/Explainer: पैलेट गन का A to Z जानिए... इसे चलाने के लिए क्या है SC की गाइड लाइन, कश्मीर में कितनी असरदार रही?

आपको पैलेट गन के बारे में भी कुछ बातें जानना चाहिए. सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैलेट गन की चर्चा हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गन को तकनीकी तौर पर पैलेट गन नहीं बल्कि पंप-एक्शन गन कहते हैं, जिसे भीड़ को नियंत्रित करने वाले कम घातक हथियार के रूप में डिज़ाइन किया गया है. इसी पंप एक्शन गन से पैलेट कारतूस फायर किए जाते हैं. इसीलिए इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पैलेट गन कहा जाता है. इस गन के बैरल के नीचे लगे हैंडल को आगे-पीछे खींचकर हर फायर के बाद नया कारतूस चैंबर में डाला जाता है. इसका मैकैनिज्म भी समझें.