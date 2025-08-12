भारत पर नहीं होगा ट्रंप के 'नखरे' का असर, मीटिंग में अगर पुतिन ने लिया एक फैसला

India US Trade: ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि शांति समझौते की रूपरेखा क्या हो सकती है. इसके बाद वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे. लेकिन भारत के नजरिए से यह मीटिंग कितनी जरूरी होने वाली है.
अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है. दुनिया की निगाह इस मीटिंग पर है. यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में यह बैठक बड़ी मानी जा रही है. इस बीच एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि भारत के नजरिए से यह मीटिंग कितनी कारगर होने वाली है. इस बैठक का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है. उनका मानना है कि अगर पुतिन युद्धविराम के लिए मान जाते हैं तो भारत पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा.
दबाव काफी हद तक कम हो सकता है..
असल में न्यूज एजेंसी एएनआई ने वॉशिंगटन डीसी के साउथ एशिया विश्लेषक माइकल कुगेलमैन के हवाले से बताया कि इससे भारत पर अमेरिकी दबाव काफी हद तक कम हो सकता है. कुगेलमैन ने बताया कि चूंकि अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को कारण बताते हुए भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है. यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है. ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम पर सहमति बनती है तो भारत पर आर्थिक दबाव भी कम हो सकता है.
समझौते की रूपरेखा क्या?
उधर ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि शांति समझौते की रूपरेखा क्या हो सकती है. इसके बाद वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि पुतिन से मिलने के बाद पहले जेलेंस्की को फोन करेंगे. सम्मान के तौर पर और फिर NATO सहित EU नेताओं को जानकारी देंगे.
राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों की संभावना पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन युद्ध छोड़कर व्यापार की दिशा में बढ़ते हैं तो हालात बदल सकते हैं. रूस एक युद्धप्रिय राष्ट्र की छवि रखता है. लेकिन अगर यह रुख बदला तो दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार संभव है.
निगाहें इस मुलाकात पर टिकी
व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में ट्रंप ने साफ किया कि पुतिन के साथ बैठक के शुरुआती मिनटों में ही उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि समझौता हो सकता है या नहीं. अब सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं. क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ यूक्रेन युद्ध ही नहीं बल्कि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी बड़ा असर डाल सकता है. और यह मीटिंग इसीलिए भारत के नजरिए से अहम मानी जा रही है.
Q1: ट्रंप-पुतिन बैठक का भारत पर क्या असर हो सकता है?
Ans: अगर पुतिन युद्धविराम मानते हैं तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव कम हो सकता है.
Q2: भारत पर अमेरिकी टैरिफ क्यों लगाए गए हैं?
Ans: रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है.
Q3: ट्रंप का इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans: पुतिन को युद्ध रोकने या युद्धविराम पर सहमत करने की कोशिश करना.