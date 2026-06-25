अंत में यह कहा जा सकता है कि नागार्जुन और आइंस्टीन के विचारों की दार्शनिक भूमि कहीं न कहीं एक समान प्रतीत होती है. दोनों ने “पूर्ण”, “स्थायी” और “स्वतंत्र” वास्तविकता की धारणा पर प्रश्न उठाया और संबंधों पर आधारित संसार की ओर संकेत किया. किंतु दोनों की ऐतिहासिक भूमिका अलग थी. नागार्जुन ने इस विचार को दार्शनिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि आइंस्टीन की मौलिकता इस बात में थी कि उन्होंने इसी प्रकार की एक गहरी धारणा को गणितीय संरचना में ढालकर वैज्ञानिक सिद्धांत का रूप दिया. उन्होंने केवल विचार प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसे समीकरणों, गणनाओं और प्रयोगों के माध्यम से प्रमाणित भी किया. यही वह बिंदु है जहाँ दर्शन और विज्ञान एक-दूसरे के निकट आते हुए भी अलग हो जाते हैं. दर्शन संभावना और अंतर्दृष्टि का द्वार खोलता है, जबकि विज्ञान उन संभावनाओं को मापने, परखने और सत्यापित करने का प्रयास करता है.