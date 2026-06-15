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3 चरणों की कसौटी पर कसा जाएगा US-ईरान समझौता, 30 दिन में सामने आ जाएगा रिजल्‍ट

अमेरिका-ईरान शांति समझौता आकर्षक लगता है किंंतु इसके पालन में आने वाली कठिनाइयां भी बहुत हैं . सर्वप्रथम तो यह कि क्‍या इजरायल, जो एक प्रकार से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के दबाव में आकर लेबनान में अपनी कार्यवाही खत्‍म कर देगा और कब्‍जा की हुई जमीन से हट जाएगा?

Written ByJitendra Kumar TripathiEdited By:Atul Chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:15 PM IST
3 चरणों की कसौटी पर कसा जाएगा US-ईरान समझौता, 30 दिन में सामने आ जाएगा रिजल्‍ट

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