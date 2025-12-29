Explainer: ठाकरे से पवार तक...मन-मुटाव भूल फिर परिवारों में लौटे नेता, चुनावी मजबूरी या भविष्य की रणनीति?

महाराष्ट्र की सियासत में कभी बड़ी हस्ती रहने वाली दो पार्टियां नेशनलिस्ट कांग्रेस और शिवसेना में आई पारिवारिक फूट के बाद अब दोनों ही सियासी दलों में परिवार के नेताओं ने घर वापसी की है. कभी शिवसेना में बड़ा कद रखने रखने वाले राज ठाकरे ने दो दशक पहले ही शिवसेना छोड़कर नई पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का गठन किया था. दो दशकों के बाद महाराष्ट्र के बेस्ट चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाले गुट ने राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा. हालांकि इस चुनाव में उन्हें असफलता मिली लेकिन दो दशकों के बाद ठाकरे परिवार फिर से एक साथ आ गए.

वहीं बीएमसी चुनाव से पहले ऐसा ही कुछ नजारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी तब दिखाई दिया जब अजित पवार ने इस चुनाव में अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया. हाल ही में अजित पवार ने एनसीपी का एक धड़ा लेकर महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे. इस गठबंधन में एनसीपी अजित पवार गुट के अलावा बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है. अब बीएमसी के चुनाव में एक बार फिर से अजित पवार ने घर वापसी करते हुए अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे और पवार परिवारों का दबदबा

महाराष्ट्र की सियासत में दो दिग्गज फैमिली जिनका सियासी जगत में एक अलग दबदबा है टूटने के बाद अब एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. बीएमसी चुनाव से पहले दोनों ही परिवारों की एकता को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो दोनों ही परिवारों का ये कोई नया सियासी दांव है या फिर दोनों ही परिवारों की ये मजबूरी बन गई है. इसके पहले सोमवार को पवार गुट के दोनों परिवारों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने पुणे नगर निगम (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया है. आपको बता दें कि यह पवार परिवार का होम डिस्ट्रिक्ट है और इसे अविभाजित NCP का गढ़ भी माना जाता है.

2023 के बाद पहली बार एक होकर लड़ेंगे चुनाव

यह गठबंधन 2023 में उनके बंटवारे के बाद पहला होगा, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और पार्टी के सांसदों और विधायकों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए थे. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगमों सहित महाराष्ट्र के 29 नागरिक निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. अजित पवार ने एक चुनावी रैली में कहा, 'पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए, 'घड़ी' और 'तुतारी' (तुरही) एक हो गए हैं. 'परिवार' एक साथ आ गया है.'

अजित पवार ने माना परिवार से मुंह मोड़ना उनकी गलती थी

घड़ी का सिंबल अविभाजित NCP का है. यह सिंबल चुनाव आयोग ने अजीत के गुट को दिया था, जब उसने उनके ग्रुप को असली पार्टी के तौर पर मान्यता दी थी. शरद पवार के गुट ने बाद में 'तुतारी' (मुड़ा हुआ तुरही) का सिंबल अपनाया. दोनों गुटों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, जिसमें उनके गुट को झटका लगा, अजित ने माना कि परिवार से मुंह मोड़ना एक गलती थी.

ठाकरे परिवार का मिलन

शरद पवार और अजित पवार की तरह उद्धव और राज कभी एक ही पार्टी शिवसेना का हिस्सा थे. जिसकी स्थापना बालासाहेब ठाकरे ने की थी. नेतृत्व और पार्टी की भविष्य की दिशा को लेकर मतभेदों के कारण लगभग दो दशक पहले उनके रिश्ते खराब हो गए थे. यह बंटवारा दिसंबर 2005 में सार्वजनिक हुआ था. जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी यह कहते हुए कि उन्हें दरकिनार किया गया और अपमानित महसूस हुआ. मार्च 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई जो उद्धव से एक स्पष्ट राजनीतिक अलगाव था. ठाकरे और पवार परिवारों का एक साथ आना ज्यादातर महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों के कारण है. राज और उद्धव दोनों ने अपने प्रभाव को चुनौती मिलते देखा है. सेना के बंटवारे ने उद्धव को कमजोर किया जबकि राज MNS की लगातार चुनावी असफलताओं के बाद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

दोनों सियासी दलों की मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी से है कड़ी टक्कर

ठाकरे परिवार का मिलन मराठी अस्मिता को फिर से एकजुट कर रहा है और वोटों के बंटवारे को रोक रहा है, खासकर मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में. BJP के दबदबे के साथ दोनों पार्टियों का लक्ष्य मराठी वोट वापस पाना और शहरी महाराष्ट्र में एक विश्वसनीय चुनौती पेश करना है. इस पारिवारिक एकता से दोनों गुटों के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में भी आत्मविश्वास बढ़ने की उम्मीद है, जो बंटवारे के समय बंट गए थे. साथ ही, एक एकजुट पवार खेमा बातचीत की ताकत को मज़बूत करता है चाहे वह सत्ताधारी गठबंधन के अंदर हो या विपक्ष में जिससे यह पक्का होता है कि यह परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में बना रहेगा.

