Save America Act explained: अमेरिका में जिधर देखो उधर सेव अमेरिका एक्ट की चर्चा है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, भारत में भी इसका बज देखने को मिल रहा है. अमेरिका में सत्ताधारी रिपब्लिकंस हो या विपक्षी डेमोक्रेट्स सभी इस बिल को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ जारी जुबानी जंग के बीच तलवारें भांज रहे हैं. ट्रंप ने ये बिल को पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है. लेकिन बात बन नहीं पा रही.
इस बीच ट्रंप ने बिल को पास कराने के लिए नया दांव चलते हुए भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए वोटर आईडी कार्ड की तारीफ करते हुए चुनाव आयोग की शान में जमकर कसीदे पढ़े हैं. इसका सेव अमेरिका एक्ट से क्या कनेक्शन है, वो जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे.
भारत की तरह अमेरिका में भी हर फैसले के सियासी मायने निकाले जाते हैं. यह बिल सत्ता और विपक्ष की सिरफुटव्वल का सबब इसलिए बना है, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा है. आसान भाषा में कहें तो इस बिल को विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स अमेरिकी वोटर लिस्ट का एसआईआर मानते हुए ये कह रहे हैं कि इससे उन लोगों का वोटिंग राइट्स छिन सकता है, जो पीढ़ियों से अमेरिका के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
वहीं ट्रंप और उनकी पार्टी के समर्थक मानते हैं कि 'डंकी' मारकर दूसरे देशों से आए जो अप्रवासी अमेरिकी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी पहचान खंगालकर उन्हें उनके मूल देश भेज देना चाहिए.
अमेरिका में आज भी सदियों पुराने तरीकों यानी बैलेट पेपर्स और डाक से वोटिंग होती है. डिजिटल युग में बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से कुछ लोगों को ई-मेल से भी मतदान का अधिकार है. ट्रंप मानते हैं कि बैलेट पेपर्स से बोगस वोटिंग होती हैं, और अमेरिका में दशकों पहले बाहर से आए लोग पुराने नियमों में मौजूद लचीलेपन का फायदा उठाकर वोटिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं.
ट्रंप अपनी रैलियों में डेमोक्रेट पार्टी नेताओं पर सीधा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बाहरी लोगों को अमेरिका में बसाने में मदद की. उनकी ढुलमुल नीतियों के चलते लाखों अप्रवासी उनका वोट बैंक बन चुके हैं.
ट्रंप को लगता है कि जब 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत यानी दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की वोटर लिस्ट डिजिटल है. वोटर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य है. पुरानी मतदाता सूची को सही करने के लिए SIR हो चुका है, तो भला अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो सकता.
ट्रंप 'सेव अमेरिका बिल' को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर, बिल को रिपब्लिकन पार्टी के तुष्टीकरण की काट बता रहे हैं. MAGA यानी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' कैंपेन चलाने के बाद 'सेव अमेरिका एक्ट' लाए ट्रंप इसके जरिए राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर इसे पास कराना चाहते हैं. इसलिए वो इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं. वहीं ट्रंप को लगता है कि ऐसे किसी सख्त बिल के न होने की वजह से ही वो 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे.
इस सवाल का जवाब तमाम अमेरिकी रिपोर्ट्स खंगालने के बाद ये मिलता है कि हां ऐसा होना संभव है. अप्रवासी मतदाता जिन सीटों पर निर्णायक स्थिति में है या वो राज्य जहां लंबे समय से डेमोक्रेट पार्टी की सरकारे हैं, वहां पर ये बिल पास होने के बाद सियासी कमीकरण बदल सकते हैं. क्योंकि हजारों लोगों के वोटिंग राइट छिनने से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच का राजनीतिक संतुलन अपने आप बदल जाएगा. गौरतलब है कि 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी ट्रंप सालों तक अपनी हार को डेमोक्रेट की 'वोट चोरी' बताते रहे थे.
ट्रंप की तैयारी पूरी है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में बस एक बार यह बिल कांग्रेस से पास हो जाए. फिर वो अमेरिकी वोटर लिस्ट का शुद्दिकरण कैसे करेंगे, इसके लिए उनके पास प्लान ए, प्लान बी सब तैयार है. इसके लिए उनके खास दूत और भारत में अमेरिकी राजदूत गोर, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिल चुके हैं.
'सेव अमेरिका एक्ट' के विरोध में कैंपेन चला रहे डेमोक्रेट नेताओं को लगता है कि ये बिल पास होने से उन लोगों का वोटिंग राइट छिन सकता है, जो दशकों से अमेरिकी नागरिकों का जीवन किसी न किसी रूप में आसान बना रहे हैं.
डेमोक्रेट का तर्क है कि इस कानून से योग्य नागरिक वोट नहीं दे पाएंगे, खासकर कम आय वाले और गरीब लोग और वे लोग भी जिन्हें सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र या नागरिकता के दस्तावेज हासिल करने में मुश्किल हो सकती है. अमेरिकी संसद के उच्च सदन में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए इसे पास नहीं होने देंगे, एक बार ये बिल सीनेट में आए तो उसे वोटिंग के जरिए 'खत्म' कर दिया जाएगा.
इस एक्ट के जिन दो प्रावधानों पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है, उनमें वोटिंग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अमेरिकी नागरिकता का सबूत देना और संघीय चुनावों में मतदान के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य किया जाना है.
ट्रंप ने भारत के वोटर ID सिस्टम का उदाहरण देते हुए तर्क दिया है कि 34 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले अमेरिका के मतदाताओं की पहचान होना देशहित में जरूरी है.
हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये मध्यावधि चुनाव एक तरह की ‘हाफ-इयरली परीक्षा’ या सरकारी फैसलों का लिटमस टेस्ट होते हैं. इन चुनावी नतीजों को राष्ट्रपति का ‘रिपोर्ट’ कार्ड माना जाता है. इस चुनाव का जनादेश बताता है कि बीते दो साल में राष्ट्रपति ने जो काम किया है, वो उसे पसंद आया या नहीं. यानी इस चुनाव में राष्ट्रपति भले खुद उम्मीदवार न होता हो, लेकिन उसकी पार्टी और सरकार दोनों की किस्मत दांव पर लगी होती है.
भारत की तरह अमेरिका में संसद के दो सदन होते हैं. उच्च सदन यानी सीनेट जिसे कांग्रेस भी कहते हैं. और निचला सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. मिड टर्म चुनाव में इन्हीं दोनों सदनों के सांसदों को चुना जाता है. अमेरिकी राज्यों के गवर्नर भी इसी दौरान चुने जाते हैं.
यानी एक तरह से आगामी चुनाव ट्रंप की नाक का सवाल बन गए हैं. ऐसे में दोनों सदनों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ट्रंप को लगता है कि 'सेव अमेरिका एक्ट' उनकी सरकार और पार्टी दोनों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी दोनों सदनों में ट्रंप बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है. क्योंकि ट्रंप के कुछ फैसलों से उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद भी असहज हैं.
'सेव अमेरिका एक्ट' से वो अप्रवासी मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे, जिनके ऊपर आमतौर पर ़डेमोक्रेट पार्टी के वोटर का टैग अक्सर चिपका दिया जाता है. इसका फायदा ट्रंप और उनकी पार्टी को हो सकता है.
अमेरिकी चुनाव 2026 | Midterm Elections
ट्रंप प्रशासन का होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) जनवरी, 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही दशकों पहले गलत तरीके से अमेरिका में आए लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी से कड़ी मिलाकर सख्त पूछताछ कर रहा है. इससे जुड़ी कुछ टीमों पर लोगों के पेपर्स की जांच करके के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करने यहां तक कि गोली मारने का आरोप लग चुका है.
विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए डीएचएस और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई का बेजा इस्तेमाल कर रहा है. वहीं सीमावर्ती राज्यों में आईसीई की बॉर्डर पेट्रोल टीम CBP भी यही काम करके प्रवासियों का डाटा स्कैन कर रही है. बीते सालभर में, अमेरिका के कई राज्यों में ICE और CBP के एजेंटों द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट शाषित राज्यों की पुलिस और आईसीई की टीमों के बीच टकराव देखने को मिला था.
अमेरिका तकनीकी रूप से एक दक्ष देश है. बस एक बार ये तय हो जाए कि अमेरिका में किसने गलत तरीकों से कब और कैसे वोटिंग राइट्स हासिल किया है. यानी अगर अमेरिकी वोटर लिस्ट में अमेरिकी बनाम बाहरी की पहचान हो जाती है और सेव अमेरिका एक्ट बिल संसद से पास हो जाए तो इसे फौरन लागू किया जा सकता है.