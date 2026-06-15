दूसरे चरण में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर अमेरिका, ईरान के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने के अपने वायदे को दुहराएगा. क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा और न ही ईरान पर कोई नया प्रतिबंध लगाएगा. ईरान, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेगा और इसकी पुष्टि करेगा कि वह कभी भी परमाणु हथियारों को न बनाएगा, न विकसित करेगा और न ही खरीदेगा . अमेरिका अपने यहां ज़ब्त ईरान के 24 अरब डॉलर की राशि के आधे यानी 12 अरब डॉलर ईरान को वापस करेगा . साथ ही अमेरिका, ईरान पर लगाए गए तेल , गैस और पेट्रोरसायनिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लेगा . अमेरिका, लेबनान से पूरी तरह इजरायली सेना हटाने के लिए इजरायल से विमर्श करेगा . ईरान इन 30 दिनों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खोल देगा.