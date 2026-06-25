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सापेक्षता की यात्रा,नागार्जुन के दर्शन से आइंस्टीन के सिद्धांत तक

भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान को अक्सर दो अलग दिशाओं में विकसित हुई ज्ञान-परंपराएं माना जाता है. एक ओर दर्शन का उद्देश्य मनुष्य, चेतना और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को समझना रहा है, जबकि दूसरी ओर विज्ञान ने प्रकृति के नियमों को गणित और प्रयोगों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया. फिर भी इतिहास में कई ऐसे क्षण आते हैं, जब दोनों के बीच आश्चर्यजनक समानताएं दिखाई देती हैं.

Written ByDr. B.K. TyagiEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 25, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:29 PM IST
सापेक्षता की यात्रा,नागार्जुन के दर्शन से आइंस्टीन के सिद्धांत तक

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Dr. B.K. Tyagi

Dr. B.K. Tyagi

वैज्ञानिक-F (पूर्व), विज्ञान प्रसार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली
ईमेल: tyagi.bk@gmail.com

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