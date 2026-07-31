/Explainer: पैलेट गन का A to Z जानिए... इसे चलाने के लिए क्या है SC की गाइड लाइन, कश्मीर में कितनी असरदार रही?

पैलेट गन का मामला सड़क से संसद होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ. आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद ने याचिका डालकर पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद का दावा है कि संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन चलाई, जिससे कई छात्र घायल हुए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. पुलिस या सुरक्षा बल असाधारण परिस्थितियों में नियमों के तहत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मौजूदा नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इसका उपयोग अपने-आप में अवैध नहीं माना जा सकता. तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ नियंत्रण की चरणबद्ध प्रक्रिया में पैलेट गन का इस्तेमाल भी एक विकल्प है. यानी कोर्ट ने साफ किया है अगर किसी को पैलेट गन के इस्तेमाल पर आपत्ति है, तो उसे इसके उपयोग संबंधी नियमों को चुनौती देनी होगी. कोर्ट ने पैलेट गन इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो कोर्ट से पैलेट गन के इस्तेमाल के स्पष्ट नियम तय करने की मांग की जा सकती है. यानी अदालत से कहा जा सकता है कि वो तय करे पैलेट गन का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में होगा और किन परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा. अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शन में घायल सभी लोगों का इलाज करवाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात RAF के हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट जैसे हथियारों से फायरिंग की गई, जिससे कम से कम पांच लोग घायल हुए. राहुल गांधी ने इसके पीड़ितों की तस्वीर भी जारी की थी, लेकिन जिस लोकसभा में राहुल गांधी पैलेट गन को मुद्दा बना रहे थे, उसी लोकसभा में अचानक बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद खड़े हो गए और पैलेट गन पर आरोपों की नली कांग्रेस की तरफ घुमा दी.
आज आपको कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल के बारे में भी जानना चाहिए. कश्मीर में इसका इस्तेमाल क्यों शुरू किया गया और इसका क्या असर हुआ? जम्मू-कश्मीर में हिंसक पत्थरबाजी वाले प्रदर्शनों के दौरान 2010 में पहली बार पैलेट गन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हुआ था. हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार के निर्देश पर सुरक्षाबलों ने गोलियों का इस्तेमाल करने के बजाय कम घातक पैलेट गन का इस्तेमाल शुरु किया. 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी के नाम पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल चरम पर पहुंचा.
ये गन लोहे के छोटे-छोटे पैलेट्स यानी छर्रों से भरे कारतूस दागती है. कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन के दौरान जब इसका इस्तेमाल होता था तो भीड़ तितर बितर हो जाती थी और किसी की जान भी नहीं जाती थी. कश्मीर में सुरक्षा बल मुख्य रूप से CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस इन्हें हिंसक भीड़ पर दागते थे. इसे इस्तेमाल करने के नियमों के मुताबिक निशाना कमर से नीचे लगाना चाहिए, ताकि बुरी तरह घायल होने का खतरा ना हो. लेकिन भीड़ पास आने, पत्थरबाजी तेज होने या अराजकता में कई बार पैलेट्स चेहरे, आंखों और ऊपरी हिस्से पर लग जाते थे.
2016 में CRPF ने अदालत में बताया कि सिर्फ जुलाई-अगस्त में ही लगभग 13 लाख पैलेट दागे गए थे.
आज आपको जम्मू-कश्मीर में उपद्रवियों और पत्थरबाजों को नियंत्रित करने में इस गन की असरदार भूमिका के बारे में भी जानना चाहिए. पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में भारी भीड़ और हिंसक पत्थरबाजी रोकने में मददगार साबित हुआ.
बेहद हिंसक प्रदर्शन के दौरान भी मौतें बहुत कम हुईं. सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि अगर असली गोलियां चलाई जातीं तो बड़ी संख्या में जान जा सकती थी. पैलेट गन का इस्तेमाल संगठित हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने में सफल रहा. इसके अलावा पत्थरबाज इससे डरने लगे, क्योंकि लोहे के छर्रे लगने से काफी तेज दर्द होता था. हालांकि कुछ मामलों में पैलेट्स आंखों में लगने से लोगों की आंखों की रोशनी जाने की रिपोर्ट भी आईं. इसी वजह से बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनों से दूर रहने लगे.
