैरिफ लगाने तक की खबर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट लाने की वजह बनी हैं.

रेंज बाउंड में हो सकता है बाजार - एक्सपर्ट

एक्सपर्ट ने कहा कि फिर भी, घरेलू जीडीपी वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है और तीसरी तिमाही के परिणाम मिडकैप शेयरों के नेतृत्व में सुधार का संकेत देंगे. इससे निवेशकों का भरोसा स्थिर हो सकता है. इन बढ़ते भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, बाजार में मिक्स रुझान के साथ एक रेंज बाउंड में कारोबार होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- अब इन गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; बताई ये खास वजह

टैरिफ के नए बयानों का असर- एक्सपर्ट

वहीं, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ संबंधी नए बयानों के बाद ग्लोबल व्यापार अनिश्चितता बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार पूरे हफ्ते लगातार दबाव में रहे. आयात शुल्क में वृद्धि की संभावना ने ग्लोबल ट्रेड फ्लो में दिक्कत की चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया, जिससे भारत सहित उभरते बाजारों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो गई." निवेशकों ने स्पष्ट रूप से जोखिम से बचने का रुख अपनाया और आक्रामक निवेश से परहेज किया, जबकि रक्षात्मक क्षेत्रों ने सीमित समर्थन ही दिया. कुल मिलाकर बाजार का माहौल सतर्क बना रहा और निवेशक ग्लोबल पॉलिसी की दिशा और इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव के बारे में स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे थे.

अब 500 तक फीसदी टैरिफ बात

मालूम हो कि हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि वह रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दें नहीं तो और भी टैरिफ बढ़ा देंगे. हालांकि, भारत पर ट्रंप ने पहले से ही 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा रखा है. इससे बाजार अभी उबर नहीं पाया कि फिर से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है. बात अब 500 फीसदी तक की टैरिफ की हो रही है. इसकी वजह ट्रंप के द्वारा रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी देना है. जी हां, रिपब्लिकन सीनेटर/सांसद लिंडसे ग्राहम के अनुसार, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को समर्थन किया है. इसके तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लग सकता है. इन देशों में मुख्य रूप से भारत के अलावा, चीन और ब्राजील भी शामिल हैं. वहीं, अब एक्सपर्ट्स ने इससे भारतीय शेयर बाजार पर निगेटिव असर पड़ने की आशंका जताई है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.