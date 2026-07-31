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Explainer: पैलेट गन का A to Z जानिए... इसे चलाने के लिए क्या है SC की गाइड लाइन, कश्मीर में कितनी असरदार रही?

पैलेट गन पर सड़क के बाद अब संसद में 'बवाल' हो रहा है. संसद में इसके इस्तेमाल करने पर विपक्ष कई दिनों से हंगामा कर रहा है. ऐसे में भारत में पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है? कश्मीर में पत्थरबाजों पर ये कितनी असरदार रही और ये गन कैसे चलाई जाती है और ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है? इस सभी सवालों के बारे में इस एक्स्प्लेनर में सब कुछ जानिए.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 31, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:44 PM IST
Explainer: पैलेट गन का A to Z जानिए... इसे चलाने के लिए क्या है SC की गाइड लाइन, कश्मीर में कितनी असरदार रही?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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