Advertisement
trendingNow13021459
Hindi NewsExplainer

Third World Countries: ये 'तीसरी दुनिया' कौन सी है जहां के लोगों पर डोनाल्‍ड ट्रंप ने बैन लगाकर दुनियाभर में मचा दिया तहलका?

Third World Countries: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले लोगों की इमिग्रेशन अमेरिका में हमेशा के लिए रोक दी जाएगी. आइए जानते है कि आखिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

Third World Countries: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्सगिविंग के मौके पर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी गरीब और कम विकसित देशों से आने वाले सभी लोगों की इमिग्रेशन अमेरिका में हमेशा के लिए रोक दी जाएगी. इसका मतलब है कि अब नौकरी, पढ़ाई, शरण या परिवार से मिलने के लिए वीजा पाना इन देशों के नागरिकों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा. यह फैसला व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद आया है. इस बीच थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज काफी चर्चा का विषय बन गया है, तो आइए जानते है कि आखिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है और इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्यों कहा जाता है... 

अक्सर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका सही मतलब और किन देशों को इस श्रेणी में रखा जाता है, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम होता है. बता दें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का शब्द सबसे पहले शीत युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया था. उस समय दुनिया तीन हिस्सों में बंटी थी: पहला विश्व (First World) उन विकसित पूंजीवादी देशों को कहा जाता था, जैसे अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश थे; दूसरा विश्व (Second World) सोवियत संघ और उसके प्रभाव वाले कम्युनिस्ट देशों को कहा जाता था. ऐसे में उन देशों के लिए जो न तो पूरी तरह विकसित थे और न ही कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे, उन्हें तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाने लगा.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को विकासशील देश (Developing Countries) भी कहा जाता है. इन देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली विकसित देशों के मुकाबले पीछे रहती है. इन देशों में गरीबी की दर अधिक होती है, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है और आर्थिक असमानता काफी अधिक होती है. बता दें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अक्सर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश आते हैं. इन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर होती है और इन देशों में औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास नाम मात्र का होता है.

थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल है 44 देश 

संयुक्त राष्ट्र की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (LDC) लिस्ट की माने तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस समय 44 देश हैं जिसमें ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और पैसिफिक के देश है. जानकारी के अनुसार, अफ्रीका के 32 देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते है. इन देशों में अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, टोगो, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया शामिल हैं.

वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया के 8 देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा है.इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल, तिमोर-लेस्ते, यमन शामिल है. वहीं कैरिबियन क्षेत्र के देशों में केवल हैती एक ऐसा देश है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा है. जानकारी के अनुसार, पैसिफिक क्षेत्र से  थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तीन देश आते है जिसमें किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालु हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Third World Countries

Trending news

चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी