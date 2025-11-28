Third World Countries: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्सगिविंग के मौके पर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी गरीब और कम विकसित देशों से आने वाले सभी लोगों की इमिग्रेशन अमेरिका में हमेशा के लिए रोक दी जाएगी. इसका मतलब है कि अब नौकरी, पढ़ाई, शरण या परिवार से मिलने के लिए वीजा पाना इन देशों के नागरिकों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा. यह फैसला व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद आया है. इस बीच थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज काफी चर्चा का विषय बन गया है, तो आइए जानते है कि आखिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है और इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्यों कहा जाता है...

अक्सर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका सही मतलब और किन देशों को इस श्रेणी में रखा जाता है, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम होता है. बता दें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का शब्द सबसे पहले शीत युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया था. उस समय दुनिया तीन हिस्सों में बंटी थी: पहला विश्व (First World) उन विकसित पूंजीवादी देशों को कहा जाता था, जैसे अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश थे; दूसरा विश्व (Second World) सोवियत संघ और उसके प्रभाव वाले कम्युनिस्ट देशों को कहा जाता था. ऐसे में उन देशों के लिए जो न तो पूरी तरह विकसित थे और न ही कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे, उन्हें तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाने लगा.

आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को विकासशील देश (Developing Countries) भी कहा जाता है. इन देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली विकसित देशों के मुकाबले पीछे रहती है. इन देशों में गरीबी की दर अधिक होती है, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है और आर्थिक असमानता काफी अधिक होती है. बता दें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अक्सर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश आते हैं. इन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर होती है और इन देशों में औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास नाम मात्र का होता है.

थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल है 44 देश

संयुक्त राष्ट्र की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (LDC) लिस्ट की माने तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस समय 44 देश हैं जिसमें ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और पैसिफिक के देश है. जानकारी के अनुसार, अफ्रीका के 32 देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते है. इन देशों में अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, टोगो, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया शामिल हैं.

वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया के 8 देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा है.इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल, तिमोर-लेस्ते, यमन शामिल है. वहीं कैरिबियन क्षेत्र के देशों में केवल हैती एक ऐसा देश है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा है. जानकारी के अनुसार, पैसिफिक क्षेत्र से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तीन देश आते है जिसमें किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालु हैं.