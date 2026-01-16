Advertisement
trendingNow13076033
Hindi NewsExplainerअब मजदूरों के पीछे पड़ा AI... अब रोबोट बनाएंगे ऊंची इमारतें, सड़कें और पुल! चीन ने तैयार की टर्मिनेटर्स की फौज

अब मजदूरों के पीछे पड़ा AI... अब रोबोट बनाएंगे ऊंची इमारतें, सड़कें और पुल! चीन ने तैयार की 'टर्मिनेटर्स की फौज'

Zoomlion अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मदद से अपनी प्रोडक्शन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी ने कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और रोबोटिक्स में AI को गहराई से शामिल करते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई रफ्तार दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब मजदूरों के पीछे पड़ा AI... अब रोबोट बनाएंगे ऊंची इमारतें, सड़कें और पुल! चीन ने तैयार की 'टर्मिनेटर्स की फौज'

चीन की कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने वाली बड़ी कंपनी Zoomlion अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मदद से अपनी प्रोडक्शन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी ने कंस्ट्रक्शन मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और रोबोटिक्स में AI को गहराई से शामिल करते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई रफ्तार दी है.

2024 से ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर बड़ा दांव
Zoomlion ने साल 2024 से “एंबॉडीड इंटेलिजेंस” वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम शुरू किया. खास बात यह है कि कंपनी के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इन-हाउस डेवलपमेंट सिस्टम है. अब Zoomlion का पूरा AI सिस्टम इस दिशा में काम कर रहा है कि कंपनी को एक पूरी तरह इंटेलिजेंट एंटरप्राइज में बदला जा सके. कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को अपना “तीसरा ग्रोथ कर्व” मान रही है, जो आने वाले समय में उसके बिजनेस को नई ऊंचाई देगा.

स्मार्ट सिटी में चल रही हैं AI-ड्रिवन फैक्ट्रियां
Zoomlion के मुताबिक, चीन के हुनान प्रांत में स्थित Zoomlion Smart City में कंपनी की स्मार्ट फैक्ट्रियां पूरी तरह एंड-टू-एंड AI सिस्टम पर काम कर रही हैं. यहां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक हर स्तर पर डेटा और AI की मदद ली जा रही है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा तेज और सटीक हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्मार्ट फैक्ट्रियों का बढ़ता नेटवर्क
Zoomlion Heavy Industry ने कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को जोड़ने वाला फुल-चेन AI सिस्टम लागू किया है. Zoomlion Smart City में 12 स्मार्ट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 300 से ज्यादा प्रोडक्शन लाइन्स चल रही हैं. इनमें से 20 लाइन्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं, जहां बिना लाइट और बिना इंसानों के मशीनें काम करती हैं.

हर कुछ मिनट में तैयार हो रही हैं भारी मशीनें
इन फैक्ट्रियों में कटिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रियल इंटरनेट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. इससे 1 लाख से ज्यादा तरह के मटीरियल और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैनेज किया जा रहा है. AI-आधारित शेड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन की वजह से यहां हर 6 मिनट में एक एक्सकेवेटर, 7.5 मिनट में एक सिजर लिफ्ट, 27 मिनट में एक कंक्रीट पंप ट्रक और 18 मिनट में एक ट्रक क्रेन तैयार हो रही है.

सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरे बिजनेस में AI
Zoomlion AI का इस्तेमाल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रख रहा. कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, सर्विस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी AI को अपना चुकी है. एक वॉइस-बेस्ड AI डायग्नोस्टिक सिस्टम 95 प्रतिशत से ज्यादा सटीकता के साथ तकनीकी समस्याओं की पहचान करता है, जिससे रिमोट फॉल्ट डिटेक्शन और 24x7 सर्विस संभव हो पाई है.

मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स की बड़ी भूमिका
2025 में बीजिंग में हुए World Robot Conference में Zoomlion ने अपने इंडस्ट्रियल और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की झलक दिखाई. कंपनी का कहना है कि ये रोबोट इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बनाए गए हैं. इससे क्वालिटी बेहतर होती है और प्रोडक्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है.

ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भविष्य
Zoomlion ने 2024 में दो पहियों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट और एक दो पैरों पर चलने वाला रोबोट तैयार किया. फिलहाल इन्हें मशीनिंग, लॉजिस्टिक्स, असेंबली और क्वालिटी चेक जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है. इनमें विजन, फोर्स और टच सेंसिंग जैसी एडवांस तकनीकें हैं. कंपनी आगे चलकर ऐसे रोबोट क्लस्टर तैयार करना चाहती है, जो स्मार्ट फैक्ट्री में खुद फैसले ले सकें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

chinaAI constructionrobotic construction workers 2026

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब