खबरों के अनुसार ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त करने पर प्राथमिक रूप से सहमति बन गई है. टाइम्स ऑफ ईरान की एक खबर के अनुसार दोनों देश युद्ध समाप्त करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन ) पर तैयार हो गए हैं जिस पर आगामी शुक्रवार को हस्ताक्षर होने की आशा है. ईरानी अखबार के मुताबिक इस समझौते के तीन चरण होंगे. प्रथम चरण में, जो तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा, दोनों पक्ष तुरंत पूर्ण तथा स्थायी रूप से संघर्ष समाप्त करेंगे. अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत पूरी तरह समाप्त कर देगा .
दूसरे चरण में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर अमेरिका, ईरान के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने के अपने वायदे को दुहराएगा. क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा और न ही ईरान पर कोई नया प्रतिबंध लगाएगा. ईरान, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेगा और इसकी पुष्टि करेगा कि वह कभी भी परमाणु हथियारों को न बनाएगा, न विकसित करेगा और न ही खरीदेगा . अमेरिका अपने यहां ज़ब्त ईरान के 24 अरब डॉलर की राशि के आधे यानी 12 अरब डॉलर ईरान को वापस करेगा . साथ ही अमेरिका, ईरान पर लगाए गए तेल , गैस और पेट्रोरसायनिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लेगा . अमेरिका, लेबनान से पूरी तरह इजरायली सेना हटाने के लिए इजरायल से विमर्श करेगा . ईरान इन 30 दिनों के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खोल देगा.
तीसरा साठ दिनों का चरण दूसरे चरण की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद शुरू होगा, जिसे परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है . इसके तहत अमेरिका ज़ब्त की हुई 12 अरब डॉलर की शेष राशि भी ईरान को लौटाएगा. इसी दौरान अमेरिका, ईरान में पुनर्निर्माण और क्षतिपूर्ति के लिए 300 अरब डॉलर की एक योजना पेश करेगा जिस राशि का कुछ भाग खाड़ी के देशों को वहन करना होगा . दोनों पक्ष सभी परमाणविक मामलों पर विमर्श करेंगे, साथ ही दोनों देश ईरान पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों की समाप्ति तथा सुरक्षा परिषद् और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों को निरस्त करने के लिए वार्ता करेंगे . इस समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग व्यवस्था की जाएगी जो एक गारंटी के अधीन होगी . अंतिम समझौता सुरक्षा परिषद् के द्वारा अनुमोदित होगा .
देखने में तो यह समझौता आकर्षक लगता है किंंतु इसके पालन में आने वाली कठिनाइयां भी बहुत हैं . सर्वप्रथम तो यह कि क्या इजरायल, जो एक प्रकार से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के दबाव में आ कर लेबनान में अपनी कार्यवाही खत्म कर देगा और कब्जा की हुई जमीन से हट जाएगा? इजरायल के रुख को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता.
दूसरी कठिनाई यह है कि क्या खाड़ी के देश अपने दुश्मन ईरान के पुनर्निर्माण के लिए धन देने को तैयार होंगे? तीसरी बड़ी शंका यह है की क्या डोनाल्ड ट्रंप के हालिया विरोधाभासी बयानों को देखते हुए उनकी सदाशयता पर ईरान या कोई भी देश विश्वास कर सकता है? जो भी हो, आगामी शुक्रवार को हस्ताक्षर होने के बाद पहले तीस दिनों में ही पता चल जाएगा की ऊंट किस करवट बैठ रहा है.
(लेखक जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, भूतपूर्व राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समीक्षक हैं.)