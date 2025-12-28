ट्रंप ने मार ली पैर पर कुल्हाड़ी, टैरिफ से US में मचा हाहाकार! दिवालियापन की ओर 700 से ज्यादा कंपनियां

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का देशहित के लिए लगाया गया टैरिफ दांव, अब उलटा पड़ता हुआ दिख रहा है. अमेरिकी अर्थव्यस्था, महंगाई और कई चीजों को देश में सही करने के उदे्श्य से ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, लेकिन अब यह 'टैरिफ जाल' ट्रंप को ही फंसाते हुए दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. ट्रंप टैरिफ से एक तरह से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है. जी हां, अमेरिका में जनवरी से लेकर नवंबर तक कई कंपनियां तेजी से दिवालिया की ओर बढ़ रही हैं. यह स्थिति इन कंपनियों के साथ-साथ अमेरिका और ट्रंप को भी टेंशन में डालने वाली है. अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने की रिपोर्ट ने 15 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में साल 2025 में कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों में काफी बढ़त हुई है. इसके आंकड़े डराने वाले हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक करीब 717 कंपनियों ने चैप्टर 7 या चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के लिए आवेदन दिया है. रिपोर्ट बताती हैं कि इन 11 महीनों के ये आंकड़े 2024 की तुलना में करीब 14 फीसदी अधिक हैं और वर्ष 2010 के बाद से अबतक का सबसे अधिक है.

चैप्टर 7 और 11 क्या हैं?

अब समझते हैं कि आखिरकार चैप्टर 7 और 11 क्या हैं. चैप्टर 7 की बात करें तो इसके तहत कंपनी बंद हो जाती है और उसकी संपत्ती को बेच दी जाती है. वहीं, चैप्टर 11 की बात करें तो इसे पुनर्ठन भी कहा जाता है. इसके तहत कंपनी कोर्ट की मदद से मौजूद प्रक्रिया के द्वारा अपने कर्ज का पुर्नगठन करती है और परिचालन यानी कंपनी के ऑपरेशन को जारी रखती है.

दिवालियापन की वजह

रिपोर्ट बताती हैं कि इनमें से कई ऐसे बिजनेस या कंपनियां हैं, जो मुख्य रूप से आयात पर निर्भर थीं. अब टैरिफ अधिक लगाने की वजह से अमेरिका में कई देशों से आयात में कमी आई है, जिस कारण इन कंपनियों पर सीधा असर पड़ा है. वहीं, दिवालियापन के लिए आवेदन देने वाली कई कंपनियों ने अपनी चुनौतियों के लिए ब्याज दरों और अमेरिका में महंगाई को कारण बताया है. ऐसे में समझा जा सकता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती रहीं टैरिफ नीतियों ने अमेरिकी हित का पता नहीं बल्कि देश में कई कंपनियों का अहित जरूर कर दिया है. एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि पिछले एक वर्ष में अमेरिका में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 70 हजार से अधिक नौकरियां भी खत्म हुई हैं.

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ

अब हम ट्रंप टैरिफ की कुछ बात कर लेते हैं. इस साल की शुरुआत से लेकर अगस्त तक प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार कई सारे बदलाव करते हुए दिखें. उदाहरण के रूप में भारत को देखें तो पहले उन्होंने इसपर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया. उससे पहले 10 फीसदी का टैरिफ लगाया था. फिर कुछ दिन में ही 50 फीसदी का भारी-भरकरम टैरिफ लगा दिया. इससे भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर काफी प्रभाव पड़ा और कई के निर्यात में कमी भी आई. भारत पर ट्रंप ने 50 फीसदी में से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत-रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है. हालांकि, 50 फीसदी के टैरिफ से शुरुआती दिनों में भारत को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत इससे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ. भारत सरकार ने अमेरिका के अलावा कई देशों से अपने ट्रेड को बढ़ा दिया और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुई, जो देश के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. व्यापार को लेकर चीन के साथ भारत की नजदीकियां भी बढ़ गईं हैं, जिससे अमेरिका को जलन हो रही है.

चीन, कनाडा और ब्राजील पर टैरिफ

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर पहले 100 फीसदी का टैरिफ लगाया और एक समय 200 फीसदी का टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी. इसके बाद चीन ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए अपना टैरिफ बढ़ा दिया. हालांकि, उसके बाद ट्रंप डीन पर नरम होते हुए दिखे और अभी चीन पर कई सामानों को लेकर ट्रंप ने 10 से 30 फीसदी तक का टैरिफ लगाया है. कनाडा पर कुछ सामानों पर 35 फीसदी तक का टैरिफ लगा है. ब्राजील पर भारत की तरह ही सबसे अधिक टैरिफ यानी 50 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है. जानकार कहते हैं कि ट्रंप की इस टैरिफ नीति ने कई देशों के साथ ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा ग्लोबल लेबल पर कई कंपनियां इस नीति से प्रभावित हुई हैं.

