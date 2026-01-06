ट्रंप देते रहे धमकी और इधर भारत ने कर दिया बड़ा खेल, यूक्रेन युद्ध शुरू होने से अब तक रूस से खरीदा इतने लाख करोड़ का तेल

India Russia oil import: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में हचलच मचा रखी है. बीते शनिवार को उन्होंने अमेरिकी सेना भेजकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नि को बंधक बनाकर अमेरिका मंगवा लिया. इससे दुनिया में वे चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बीच ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से धमकी दी है. यह धमकी टैरिफ को बढ़ाने को लेकर है. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें खुश करने के लिए भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जरी रखता है तो वह भारत पर और भी टैरिफ लगाएंगे. इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाने के भी संकेत दिए हैं. खैर, इस बीच एक आंकड़ा सामने आया है. यह आंकड़ा बताता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक भारत ने रूस से कितने रुपये की तेल की खरीदारी की है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

1.36 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी

भारत और रूस की दोस्ती दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं हुई है. सभी जानते हैं और खासकर अमेरिका भी कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है. ट्रंप कितनी भी धमकी देते रहें, भारत उनकी इन धमकियों को प्रवाह किए बगैर रूस के साथ अपने संबंध और खासकर के व्यापार को और भी मजबूत करता हुआ दिख रहा है. जी हां, ट्रंप ने धमकी दी थी कि रूस से तेल की खरीदारी भारत बंद कर दे नहीं तो और भी टैरिफ बढ़ा देंगे, लेकिन भारत अपने दोस्त रूस से तेल की खरीदारी को जारी रखा है और आगे भी जारी रखते हुए दिख रहा है. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक भारत ने रूस से कितने लाख करोड़ रुपयों की तेल की खरीदारी की है. यूरोपिय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के अनुमानों के अनुसार, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अभी तक भारत ने रूस से लगभग 144 बिलियन यूरो यानी कि करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये की कच्चे तेल की खरीदारी की है. वहीं, जीवाश्म ईंधन की बात करें तो यह सभी मिलाकर भारत ने रूस से कुल 162.5 बिलियन यूरो की खरीदारी की है. इसमें करीब 143.88 बिलियन यूरो का तेल और 18.18 बिलियन यूरो का कोयला शामिल है.

रूस से तेल खरीदने में सबसे ऊपर चीन

इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि रूस से तेल की खरीदारी करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है. पहले स्थान पर चीन बना हुआ है. चीन ने फरवरी 2022 से अभी तक रूस से 293.7 बिलियन यूरो कीमत की जीवाश्म इंधन की खरीदारी की है, जिसमें 210.3 बिलियन यूरो का कच्चा तेल, कोयला और गैस शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अपने अटैक के बाद से ग्लोबल जीवाश्म ईंधन की बिक्री से लगभग 1 ट्रिलियन यूरों की कमाई की है.

तेल की खरीदारी में भारी बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व के तीसरे सबसे बड़े तेल आयाकत देश भारत पश्चिमी देशों के द्वारा आयात में कटौती के बाद रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है. यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कच्चे तेल मार्केट में रूस की हिस्सेदारी 1 फीसदी से कम थी, जो अब बढ़कर लगभग 40 फीसदी तक पहुंच गई है.

भारत में पुतिन ने क्या कहा था?

मालूम हो कि बीते दिसंबर में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे. उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे. तब कार के अंदर की इन दोनों ग्लोबल नेताओं की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई थी. ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के बाद पुतिन का नई दिल्ली का यह पहला दौरा था. तब दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था, “रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के विकास के लिए जरूरी हर चीज का एक भरोसेमंद सप्लायर है. हम तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तेल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं.” पुतिन की इस बात से यानी रूस के द्वारा भारत को तेल बेचे जाने को जारी रखने से ट्रंप टैरिफ को झटका माना गया. तब ट्रंप भी नरम होते हुए दिखे थे.

भारत पर लगा है 50 फीसदी का टैरिफ

बता दें कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाया था. उन्होंने सबसे पहले 25 फीसदी टैरिफ किया. उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. उन्होंने इस अतिरिक्त 25 फीसदी को लगाने के पीछे का कारण बताया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है इसलिए उसपर यह 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है. इस युद्ध के लिए ट्रंप ने भारत को भी जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी. तब भारत ने ट्रंप के इस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी कहा था कि देशहित के लिए भारत की मोदी सरकार को जो कदम उठाने होंगे, वो उठाएगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तब अमेरिका को कहा था कि भारत नहीं बल्कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है. अब जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी यह बात साफ हो गई है कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है और भारत दूसरे नंबर पर है.