अब मजदूरों के पीछे पड़ा AI... अब रोबोट बनाएंगे ऊंची इमारतें, सड़कें और पुल! चीन ने तैयार की 'टर्मिनेटर्स की फौज'

चीन की कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने वाली बड़ी कंपनी Zoomlion अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मदद से अपनी प्रोडक्शन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी ने कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और रोबोटिक्स में AI को गहराई से शामिल करते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई रफ्तार दी है.

2024 से ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर बड़ा दांव

Zoomlion ने साल 2024 से “एंबॉडीड इंटेलिजेंस” वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम शुरू किया. खास बात यह है कि कंपनी के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इन-हाउस डेवलपमेंट सिस्टम है. अब Zoomlion का पूरा AI सिस्टम इस दिशा में काम कर रहा है कि कंपनी को एक पूरी तरह इंटेलिजेंट एंटरप्राइज में बदला जा सके. कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को अपना “तीसरा ग्रोथ कर्व” मान रही है, जो आने वाले समय में उसके बिजनेस को नई ऊंचाई देगा.

स्मार्ट सिटी में चल रही हैं AI-ड्रिवन फैक्ट्रियां

Zoomlion के मुताबिक, चीन के हुनान प्रांत में स्थित Zoomlion Smart City में कंपनी की स्मार्ट फैक्ट्रियां पूरी तरह एंड-टू-एंड AI सिस्टम पर काम कर रही हैं. यहां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक हर स्तर पर डेटा और AI की मदद ली जा रही है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा तेज और सटीक हो गया है.

स्मार्ट फैक्ट्रियों का बढ़ता नेटवर्क

Zoomlion Heavy Industry ने कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को जोड़ने वाला फुल-चेन AI सिस्टम लागू किया है. Zoomlion Smart City में 12 स्मार्ट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 300 से ज्यादा प्रोडक्शन लाइन्स चल रही हैं. इनमें से 20 लाइन्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं, जहां बिना लाइट और बिना इंसानों के मशीनें काम करती हैं.

हर कुछ मिनट में तैयार हो रही हैं भारी मशीनें

इन फैक्ट्रियों में कटिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रियल इंटरनेट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. इससे 1 लाख से ज्यादा तरह के मटीरियल और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैनेज किया जा रहा है. AI-आधारित शेड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन की वजह से यहां हर 6 मिनट में एक एक्सकेवेटर, 7.5 मिनट में एक सिजर लिफ्ट, 27 मिनट में एक कंक्रीट पंप ट्रक और 18 मिनट में एक ट्रक क्रेन तैयार हो रही है.

सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरे बिजनेस में AI

Zoomlion AI का इस्तेमाल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रख रहा. कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, सर्विस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी AI को अपना चुकी है. एक वॉइस-बेस्ड AI डायग्नोस्टिक सिस्टम 95 प्रतिशत से ज्यादा सटीकता के साथ तकनीकी समस्याओं की पहचान करता है, जिससे रिमोट फॉल्ट डिटेक्शन और 24x7 सर्विस संभव हो पाई है.

मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स की बड़ी भूमिका

2025 में बीजिंग में हुए World Robot Conference में Zoomlion ने अपने इंडस्ट्रियल और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की झलक दिखाई. कंपनी का कहना है कि ये रोबोट इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बनाए गए हैं. इससे क्वालिटी बेहतर होती है और प्रोडक्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है.

ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भविष्य

Zoomlion ने 2024 में दो पहियों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट और एक दो पैरों पर चलने वाला रोबोट तैयार किया. फिलहाल इन्हें मशीनिंग, लॉजिस्टिक्स, असेंबली और क्वालिटी चेक जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है. इनमें विजन, फोर्स और टच सेंसिंग जैसी एडवांस तकनीकें हैं. कंपनी आगे चलकर ऐसे रोबोट क्लस्टर तैयार करना चाहती है, जो स्मार्ट फैक्ट्री में खुद फैसले ले सकें.