आज पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा में है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब पैलेट गन इस्तेमाल करने का मामला कोर्ट में पहुंचा हो. इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन राज्य में इसके इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट जा चुकी है. वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने की PIL दाखिल की. लेकिन हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हिंसक भीड़ के खिलाफ सुरक्षा बल आत्मरक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. दिसंबर 2016 में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की बेंच ने कहा पैलेट गन का इस्तेमाल अंधाधुंध या अत्यधिक नहीं होना चाहिए. केवल उचित सोच-विचार के बाद ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाए. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इसका आश्वासन भी मांगा.
वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पत्थरबाजी वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के अलावा अन्य प्रभावी तरीके खोजे जाएं. इसके बाद प्लास्टिक के पैलेट का इस्तेमाल भी किया गया. केंद्र सरकार ने कहा कि पैलेट गन आखिरी विकल्प रहेगा. इसके बाद नए SOP बनाए गए और मिर्च आधारित शेल जैसे विकल्प भी आजमाए गए. हालांकि वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दोबारा PIL खारिज करते हुए कहा कि हिंसक भीड़ के खिलाफ बल का इस्तेमाल जरूरी है. यानी कोर्ट पहले भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है.
आपको पैलेट गन के बारे में भी कुछ बातें जानना चाहिए. सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैलेट गन की चर्चा हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गन को तकनीकी तौर पर पैलेट गन नहीं बल्कि पंप-एक्शन गन कहते हैं, जिसे भीड़ को नियंत्रित करने वाले कम घातक हथियार के रूप में डिज़ाइन किया गया है. इसी पंप एक्शन गन से पैलेट कारतूस फायर किए जाते हैं. इसीलिए इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पैलेट गन कहा जाता है. इस गन के बैरल के नीचे लगे हैंडल को आगे-पीछे खींचकर हर फायर के बाद नया कारतूस चैंबर में डाला जाता है. इसका मैकैनिज्म भी समझें.
ये एक पंप एक्शन गन है, जिसके बैरल के पीछे एक हैंडल लगा है. इसी हैंडल को आगे-पीछे खींचकर कारतूस लोड किया जाता है. इस गन के एक चेंबर में 5-6 कारतूस लोड किए जाते हैं. एक कारतूस फायर के बाद दूसरा अपने आप लोड हो जाता है. इन कारतूसों में छोटे-छोटे छर्रे मौजूद होते हैं. यानी ये पंप एक्शन गन एक गोली की जगह एक कारतूस में भरे सैकड़ों छोटे धातु के छर्रे यानी पैलेट्स दागती है.
ट्रिगर दबाते ही बारूद से बनी गैस के दबाव से ये छर्रे नली से बाहर निकलते हैं और चारों दिशाओं में बड़े दायरे में फैल जाते हैं, जिससे एक ही फायर से भीड़ के बड़े हिस्से को प्रभावित किया जा सकता है. एक कारतूस में लगभग 500 से 600 पैलेट हो सकते हैं. आकार के हिसाब से ये 1 नंबर से 9 नंबर तक आते है. यानी 1 नंबर का छर्रा सबसे बड़ा और 9 नंबर का छर्रा सबसे बारीक. भारत में सुरक्षाबल ज्यादातर 9 नंबर का छर्रा यानी सबसे बारीक पैलेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गंभीर चोट ना आए और इसे दागते ही भीड़ तितर-बितर हो जाए.
इस कारतूस को हंटिंग राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पक्षियों के शिकार के लिए किया जाता है. भारत में 12-बोर पंप-एक्शन गन का इस्तेमाल दो प्रमुख कामों के लिए होता है. पहला, वन विभाग जंगली जानवरों को काबू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा, सुरक्षा बल भीड़ नियंत्रण के लिए. इसकी प्रभावी दूरी करीब 25 मीटर तक मानी जाती है. दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान इसके इस्तेमाल के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी गन पर पाबंदी की याचिका लगाई गई थी, जिससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है.