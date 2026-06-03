चीन की निकलेगी हेकड़ी, एक कदम से चरमरा जाएगी इकोनॉमी, भारत का ये प्रोजेक्ट बनेगा होर्मुज जैसा चोकपॉइंट

The Great Nicobar Project: ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है. यह इंडियन मेनलैंड के मुकाबले थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों के अधिक पास स्थित है. साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने हांगकांग के आकार के इस द्वीप का दौरा नहीं किया है. भारत इस द्वीप पर पूर्ण जनगणना नहीं कर सकता है. इसकी आबादी अनुमानों पर निर्भर है. नए अनुमानों के मुताबिक यहां 10,000 से भी कम लोग रहते हैं.

क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट?

केंद्र सरकार ने इस द्वीप को हिंद महासागर में एक प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक चौकी में बदलने की योजना बनाई है, जिसके लिए 11 अरब डॉलर का प्रोजक्ट तैयार किया गया है. यह योजना अब राजनीतिक तूफान से घिरी है. सरकार ने ग्रेट निकोबार पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और 350,000 लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाने की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. सरकार का कहना है कि इससे समुद्री व्यापार में आर्थिक लाभ पहुंचेगा.

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द्वीप का रणनीतिक महत्व

ग्लोबल एनवायरनमेंट वॉचडॉग और विपक्षी नेताओं की ओर से बढ़ती आलोचनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी रणनीति बदलते हुए इस योजना को अपने पड़ोस में देश के रणनीतिक लक्ष्यों के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश की है. भारतीय नौसेना के पूर्व उप प्रमुख शेखर सिन्हा ने 'अल जजीरा' को बताया,' इस द्वीप का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के ठीक मुहाने पर स्थित है और अगर इसे कमर्शियल सेंटर के रूप में विकसित किया जाता है, तो कोई भी आपत्ति नहीं कर पाएगा.'

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चीन के खिलाफ चोकपॉइंट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट?

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी छोर तक फैला ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य भूमि से तकरीबन 1,600 किलोमीटर दूर मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी छोर के पास स्थित है.यह पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्गों से सटा है, जिनके जरिए खाड़ी देशों, यूरोप और चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के बीच बिजनेस और सप्लाई होती है. सिंगापुर के पास फिलिप चैनल में इसकी सबसे संकरी जगह केवल 2.8 किलोमीटर चौड़ी है, फिर भी यह मिडिल ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला मेजर वॉटर बॉडी है. वर्ल्ड ट्रेड इस जलडमरूमध्य पर निर्भर करता है. चीन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपने व्यापार का दो तिहाई हिस्सा और क्रूड ऑयल का 80 प्रतिशत इंपोर्ट यहीं से करता है. इस भौगोलिक स्थिति के चलते ग्रेट निकोबार भारत के लिए बेहद अहम है. यह मलक्का जलडमरूमध्य पर नजर रखता है.

सिन्हा ने कहा,' यह जलडमरूमध्य में आने-जाने वाले सभी यातायात की निगरानी के लिए एक बेहतरीन जगह है. इससे भारत को समुद्री क्षेत्र की जानकारी के मामले में बढ़त मिलेगी.' इसका अर्थ ये है कि इससे भारत सीधे समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकता है.