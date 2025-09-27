चीन-पाक सीमा पर भारत का अचूक प्रहार! 30,000 करोड़ की 'अनंत शस्त्र' मिसाइल डील, दिखेगा मेक इन इंडिया का दम

Anant Shastra: भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर अपनी वायु रक्षा(Air Defence)को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है. रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि भारतीय सेना ने यह टेंडर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड(BEL)को जारी किया है. इस टेंडर के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO)द्वारा विकसित Air Defence Missile System खरीदी जाएगी. इसे पहले त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल(QRSAM)के नाम से जाना जाता था.

इसमें कितना आएगा खर्च?

रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 30,000 करोड़ का खर्च आने का अंदाजा है. इससे भारतीय सेना की आर्मी एयर डिफेंस को और भी मजबूती मिलेगी जिसने Operation Sindoor के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी.

यह भी पढ़ें: UN General Assembly: इस बार इस बैठक में कौन-कौन देश लेंगे हिस्सा, क्या होगा इस बैठक का एजेंडा?

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय सेना किस एयर डिफेंस का इस्तेमाल करती है?

भारतीय सेना की आर्मी एयर डिफेंस(AAD), MR-SAM, आकाश और दूसरी छोटी वायु रक्षा प्रणालियों को चलाती है. यह भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर काम करती है जिससे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा की जा सके. ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद महीने में रक्षा अधिग्रहण परिषद(Defence Acquisition Council)ने इन देसी वायु रक्षा प्रणालियों को खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी थी.

कहां तैनात होगी ये प्रणाली?

एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह तेज रफ्तार से चलने वाली और फुर्तीली प्रणाली पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर तैनात की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि, Anant Shastra एडर डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से चलने वाली है और इनमें चलते-चलते ही दुश्मनों को खोजने और उनका पीछा करने की क्षमता भी है. साथ ही ये कम समय के लिए रूककर भी मिसाइल दाग सकती है. लगभग 30 किमी की रेंज वाला यह सिस्टम सेना में पहले से मौजूद MRSAM और आकाश की सुरक्षा को पूरा करेगा.

कैसे किसा गया इसका परीक्षण?

ट्रायल्स के दौरान दिन और रात दोनों समय के ऑपरेशन में इस मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन को अच्छी तरह से जांचा-परखा गया. पाकिस्तान के साथ चार दिन के संघर्ष के दौरान भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने ज्यादातर ड्रोन को L-70 और Zu-23 जैसी एंटी-एयरक्राफ्ट गन से नष्ट कर दिया था. इस दौरान आकाश और MRSAM ने भारतीय वायु सेना के स्पाइडर और सुदर्शन S-400 Air Defence System के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: 1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, नई किताब में छपी ये सच्चाई दुनिया के कम लोगों को पता है

आर्मी एयर डिफेंस को और क्या-क्या मिलेगा?

आर्मी एयर डिफेंस को और भी कई नए राडार, बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही जैमर और लेजर आधारित सिस्टम भी मिल रहे हैं. ये सिस्टम्स पाकिस्तानी सेना में मौजूद तुर्की और चीनी ड्रोनों से निपटने के लिए है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार सेना में देसी हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. भविष्य में सेना में शामिल होने वाले स्वदेशी हथियारों में जोरावर लाइट टैंक और कई दूसरे Air Defence Systems शामिल हैं.